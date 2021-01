Bộ trưởng Bộ Công an thăm, làm việc với Công an Nghệ An

Cùng đi có đồng chí Vũ Chiến Thắng - Thứ trưởng Bộ Nội vụ và đại diện lãnh đạo một số cục, đơn vị thuộc Bộ Công an. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Thiếu tướng Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh;… Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an duyệt đội danh dự Công an Nghệ An. Ảnh: Thành Duy Trong năm 2020, bám sát nhiệm vụ chính trị, sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An, Công an Nghệ An đã nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ công tác; chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, địa phương và các lực lượng Quân sự, Biên phòng khẩn trương triển khai quyết liệt các phương án, kế hoạch công tác.



Qua đó, trên địa bàn tỉnh không để xảy ra vụ việc phức tạp lớn về an ninh trật tự; tập trung chỉ đạo quyết liệt và hoàn thành vượt mức 73/73 chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch, đặc biệt là chỉ tiêu kéo giảm tội phạm hình sự trên địa bàn đạt 6,9%; điều tra, phá án đạt tỷ lệ cao; tiếp tục là một trong những đơn vị đi đầu trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, công nghệ cao, tín dụng đen; tai nạn giao thông giảm sâu cả 3 tiêu chí.

Lãnh đạo Công an Nghệ An đón Bộ trưởng Bộ Công an và các đại biểu đến thăm, chúc mừng năm mới. Ảnh: Thành Duy Công an Nghệ An tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác cải cách hành chính, phục vụ tốt nhất nhu cầu, lợi ích chính đáng của các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân. Đây cũng là năm thứ 5 liên tiếp, Công an Nghệ An xếp thứ nhất về cải cách hành chính trong toàn lực lực lượng Công an nhân dân.



Năm qua, Công an tỉnh cũng đã cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả dịch Covid -19; luôn chủ động và triển khai toàn diện, hiệu quả các mặt, các giải pháp ứng phó với thiên tai, hỗ trợ nhân dân trong các đợt bão lụt vừa qua…

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được quan tâm chỉ đạo, có nhiều chuyển biến rất rõ nét và là một trong những đơn vị đi đầu của ngành Công an trong việc sáp nhập, tinh gọn, ổn định bộ máy, tổ chức và hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Các đại biểu đến thăm, chúc mừng Công an Nghệ An năm mới 2021. Ảnh: Thành Duy Những kết quả công tác đạt được của Công an tỉnh Nghệ An trong năm 2020 đã góp phần bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, xây dựng lực lượng Công an nhân dân tỉnh Nghệ An và là một trong những đơn vị, địa phương đi đầu trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc.



Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà Công an Nghệ An đạt được trong năm qua; đồng thời bày tỏ cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể để tạo điều kiện cho Công an Nghệ An hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng Bộ Công an cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm đối với Công an Nghệ An trong năm 2021. Trong đó, phải coi công tác bảo đảm an ninh là yêu cầu nghiêm ngặt nhất, chuyển mạnh sang việc chủ động phòng ngừa là chính, bảo vệ an ninh từ xa, từ sớm.

Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chúc mừng năm mới và nhấn mạnh một số nhiệm vụ với Công an Nghệ An trong năm 2021. Ảnh: Thành Duy Bộ trưởng Bộ Công an lưu ý, Công an Nghệ An cần tập trung cao độ, huy động mọi nguồn lực để đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. “Không để xảy ra bất cứ sơ suất nào”, Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh. “Đây là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng của toàn lực lượng công an thực hiện”.



Bên cạnh đó, Công an Nghệ An cần tiếp tục kéo giảm 5% tội phạm về trật tự xã hội so với năm 2020; tiếp tục đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự.

Đặc biệt, cần kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa nghiệp vụ đi đôi với tấn công trấn áp tội phạm, không để sót, lọt tội phạm nhưng cũng không làm oan người vô tội; chủ động phát hiện, kiên quyết chặt đứt các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia;…

Toàn cảnh cuộc làm việc của Đại tướng Tô Lâm với Công an Nghệ An. Ảnh: Thành Duy Đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh đây là vấn đề rất quan trọng và đề nghị Công an Nghệ An tiếp tục làm tốt hơn nữa việc đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cấp; tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện khung tiêu chuẩn, tiêu chí cán bộ bố trí công an các cấp, đặc biệt là củng cố, nâng cao hoạt động của công an xã chính quy.



Bộ trưởng Bộ Công an cũng lưu ý Công an Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; đẩy mạnh công tác vận động nhân dân trong thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và đấu tranh có hiệu quả với tội phạm buôn bán vũ khí qua mạng đang diễn ra rất phức tạp; triển khai nghiêm túc Nghị định 137 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo để hạn chế tối đa và tiến đến sẽ không có sử dụng trái phép pháo nổ trên địa bàn; tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19;…