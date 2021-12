Bộ Thông tin - Truyền thông triển khai nhiệm vụ 2022

Ảnh: VGP/Hiền Minh

Năm 2021, doanh thu toàn ngành đạt 3.462.170 tỷ đồng, cơ bản hoàn thành 100% kế hoạch đặt ra, tăng trưởng 9% so với năm 2020, mức tăng trưởng gấp từ 3,6 - 4,5 lần so với mức dự báo tăng trưởng 2% - 2,5% GDP của quốc gia. Tổng số lao động toàn ngành TT&TT năm 2021 đạt 1.431.041 lao động, tăng 8% so với năm 2020. Các chỉ số xếp hạng thuộc một số lĩnh vực của ngành TT&TT đã được nhiều tổ chức quốc tế đánh giá cao.

Theo báo cáo về chỉ số tích hợp phát triển bưu chính năm 2021 do Liên minh Bưu chính thế giới (UPU) công bố, Việt Nam xếp thứ 47/172 quốc gia (tăng 2 bậc so với năm 2020); về lĩnh vực An toàn thông tin mạng, Việt Nam đã có sự thăng tiến mạnh mẽ trong bảng xếp hạng quốc tế (GCI) (từ vị trí 50 năm 2020 lên vị trí 25 trong năm 2021); Năm 2021, số tên miền quốc gia “.vn” đạt 544.361 tên miền, tăng 5,2% so với năm 2020, thuộc Top 11 châu Á - Thái Bình Dương, đứng thứ 45 toàn cầu.