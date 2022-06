Bộ Tư lệnh binh chủng công binh kiểm tra công tác huấn luyện tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 13/6, đoàn công tác Bộ Tư lệnh binh chủng công binh do đồng chí Đại tá Trịnh Ngọc Hùng - Phó Tham mưu trưởng binh chủng công binh làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác huấn luyện công binh tại Bộ CHQS tỉnh Nghệ An.

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Đại tá Lê Bá Dũng - Trưởng phòng Công binh, Bộ Tham mưu QK4; Đại tá Đinh Bạt Văn - Phó Chỉ huy trưởng , Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Trong thời gian qua, theo phương châm huấn luyện “Cơ bản - Thiết thực - Vững chắc”, ngành Công binh Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã tham mưu chỉ đạo các đơn vị tích cực làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện từ khâu lập kế hoạch, giáo án bài giảng, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, chuẩn bị mô hình học cụ, thao trường huấn luyện chuyên môn Công binh.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các đơn vị mà trọng tâm là Đại đội Công binh 17 huấn luyện sát với nhiệm vụ chính trị là xây dựng công trình chiến đấu; khắc phục hậu quả bom, mìn còn sót lại sau chiến tranh, sẵn sàng cơ động cứu hộ, cứu nạn, chống sụp đổ công trình khi có tình huống. Đồng thời làm tốt công tác tham mưu cho Bộ CHQS tỉnh báo cáo đề xuất UBND tỉnh ban hành chủ trương đầu tư xây dựng hệ thống thiết bị tại Sở Chỉ huy diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh tại xã Nghi Công Nam, huyện Nghi Lộc cùng công trình chiến đấu các cấp huyện, thị, thành bảo đảm cho nhiệm vụ diễn tập hàng năm đạt kết quả tốt nhất…

Qua thực tế kiểm tra tại Đại đội Công binh 17 và cơ quan Bộ CHQS tỉnh Nghệ An, đoàn đã tiến hành thảo luận, thống nhất một số nội dung. Đồng chí trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong công tác huấn luyện cũng như thực hiện nhiệm vụ ngành Công binh của Bộ CHQS tỉnh Nghệ An. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác huấn luyện chuyên ngành Công binh đúng nội dung, chương trình, kế hoạch; khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, đảm bảo đồng bộ, thống nhất, chính quy, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao./.