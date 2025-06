Xã hội Bộ Quốc phòng kiểm tra thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, sắp xếp lại cơ quan quân sự địa phương tại Nghệ An Chiều 11/6, đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, sắp xếp lại cơ quan quân sự địa phương khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại Nghệ An.

Tham gia cùng đoàn công tác có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà - Phó Tư lệnh Quân khu 4; Thiếu tướng Phan Văn Sỹ - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu. Tiếp và làm việc với đoàn, về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đại tá Nguyễn Công Lực - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh có các đồng chí: Đại tá Đinh Bạt Văn – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng – Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đón đoàn công tác Bộ Quốc phòng. Ảnh: Trọng Kiên

Quang cảnh buổi kiểm tra. Ảnh: Trọng Kiên

Tại buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc cùng đoàn công tác đã nghe Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh báo cáo về tình hình triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn và phương án sắp xếp cơ quan quân sự địa phương.

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2025, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tham mưu, triển khai đồng bộ toàn diện các mặt công tác và hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Trong đó tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng sẵn sàng chiến đấu, phối hợp nắm chắc tình hình, xử lý hiệu quả các vụ việc xảy ra trên khu vực biên giới, vùng biển, không để bị động bất ngờ, giữ vững ổn định địa bàn; tổ chức điều chỉnh, bổ sung đầy đủ hệ thống văn kiện sẵn sàng chiến đấu theo đúng quy định; triển khai thực hiện hiệu quả các đề án, chương trình, kế hoạch về lĩnh vực quân sự quốc phòng, xây dựng thế trận quân sự và công trình quốc phòng bảo đảm đúng tiến độ.

Đại tá Đinh Bạt Văn – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo về tình hình triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn và phương án sắp xếp cơ quan quân sự địa phương. Ảnh: Trọng Kiên

Về kết quả tổ chức sắp xếp cơ quan quân sự địa phương, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan; xây dựng kế hoạch, tổ chức 5 đoàn công tác đi khảo sát, rà soát; triển khai công tác chuẩn bị trên địa bàn, dự kiến bố trí 5 ban chỉ huy phòng thủ khu vực. Phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức hội nghị để thống nhất những nội dung cần phối hợp…

Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại buổi kiểm tra. Ảnh: Trọng Kiên

Kiểm tra thực tế tại cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1- Vạn An, Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc đã tập trung kiểm tra các phương án bố trí, sắp xếp và sử dụng quân số; điều chỉnh tổ chức biên chế; bảo đảm trụ sở làm việc và nơi ở cho cán bộ, nhân viên chuyên môn sau khi sắp xếp lại Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực; việc bổ sung, kiện toàn hệ thống văn kiện tác chiến; phương án quản lý, sử dụng các công trình chiến đấu và công trình quốc phòng.

Đồng chí Phó Tổng tham mưu trưởng cũng kiểm tra các phương án giải thể và thành lập các tổ chức đảng, bao gồm cơ cấu tổ chức và cơ chế lãnh đạo của các tổ chức đảng mới thành lập; công tác nắm bắt tình hình tư tưởng và giải quyết chế độ, chính sách đối với quân nhân nghỉ hưu trước hạn tuổi; phương án quản lý, sắp xếp vũ khí, trang bị kỹ thuật tại các Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực; công tác quản lý, sử dụng, thanh quyết toán tài chính và tài sản công; thực trạng và phương án xử lý hệ thống cơ sở vật chất, doanh trại, phương tiện xe - máy tại các Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện sau khi giải thể; thực trạng và phương án kiện toàn, tổ chức lại Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã và lực lượng dân quân tự vệ…

Đại tá Nguyễn Công Lực – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra. Ảnh: Trọng Kiên

Tại buổi kiểm tra, Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Để tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án tổ chức sắp xếp cơ quan quân sự địa phương, Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc yêu cầu các đơn vị chủ động bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng để kịp thời nhận được sự hướng dẫn và triển khai nhiệm vụ hiệu quả; tổ chức quán triệt sâu sắc chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng, tạo sự đồng thuận cao trong đơn vị. Tiếp tục nghiên cứu, rà soát chặt chẽ các nội dung của việc sắp xếp cơ quan quân sự địa phương bảo đảm chất lượng, đúng quy định, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.