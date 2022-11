Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà - Phó Tư lệnh Quân khu

(Baonghean.vn) - Chiều 18/11, dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Lê Hồng Nhân - Phó Tư lệnh Quân khu, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã tổ chức gặp mặt và chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà nhận Quyết định Phó Tư lệnh Quân khu 4.

Sáng 18/11, tại Hà Nội, thực hiện các quyết định cán bộ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch nước, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã trao Quyết định của Chính phủ bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tham mưu, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4, giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Quốc phòng; Quyết định của Chủ tịch nước thăng quân hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng cho đồng chí Nguyễn Ngọc Hà.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hà sinh năm 1972, quê ở xã Hồng Long, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Năm 2019, đồng chí Nguyễn Ngọc Hà được bổ nhiệm giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An; Ủy viên UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 -2021. Năm 2020, Ban Bí thư chuẩn y đồng chí Nguyễn Ngọc Hà - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An. Năm 2021, đồng chí Nguyễn Ngọc Hà được bổ nhiệm giữ chức Phó tham mưu trưởng Quân khu 4.

Thiếu tướng Lê Hồng Nhân chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà trên cương vị mới. Việc Đảng, Nhà nước trao quyết định điều động, bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà là thể hiện sự quan tâm sâu sắc, sự tin tưởng và ghi nhận những đóng góp to lớn của đồng chí Nguyễn Ngọc Hà trong sự nghiệp xây dựng Quân đội và bảo vệ Tổ quốc.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội; sự giúp đỡ của Thường vụ, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu; Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tham mưu; các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tham mưu Quân khu, các cơ quan đơn vị thuộc Quân khu; cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể các địa phương đã tạo điều kiện để cá nhân đồng chí trưởng thành và phát triển.

Đồng chí khẳng định sẽ tiếp tục hết lòng, hết sức, nguyện trung thành với Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị mới.