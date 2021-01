Bộ trưởng Bộ Công an dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn

Sự nghiệp vĩ đại và tấm gương cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn sống mãi với non sông, đất nước Việt Nam. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người luôn là nền tảng, kim chỉ nam cho mọi hành động, soi đường, chỉ lối cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Đoàn đại biểu làm lễ tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Thực hiện Di huấn thiêng liêng của Người, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Công an Nhân dân Việt Nam đã triển khai thực hiện các mô hình, phần việc trong học tập, thực hiện tự soi, tự sửa, tự nêu gương theo phương châm: “Phát động đi đôi với hành động”, “Trên trước, dưới sau”, “Nói đi đôi với làm” bằng những việc làm cụ thể. Từ đó, thực hiện có hiệu quả nội dung các phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”; phong trào Công an Nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy; Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an Nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”; quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, xứng đáng với truyền thống anh hùng của Công an Nhân dân Việt Nam.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người.

Trước đó, Đại tướng Tô Lâm và đoàn đại biểu đã đến dâng hoa, dâng hương tại Đền Chung Sơn - Đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Tiếp đó, tại xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cùng đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm đồng chí Trần Quốc Hoàn - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an nhân Kỷ niệm 105 năm ngày sinh cố Bộ trưởng (23/1/1916 - 23/1/2021).

Đoàn đại biểu thành kính làm lễ tưởng niệm tại Nhà tưởng niệm đồng chí Trần Quốc Hoàn. Ảnh: Thành Duy

Tại buổi lễ, các đại biểu đã kính cẩn dâng lên anh linh đồng chí Trần Quốc Hoàn nén hương thơm, lẵng hoa tươi thắm, bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn trước công lao to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc, xây dựng lực lượng Công an Nhân dân và đối với quê hương Nghệ An.

Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dâng hương tưởng niệm đồng chí Trần Quốc Hoàn. Ảnh: Thành Duy Trong hơn 75 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, toàn lực lượng Công an Nhân dân đã đoàn kết một lòng, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thiện trên các mặt công tác. Vai trò, vị thế của lực lượng Công an Nhân dân ngày càng được nâng lên ở trong nước và trên trường quốc tế. Đã có nhiều cán bộ, chiến sỹ bản lĩnh, mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu; tận tâm, tận tụy phục vụ Nhân dân, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân ghi nhận, cảm phục, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Công an Nhân dân Việt Nam. Đồng chí Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương dâng hương tưởng niệm đồng chí Trần Quốc Hoàn. Ảnh: Thành Duy Trước anh linh đồng chí Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn, các đồng chí trong đoàn nguyện hứa mãi mãi đi theo con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn; học tập và làm theo tấm gương của đồng chí để xây dựng lực lượng Công an Nhân dân ngày càng chính quy, hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới, xứng đáng với danh hiệu cao quý và truyền thống vẻ vang của Công an Nhân dân Việt Nam.