Bộ Tư lệnh BĐBP kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống dịch Covid-19 tại Nghệ An

Tham gia đoàn công tác có Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến - Phó Tham mưu trưởng BĐBP.



Thực hiện chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và triển khai lực lượng, phương tiện phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An đã quán triệt, triển khai trong toàn cơ quan, đơn vị. Đồng thời, xây dựng kế hoạch báo cáo Bộ Tư lệnh BĐBP phê duyệt và triển khai thực hiện nghiêm túc.

Thiếu tướng Lê Quang Đạo đến kiểm tra tại Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An. Ảnh: Phương Linh BĐBP Nghệ An đã chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch bảo vệ các tổ, chốt, xác định tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ trên biên giới. Qua triển khai đã có 212 cán bộ, chiến sỹ BĐBP Nghệ An xung phong bám tổ, chốt trên biên giới thực hiện nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu. Cơ quan Bộ Chỉ huy, các đơn vị trực thuộc duy trì nghiêm quân số, chế độ ca, kíp trực, nắm chắc tình hình, sẵn sàng phối hợp với các đơn vị nếu có tình huống xảy ra.



Đặc biệt, trong phòng, chống dịch Covid-19, BĐBP Nghệ An đã thành lập Sở chỉ huy phía trước để chỉ đạo, chỉ huy, đôn đốc sâu sát, kịp thời các đơn vị thực hiện nhiệm vụ. Tất cả các tổ, chốt trên biên giới tỉnh Nghệ An đều đã được kiên cố hóa, đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 lâu dài.

Thiếu tướng Lê Quang Đạo tặng quà, chúc Tết Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An. Ảnh: Phương Linh Tính đến nay, BĐBP Nghệ An đã làm thủ tục nhập cảnh, bàn giao 5.776 người cho cơ quan chức năng tổ chức cách ly phòng, chống dịch Covid-19. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, các đơn vị đã phát hiện 98 vụ/183 đối tượng nhập cảnh trái phép. BĐBP Nghệ An đã phối hợp tốt với lực lượng chức năng của Lào nắm chắc tình hình, ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, đấu tranh với các loại tội phạm và hỗ trợ nhân dân hai bên biên giới phát triển kinh tế.



Thiếu tướng Lê Quang Đạo biểu dương những kết quả mà BĐBP Nghệ An đã đạt được trong thời gian qua; trong đó, tiêu biểu đã duy trì nghiêm các chế độ công tác, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng bảo vệ biên giới của Lào giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới, duy trì an ninh, trật tự tại địa bàn, chăm lo đời sống cho nhân dân. Đồng chí Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP nhấn mạnh, thời gian tới sẽ diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, trọng tâm là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, chính vì vậy, đơn vị cần thực hiện nghiêm túc chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với quá trình thực hiện nhiệm vụ.