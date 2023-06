Bộ trưởng Bộ Giáo dục: Ưu tiên kỹ thuật, trang thiết bị phục vụ cho kỳ thi tốt nghiệp THPT

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023; Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo, cùng các thành viên Ban chỉ đạo cấp tỉnh, cấp huyện.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 theo kế hoạch sẽ được tổ chức trong 2 ngày từ 28 - 29/6/2023.

Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, cả nước có 1.024.063 phiếu đăng ký dự thi. Trong đó, 37.841 thí sinh tự do; 47.769 thí sinh chỉ xét tốt nghiệp; 34.155 thí sinh chỉ xét tuyển sinh đại học; 943.340 thí sinh xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học. Trên toàn quốc có 2.273 điểm thi với 44.681 phòng thi.

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn một lần nữa khẳng định ý nghĩa quan trọng của Kỳ thi tốt nghiệp.

Kỳ thi ngoài được sử dụng để đánh giá về mặt chuyên môn thì còn được lấy điểm để xét công nhận tốt nghiệp và xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng.

Kỳ thi năm nay vẫn đang được thực hiện trong chương trình cũ. Tuy nhiên, trong bối cảnh toàn ngành Giáo dục và Đào tạo đang thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, Bộ trưởng cho rằng kỳ thi vẫn được thực hiện theo tinh thần đổi mới. Vì vậy, trong quá trình thực hiện, Bộ trưởng yêu cầu các địa phương quán triệt tổ chức kỳ thi chu đáo.

Từ góc độ người chịu trách nhiệm cao nhất của kỳ thi, Bộ trưởng cũng bày tỏ mong muốn, kỳ vọng tất cả các đồng chí trưởng ban chỉ đạo kỳ thi trên toàn quốc phát huy trách nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ đã được phân cấp, phân quyền.

Bộ trưởng cũng đánh giá cao về công tác chuẩn bị cho kỳ thi tại các địa phương. Tuy nhiên, dù đây là kỳ thi được tổ chức thường niên nhưng trong quá trình triển khai, các đơn vị cần tiếp tục bám sát tinh thần Chỉ thị số 17 của Thủ tướng về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2023. Quá trình triển khai giữa Ban chỉ đạo cấp tỉnh và cấp quốc gia cần thống nhất, thông suốt để liên thông, kết nối giữa các cấp, các ngành.

Trong các công việc cần chuẩn bị cho kỳ thi, đồng chí Nguyễn Kim Sơn còn lưu ý Ban chỉ đạo các địa phương cần ưu tiên kỹ thuật, trang thiết bị phục vụ cho kỳ thi. Bên cạnh đó, cần tiếp tục rà soát cán bộ coi thi, nhân lực chuẩn bị cho đề thi để công việc tinh thông, đầy đủ, sáng tạo. Các công việc in sao đề thi, vận chuyển đề thi, giao nộp bài thi, các tỉnh, thành cũng cần có phương án dự phòng như thời tiết bất thường, thiên tai, phòng cháy, chữa cháy.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã nghe báo cáo của một số đơn vị liên quan như thanh tra, Vụ Giáo dục đại học, Cục Công nghệ thông tin, đại diện Bộ Công an, các địa phương về một số công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Ngay sau cuộc họp của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh và đại diện Ban chỉ đạo thi cấp huyện cũng đã tổ chức cuộc họp triển khai Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Tại Nghệ An, Kỳ thi này có sự tham gia của 36.889 thí sinh với 70 điểm thi. Toàn tỉnh có 1.669 phòng thi, trong đó có 71 phòng chờ. Kỳ thi huy động 5.864 cán bộ làm công tác coi thi, phục vụ kỳ thi, trong đó có 3.843 cán bộ làm công tác coi thi, cán bộ giám sát điểm thi.

Chuẩn bị cho Kỳ thi năm nay, Nghệ An đã ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ. Trong đó, tập trung các vấn đề như an ninh, an toàn trật tự ở các điểm thi, các khâu in sao đề thi, vận chuyển đề thi, chú ý đến công tác đảm bảo cung ứng đủ điện trong mùa nắng nóng, đảm bảo công tác phòng chống dịch. Do đặc thù riêng, Nghệ An cũng quan tâm đến các trường hợp thí sinh ở xa, thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh ở xa vùng trung tâm... Bên cạnh đó, quan tâm tới công tác truyền thông để tạo sự đồng thuận trong dư luận.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo cần tăng cường công tác tập huấn cho đội ngũ giám thị nhằm thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, tránh chủ quan, dễ bị vi phạm quy chế. Các địa phương cũng cần thường xuyên báo cáo về việc triển khai thực hiện ở cơ sở, lưu ý đến việc vận chuyển đề thi. Các điểm thi phải quan tâm đến nơi ăn, ở cho cán bộ làm công tác coi thi, giám thị đến coi thi tại các điểm thi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Điện lực tỉnh và Điện lực các địa phương cần đưa 70 điểm thi vào danh sách ưu tiên, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng cắt điện trong quá trình thí sinh làm bài. Ngoài ra, cần kiểm tra toàn diện hệ thống camera, đảm bảo an toàn tuyệt đối và phòng tránh gian lận và chủ động xây dựng các phương án dự phòng để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.