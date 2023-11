Bổ sung vitamin và khoáng chất nào hỗ trợ điều trị bệnh xương khớp?

1. Vì sao bệnh xương khớp ngày càng phổ biến?

Các bệnh xương khớp là một nhóm các tình trạng ảnh hưởng đến xương, sụn, cơ và các cơ quan liên quan khác trong hệ thống xương khớp của cơ thể. Các bệnh xương khớp phổ biến bao gồm: Viêm khớp, thoái hóa khớp , loãng xương, viêm khớp dạng thấp…

Ngoài việc tăng nguy cơ gãy xương, các bệnh lý về xương khớp còn gây ra các triệu chứng bao gồm đau và các vấn đề về vận động. Lão hóa, di truyền, thay đổi nội tiết tố, chế độ ăn uống không đầy đủ là những nguyên nhân chính gây bệnh. Trong đó, lối sống hiện đại với thực đơn không cân đối, ít vận động, và căng thẳng góp phần vào sự gia tăng các bệnh lý liên quan đến xương khớp.

Khi không được điều trị hoặc quản lý một cách hiệu quả, các bệnh xương khớp có thể tác động tiêu cực đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người bệnh, ảnh hưởng đến sức mạnh và tính linh hoạt của xương, do đó dẫn đến các biến chứng tiềm ẩn về sức khỏe.

Việc chẩn đoán và điều trị bệnh xương khớp cụ thể phụ thuộc tình trạng bệnh và được thực hiện dưới sự hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa.

Ví dụ, trong trường hợp loãng xương , mục đích là ngăn chặn tình trạng mất xương thêm và tránh gãy xương. Do đó, việc điều trị có thể bao gồm đề xuất hướng dẫn về dinh dưỡng, điều chỉnh lối sống bằng cách bỏ hút thuốc và tham gia các hoạt động thể chất nhiều hơn, thực hiện các bước để giảm nguy cơ té ngã nhằm tránh gãy xương và kê đơn thuốc.

Vì vậy, nếu có triệu chứng bất thường hoặc lo ngại về sức khỏe của xương khớp, người bệnh nên tìm kiếm sự tư vấn và chăm sóc y tế từ bác sĩ hoặc chuyên gia y tế.

2. Các vitamin và khoáng chất hỗ trợ điều trị bệnh xương khớp

Để giảm nguy cơ mắc bệnh xương khớp, cần duy trì một lối sống lành mạnh, bao gồm ăn uống cân đối, duy trì trọng lượng, và thường xuyên luyện tập thể dục. Việc duy trì một chế độ ăn cân đối, giàu vitamin và khoáng chất có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh và hỗ trợ quá trình điều trị cũng như giảm đau.

- Canxi và vitamin D : Đây là những thành phần quan trọng giúp xương chắc khỏe. Canxi là khoáng chất chính giúp xương khỏe mạnh và cơ thể cần đủ vitamin D để giúp canxi hấp thụ vào xương. Tiêu thụ đủ vitamin D và canxi không chỉ ngăn ngừa loãng xương và nhuyễn xương mà còn giúp giảm đau bằng cách cung cấp chất dinh dưỡng để củng cố xương.

Lượng canxi được khuyến nghị cho người lớn bình thường là 700 – 1000mg mỗi ngày, tương đương với hai phần thực phẩm giàu canxi, như sữa hoặc thực phẩm giàu canxi. Người lớn có thể nhận đủ canxi từ thực phẩm mà không cần bổ sung. Tuy nhiên, đối với bệnh nhân loãng xương, phụ nữ sau mãn kinh và người già, nên dùng 1200-1500 mg mỗi ngày vì lượng hấp thu qua bữa ăn không đủ và tỷ lệ hấp thu thấp.

Canxi có trong các sản phẩm từ sữa như sữa chua, phô mai, động vật có vỏ và cá. Sữa và các sản phẩm từ sữa chứa nhiều canxi lactat giúp hấp thụ canxi nên tiêu thụ. Tuy nhiên nếu không tiêu hóa được sữa thì có thể thay bằng sữa đậu nành hoặc thuốc bổ sung canxi.

Thực phẩm giàu vitamin D bao gồm bơ, gan, lòng đỏ và nấm hương khô. Ngoài ra, vitamin D có thể được tổng hợp trong cơ thể qua da khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, hoặc cũng có thể được cung cấp dưới dạng thực phẩm bổ sung vitamin D.

- Vitamin C : Lượng vitamin C hấp thụ tham gia vào quá trình tổng hợp các sợi collagen, chất nền của khớp, giúp giảm viêm và đau, linh hoạt hơn. Tuy nhiên, việc tiêu thụ nhiều vitamin C bằng các sản phẩm bổ sung canxi hàm lượng cao có thể gây sỏi thận. Vì vậy, nên ăn cam và trái cây họ cam quýt giàu vitamin C hơn là uống thực phẩm bổ sung vitamin C.

- Vitamin B6, kẽm, sắt: Nếu bị viêm khớp dạng thấp thì nên bổ sung vì tình trạng thiếu vitamin B6 có thể xảy ra trong quá trình điều trị. Ngoài ra, huyết thanh và dịch khớp của bệnh nhân bị viêm khớp dạng thấp có hàm lượng đồng tăng và giảm kẽm. Do đó việc cung cấp kẽm có thể giúp cải thiện các triệu chứng viêm khớp. Do tỷ lệ thiếu sắt cao nên việc cung cấp thực phẩm giàu chất sắt cũng giúp giảm đau.

- Axit béo omega-3 : Đau xương bắt đầu từ tình trạng viêm. Vì vậy, tiêu thụ thực phẩm giàu axit béo omega -3 như cá hồi, cá ngừ, cá thu... có tác dụng giảm viêm. Nếu chế độ dinh dưỡng thiếu hụt, có thể bổ sung bằng thực phẩm bổ sung omega-3. Nghệ cũng là những thực phẩm có đặc tính chống viêm và giúp giảm đau.

- Chất đạm: Hấp thụ đủ chất đạm sẽ góp phần duy trì cơ bắp. Nếu có các cơ giữ xương chắc chắn, có thể ngăn ngừa tổn thương xương và khớp, đồng thời ngăn ngừa tình trạng viêm gây đau.

- Chất xơ: Rong biển và các loại rau củ quả giàu chất xơ là những chất dinh dưỡng tốt cho hoạt dịch bao quanh sụn. Tuy nhiên, lượng canxi hấp thụ qua ngũ cốc hoặc rau quả chưa tinh chế thực sự có thể phá vỡ sự cân bằng canxi trong cơ thể, vì vậy hãy ăn điều độ thay vì quá nhiều.

Cuối cùng, tránh dùng caffeine, rượu và hút thuốc, những chất này thúc đẩy quá trình bài tiết canxi ra khỏi cơ thể và càng làm tăng thêm cơn đau./.