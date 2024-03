Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào tìm hiểu kinh nghiệm thu hút đầu tư của Nghệ An

Chiều 6/3, đồng chí A Lun Xay Sun Na Lat - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng CHDCND Lào đã trực tiếp làm việc với lãnh đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam và VSIP Nghệ An để tìm hiểu về kinh nghiệm đầu tư và phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đồng chí A Lun Xay Sun Na Lat - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào và đoàn công tác nghe giới thiệu về quy mô của KCN tại VSIP Nghệ An I. Ảnh: Thành Duy

Tham gia đoàn công tác có đồng chí Văn Xay Phong Sả Vẳn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn và các đồng chí lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Dự cuộc làm việc có đồng chí Lê Tiến Trị - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam, lãnh đạo một số sở, ngành và VSIP Nghệ An.

Đoàn công tác nghe giới thiệu về các dự án, quy mô đầu tư của VSIP tại Nghệ An và Hà Tĩnh. Ảnh: Thành Duy

Tại trụ sở VSIP Nghệ An, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào và đoàn công tác đã nghe giới thiệu về quy mô, định hướng đầu tư, kết quả thu hút đầu tư của VSIP tại Nghệ An.

VSIP là mô hình phát triển bất động sản khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ của liên doanh Tập đoàn Sembcorp (Singapore) và Tổng Công ty Becamex IDC (tỉnh Bình Dương).

Hiện nay, tại Nghệ An, VSIP đã đầu tư Khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên (VSIP Nghệ An I) với tổng diện tích 750 ha; trong đó, Khu công nghiệp có diện tích 368 ha; Khu dịch vụ và đô thị có diện tích 382 ha, với tổng vốn đầu tư 279,91 triệu USD.

Đồng chí A Lun Xay Sun Na Lat - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào và đoàn công tác nghe trao đổi các kinh nghiệm thu hút đầu tư của Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Hiện nay, VSIP Nghệ An I đã thu hút được 44 nhà đầu tư, với 46 dự án có tổng diện tích 243 ha/250,63 ha đất (lấp đầy 97%); trong đó, có 24 nhà đầu tư FDI. 45/46 dự án đã cấp chứng nhận đầu tư, tổng vốn đạt 1,3 tỷ USD, trong đó có hơn 1,2 tỷ USD là vốn FDI.

Các nhà đầu tư tại VSIP Nghệ An I tập trung vào các lĩnh vực điện, điện tử, cơ khí chính xác; nhà xưởng cho thuê và dịch vụ kho vận; vật liệu xây dựng và nội thất; may mặc và phụ kiện; hàng tiêu dùng và thực phẩm; hóa chất; linh kiện ô tô… dự kiến tạo việc làm cho 65.000 lao động.

Hiện, 29 nhà đầu tư đã đi vào hoạt động đang sử dụng hơn 16.000 lao động địa phương, mang lại giá trị xuất khẩu 12.231 tỷ đồng năm 2023. 6 nhà đầu tư đang xây dựng nhà máy, dự kiến hoàn thành và đi vào hoạt động trong quý II/2024.

Đồng chí A Lun Xay Sun Na Lat - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào tặng quà lưu niệm đến Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam. Ảnh: Thành Duy

Bên cạnh đó, dự án VSIP Nghệ An 2 tại Khu công nghiệp Thọ Lộc, huyện Diễn Châu có diện tích 500 ha, với tổng vốn đầu tư 164,6 triệu USD đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư vào tháng 3/2023, được kỳ vọng là dự án động lực để thu hút đầu tư vào Nghệ An. Ngoài ra, VSIP còn triển khai dự án VSIP Nghệ An mở rộng, cạnh KCN VSIP Nghệ An I hiện hữu có tổng diện tích 220 ha.

Tại cuộc làm việc, theo đề nghị của đoàn công tác, đồng chí Lê Tiến Trị - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam đã thông tin về hành lang pháp lý, các cơ chế, chính sách ưu đãi về đất đai, thuế của Chính phủ Việt Nam đối với việc thành lập, hoạt động của các khu kinh tế, khu công nghiệp, đối với các nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp và nhà đầu tư thứ cấp.

Đồng thời, lãnh đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam cũng đã trao đổi, chia sẻ với đoàn về các chính sách ưu đãi khác của tỉnh Nghệ An, như về giá thuê đất, xây dựng hạ tầng đến chân hàng rào khu công nghiệp, hỗ trợ đào tạo lao động đến đoàn công tác.

Đồng chí A Lun Xay Sun Na Lat và đoàn công tác nghe giới thiệu về quy chuẩn kỹ thuật hạ tầng tại VSIP Nghệ An I. Ảnh: Thành Duy

Thay mặt đoàn công tác, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào A Lun Xay Sun Na Lat đánh giá cao hiệu quả thu hút đầu tư tại Nghệ An, trong đó có thu hút đầu tư vào VSIP Nghệ An I; cũng như kinh nghiệm trong thu hút đầu tư của tỉnh.