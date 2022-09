Bộ sưu tập xe hơi đắt giá của Nữ hoàng Anh Elizabeth II

(Baonghean.vn) - Công an huyện Tân Kỳ đã trực tiếp gõ cửa nhà người dân phát hơn 120.000 tờ rơi tuyên truyền cảnh báo tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng internet.

(Baonghean.vn) - Tết Trung thu là dịp để mỗi gia đình và toàn xã hội thể hiện sự quan tâm đối với trẻ em, những mầm non tương lai của đất nước, thể hiện sinh động và rõ nét một trong những đạo lý truyền thống tốt đẹp của người Việt, đó là dành cho trẻ em những gì tốt đẹp nhất. Nhân dịp Tết Trung thu năm 2022, Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với ông Phan Sỹ Hiền - Phó Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An.