Thời sự Bộ trưởng Bộ Nội vụ cử công chức tăng cường về Nghệ An Ông Phạm Công Hùng - Chuyên viên chính vụ Tổ chức phi chính phủ được Bộ trưởng Bộ Nội vụ cử tăng cường về Nghệ An trong thời gian 2 tháng, từ ngày 20/8/2025 đến ngày 20/10/2025.

Ông Phạm Công Hùng - Chuyên viên chính vụ Tổ chức phi chính phủ, Bộ Nội vụ sẽ trực tiếp làm việc, phối hợp với Sở Nội vụ Nghệ An trong thời gian tăng cường. Ảnh tư liệu:Thanh Lê

Ông Hùng là 1 trong 34 công chức là lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ được Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà quyết định tăng cường về địa phương để nắm bắt tình hình, hướng dẫn, hỗ trợ tháo gỡ, giải quyết các vấn đề phát sinh ở cấp xã trong quá trình vận hành tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo Quyết định 878/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, công chức, viên chức được cử tăng cường về địa phương trực tiếp làm việc, phối hợp với Sở Nội vụ, các phòng, ban, đơn vị chức năng của địa phương để nắm tình hình chung, khó khăn, vướng mắc của địa phương trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, về kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước trong lĩnh vực nội vụ ở cấp xã trên địa bàn; hướng dẫn, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, xử lý các vấn đề phát sinh, vướng mắc ở cấp xã thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Nội vụ.

Cán bộ được tăng cường còn có nhiệm vụ nghiên cứu kỹ văn bản, tài liệu liên quan nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; giữ liên hệ chặt chẽ với Tổ công tác của Bộ, với các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ liên quan; chủ động xin ý kiến chỉ đạo của Thủ trưởng đơn vị, Tổ Công tác đối với các vấn đề chưa rõ, chưa có quy định hoặc hướng dẫn.

Chủ động tham mưu, đề xuất với Tổ công tác và lãnh đạo Bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy trình để nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng tuần và báo cáo tổng hợp cuối đợt công tác gửi Bộ trưởng qua Vụ Tổ chức cán bộ, làm cơ sở đánh giá và rút kinh nghiệm cho các đợt tiếp theo.

Cán bộ đi tăng cường được yêu cầu chấp hành nghiêm sự phân công, điều động của Bộ; tuân thủ kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy định, quy chế, Kế hoạch của Bộ Nội vụ về cử cán bộ tăng cường về địa phương và của cơ quan, đơn vị, địa phương được cử đến công tác; kiến nghị, đề xuất với Bộ trưởng (qua Vụ Tổ chức cán bộ) các biện pháp hỗ trợ và giải pháp cần thiết để bản thân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các công chức đi tăng cường được Bộ Nội vụ hỗ trợ toàn bộ kinh phí đi lại, ăn, ở và các chế độ, chính sách khác trong thời gian công tác tại địa phương theo quy định của Bộ Tài chính và của Bộ Nội vụ.