Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sỹ

Cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh Nghệ An dâng hương tại Khu Di tích Xô Viết Nghệ Tĩnh, huyện Hưng Nguyên. Ảnh: Hoàng Anh

Tại Khu Di tích Xô Viết Nghệ Tĩnh; Nhà tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, huyện Hưng Nguyên và Nghĩa trang liệt sỹ thành phố Vinh, đoàn đã dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng tri ân, biết ơn sâu sắc trước công lao chiến đấu hy sinh của các anh hùng, liệt sỹ để Đất nước Việt Nam và quê hương Nghệ An được hòa bình, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ.

Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cùng cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh Nghệ An dâng hương lên phần mộ các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ thành phố Vinh. Ảnh: Hoàng Anh

Lực lượng vũ trang Nghệ An nguyện phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương, góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện và môi trường thuận lợi để tỉnh nhà phát triển kinh tế - xã hội.