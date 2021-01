Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết Báo Nghệ An

Đồng chí Thiếu tướng Hà Tân Tiến bày tỏ lời cảm ơn tới Báo Nghệ An thời gian qua đã đồng hành cùng lực lượng vũ trang Quân khu 4, phản ánh kịp thời, đa dạng những hoạt động của các đơn vị trong huấn luyện, công tác và phục vụ nhân dân, đặc biệt là các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19. Sự đồng hành của tờ báo Đảng Nghệ An đã góp phần xây dựng hình ảnh tốt đẹp của Bộ độ Cụ Hồ trên quê hương Bác, cùng góp sức vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đem lại sự bình yên cho nhân dân; đồng thời góp phần động viên cán bộ, chiến sỹ các đơn vị Quân khu 4 quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Tổng Biên tập thay mặt Ban biên tập Báo Nghệ An cảm ơn sự quan tâm của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đối với Báo Nghệ An nhân dịp tết đến, xuân về. Đồng chí gửi lời chúc sức khỏe, chúc cán bộ chiến sỹ Quân khu 4 luôn vượt qua những khó khăn thách thức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Báo Nghệ An sẽ luôn hợp tác, phản ánh kịp thời những hoạt động vì nước, vì dân của lực lượng vũ trang Quân khu, đặc biệt là các đơn vị đóng quân trên địa bàn Nghệ An.

Nhân dịp này, Thiếu tướng Hà Tân Tiến và đoàn công tác đã chúc mừng và gửi đến Báo Nghệ An món quà nhân dịp Xuân Tân Sửu 2021.

Cũng trong sáng 19/1, Thiếu tướng Hà Tân Tiến và đoàn công tác cũng đã đến chúc tết lực lượng Công an Nghệ An. Gửi lời chúc mừng năm mới nhiều thắng lợi mới tới lực lượng Công an, đồng chí Hà Tân Tiến mong muốn Công an Nghệ An và các đơn vị Quân đội đóng trên địa bàn khắc phục mọi khó khăn, thường xuyên phối hợp chặt chẽ trong công tác đảm bảo ANTT, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Thiếu tướng Hà Tân Tiến và đoàn công tác chúc tết lực lượng Công an Nghệ An. Ảnh: Minh Khôi

Thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Đại tá Hồ Văn Tứ - Phó Giám đốc Công an tỉnh cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo Quân khu 4 trong năm 2020 đã tạo điều kiện cho lực lượng Công an tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.