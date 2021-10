Bộ Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra công tác chuẩn bị ứng cứu với mưa lũ tại Nghệ An

Cùng đi có Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu; Đại tá Lê Văn Vỹ, Phó Tham mưu trưởng Quân khu.

Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 kiểm tra Ban CHQS huyện Nghi Lộc. Ảnh: Hồ Việt

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trong 2 ngày 5 và 6/10/2021, trên địa bàn Quân khu 4 xảy ra mưa rất to, nhất là địa bàn tỉnh Nghệ An có thể gây ngập lụt. Để kịp thời ứng phó với mưa lũ, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã đi kiểm tra, chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị ứng phó với mưa lũ tại các đơn vị.