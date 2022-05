Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Nhiều bộ, ngành và địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn được giao

(Baonghean.vn) - Trong thời gian 3 ngày (23 – 25/5), Tiểu đoàn 41, Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức kiểm tra “3 tiếng nổ” cho các đồng chí tân binh năm 2022.

(Baonghean.vn) - GS.TS Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An đề nghị Chính phủ sớm có sự chỉ đạo, hướng dẫn khi các chính sách đối với giáo viên mầm non hợp đồng được ký hợp đồng theo Nghị định 06/2018/NĐ-CP đã hết hiệu lực từ tháng 12/2021.

(Baonghean.vn) - Sáng 25/5, Công ty Thủy điện Bản Vẽ phối hợp với Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An, UBND huyện Tương Dương đã đến thăm, tặng sách giáo khoa cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Tiểu học Yên Na, xã Yên Na.

(Baonghean.vn) - Sáng 25/5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Nghi Lộc, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An tổ chức trọng thể Lễ an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả trên đất nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.