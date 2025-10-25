Bộ Tài chính: Hỗ trợ phần mềm kế toán miễn phí cho 2 triệu hộ kinh doanh Trong lộ trình xóa bỏ thuế khoán, Bộ Tài chính sẽ cung cấp gói hỗ trợ toàn diện bao gồm phần mềm kế toán, chữ ký số và 5.000 hóa đơn điện tử miễn phí.

Bộ Tài chính đã công bố một kế hoạch hỗ trợ quan trọng nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số cho các hộ kinh doanh cá thể, đồng thời chuẩn bị cho việc xóa bỏ hình thức thuế khoán. Theo đó, khoảng 2 triệu hộ kinh doanh trên cả nước sẽ được tiếp cận gói hỗ trợ miễn phí bao gồm phần mềm kế toán, chữ ký số và một lượng lớn hóa đơn điện tử.

Chi tiết gói hỗ trợ chuyển đổi số

Gói hỗ trợ này được thiết kế nhằm giảm bớt gánh nặng chi phí ban đầu và rào cản kỹ thuật cho các hộ kinh doanh khi chuyển từ phương pháp tính thuế khoán sang kê khai theo doanh thu và chi phí thực tế. Các cấu phần chính của gói hỗ trợ bao gồm:

Phần mềm kế toán miễn phí: Cung cấp một công cụ hiện đại để các hộ kinh doanh có thể ghi chép, quản lý doanh thu, chi phí, hàng tồn kho một cách khoa học và chính xác.

Cung cấp một công cụ hiện đại để các hộ kinh doanh có thể ghi chép, quản lý doanh thu, chi phí, hàng tồn kho một cách khoa học và chính xác. Chữ ký số miễn phí: Giúp các hộ kinh doanh thực hiện các giao dịch điện tử, ký hóa đơn và nộp tờ khai thuế trực tuyến một cách an toàn, hợp pháp.

Giúp các hộ kinh doanh thực hiện các giao dịch điện tử, ký hóa đơn và nộp tờ khai thuế trực tuyến một cách an toàn, hợp pháp. 5.000 hóa đơn điện tử miễn phí: Một số lượng đáng kể để các hộ kinh doanh có thể bắt đầu xuất hóa đơn điện tử theo quy định mà không phải lo lắng về chi phí ban đầu.

Mục tiêu xóa bỏ thuế khoán

Việc triển khai gói hỗ trợ này là bước đi cụ thể trong lộ trình của ngành tài chính nhằm xóa bỏ hình thức thuế khoán, một phương pháp thu thuế đã bộc lộ nhiều hạn chế. Thuế khoán, dù đơn giản trong quản lý, nhưng thường không phản ánh chính xác hoạt động kinh doanh thực tế, có thể dẫn đến thất thu thuế cho ngân sách nhà nước và tạo ra sự thiếu công bằng giữa các hộ kinh doanh.

Chuyển sang phương pháp kê khai, các hộ kinh doanh sẽ nộp thuế dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh thực tế. Điều này không chỉ đảm bảo sự minh bạch, công bằng mà còn khuyến khích các hộ kinh doanh quản trị tài chính chuyên nghiệp hơn.

Lợi ích cho nền kinh tế và hộ kinh doanh

Chính sách này được kỳ vọng sẽ mang lại lợi ích kép. Đối với các hộ kinh doanh, việc sử dụng phần mềm kế toán và hóa đơn điện tử giúp chuẩn hóa hoạt động, dễ dàng theo dõi hiệu quả kinh doanh và tăng cường uy tín khi giao dịch với đối tác hoặc tiếp cận các nguồn vốn vay từ ngân hàng.

Đối với cơ quan quản lý nhà nước, việc các hộ kinh doanh chuyển đổi số sẽ giúp công tác quản lý thuế trở nên hiệu quả hơn, giảm thiểu gian lận và thất thu thuế. Đồng thời, dữ liệu từ hệ thống hóa đơn điện tử và kê khai thuế sẽ cung cấp một bức tranh toàn cảnh và chính xác hơn về sức khỏe của khu vực kinh tế cá thể.

Sáng kiến của Bộ Tài chính được xem là một đòn bẩy quan trọng, không chỉ hiện đại hóa công tác quản lý thuế mà còn trực tiếp hỗ trợ các doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ thích ứng với nền kinh tế số, góp phần xây dựng một môi trường kinh doanh bình đẳng và minh bạch hơn.