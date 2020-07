Bộ trưởng Bộ Tài chính làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An

Bên cạnh đó, tình trạng nợ thuế vẫn cao do tác động của dịch bệnh đến khả năng nộp thuế đúng hạn. Việc bố trí nguồn ngân sách địa phương để đảm bảo nhu cầu kinh phí hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn trong dịch Covid-19 sẽ là gánh nặng đối với cân đối ngân sách tỉnh.

Tỉnh cũng đã báo cáo với đoàn công tác về tình hình công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh;…

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh báo cáo với Đoàn công tác Bộ Tài chính về tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách Nhà nước năm 2020 và xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021; công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Tại cuộc làm việc, tỉnh kiến nghị Bộ Tài chính quan tâm xem xét hỗ trợ thêm ngoài định mức chi thường xuyên cho tỉnh Nghệ An kinh phí đảm bảo an ninh biên giới; hỗ trợ kinh phí cho thành phố Vinh chi sự nghiệp thị chính, huyện Nam Đàn xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu; phát triển thị xã Cửa Lò thành đô thị du lịch biển;…

Bên cạnh đó, tỉnh kiến nghị Bộ trưởng và Đoàn công tác xem xét, trình cấp có thẩm quyền về cơ chế hỗ trợ thêm cho các địa phương có số lượng lớn đối tượng thụ hưởng các chính sách về một số chế độ đặc thù; hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong phòng, chống dịch Covid-19, trong đó có tỉnh Nghệ An - địa phương đang gặp khó khăn trong cân đối nguồn kinh phí thực hiện;…

Liên quan đến chính sách thu hút đầu tư, hiện nay Nghệ An đã thu hút được hai nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp là VSIP và WHA Industrial Zone 1 - Nghệ An vào Khu Kinh tế Đông Nam. Vào thời điểm thu hút hai nhà đầu tư này, tỉnh căn cứ quy định của pháp luật về đầu tư và các quy định hiện hành tại thời điểm thu hút có cam kết miễn tiền thuê đất trong khu công nghiệp trong suốt vòng đời dự án.

Tuy nhiên, sau thời điểm thu hút các nhà đầu tư này, Chính phủ ban hành Nghị định số 35/2017/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong khu kinh tế, khu công nghệ cao; theo đó xác định địa bàn khu kinh tế là địa bàn cấp huyện.

Trong khi đó, KCN VSIP và WHA Industrial Zone 1 - Nghệ An đứng chân trên địa bàn các huyện, thành phố của Nghệ An không được xác định địa bàn khó khăn; cho nên khi áp dụng theo Nghị định số 35 thì chỉ miễn tiền thuê đất 11 năm. Tỉnh đã có văn bản báo cáo Bộ Tài chính và mong Bộ báo cáo Thủ tướng xem xét cho Nghệ An áp dụng cơ chế miễn giảm tiền thuê đất khu công nghiệp trong khu kinh tế để tạo điều kiện thu hút nhà đầu tư.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy Tại cuộc làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cũng đã trao đổi một số nội dung về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, cũng như những khó khăn đặt ra khi thực hiện một số chỉ tiêu quan trọng trong nhiệm kỳ như tốc độ tăng trưởng, thu nhập bình quân đầu người.



Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, tỉnh luôn tạo được sự đoàn kết, thống nhất, cộng sự cao nên tạo thuận lợi cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; đồng thời kiến nghị một số nội dung như: Bộ Tài chính quan tâm, chỉ đạo các đơn vị kiểm tra và giao dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2021 cho tỉnh Nghệ An sát với thực tế tình hình thu ngân sách của tỉnh; hỗ trợ tỉnh kinh phí để đầu tư hạ tầng dịch vụ nghề cá, hoàn thiện Trung tâm xạ trị của Bệnh viện ung bướu Nghệ An…

NGHỆ AN ĐÃ THỰC HIỆN ĐƯỢC "MỤC TIÊU KÉP"

Kết luận cuộc làm việc, trong điều kiện khó khăn chung do tác động của dịch Covid -19, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng ghi nhận kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội của Nghệ An, trong đó tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GDRP) 6 tháng đầu năm đạt 2,69%, đặc biệt nông nghiệp vẫn giữ được nhịp độ tăng trưởng khá cao; an sinh xã hội được tập trung giải quyết, an toàn xã hội được giữ vững.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Đinh Tiến Dũng rất chia sẻ với những trăn trở của Nghệ An về khó khăn trong thực hiện một số chỉ tiêu phát triển kinh tế.

“Bước đầu nhiệm vụ kép chúng ta đã thực hiện được”, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm của Nghệ An và đề nghị tỉnh tiếp tục phát huy trong thời gian tới.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy Theo đó, Nghệ An cần tiếp tục phấn đấu thực hiện ở mức cao nhất các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, trong đó có việc thực hiện dự toán thu ngân sách.



Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng đề nghị tỉnh tiếp tục thực hiện công tác tiết kiệm chi ngân sách; tiếp tục chỉ đạo các cấp các ngành phối hợp làm tốt công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.

Các kiến nghị của tỉnh, đồng chí Đinh Tiến Dũng cũng đã trả lời cụ thể, trong đó đối với giao dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2021 sẽ được các đơn vị của Bộ nắm bắt tình hình cụ thể của các địa phương, rà soát chặt chẽ để điều chỉnh phù hợp.

Tại cuộc làm việc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ, ủng hộ của Bộ trưởng, các đồng chí lãnh đạo Bộ Tài chính và các đơn vị của Bộ đối với Nghệ An.

Nghệ An cam kết nỗ lực tối đa để hoàn thành mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020, trong đó có các mục tiêu về tài chính, ngân sách.