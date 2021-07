Bộ sưu tập kỷ vật chiến trường của một cựu chiến binh Nghệ An

Cựu binh Lê Mạnh Hải nhập ngũ năm 1972, được biên chế vào Sư đoàn 320, tham gia chiến đấu ở mặt trận Kon Tum; Mùa Xuân năm 1975 ông cùng đơn vị tham gia giải phóng Tây Nguyên rồi tiến về Củ Chi tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng Sài Gòn. Sau đó, tiếp tục chiến đấu ở biên giới Tây Nam và Campuchia rồi chi viện cho chiến trường biên giới phía Bắc. Năm 1982, ông Hải chuyển ngành về công tác tại Sở Công nghiệp Nghệ An, năm 2007 nghỉ hưu. Hiện tại, ông cư trú tại khối 5, phường Lê Lợi (TP. Vinh), là Trưởng Ban liên lạc truyền thống Đại đoàn Đồng bằng – Sư đoàn 320 khu vực Nghệ An – Hà Tĩnh. Trở về với cuộc sống đời thường, ông dành thời gian sưu tầm, tập hợp các kỷ vật của chiến trường. Phòng làm việc trở thành phòng truyền thống trưng bày hàng trăm hiện vật, cũng là nơi sinh hoạt của BLL Sư đoàn 320 khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh. Ảnh: Công Kiên