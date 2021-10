Bộ Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng tại Nghệ An

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Thượng tá Phan Đại Nghĩa, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cùng các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh.



Đồng chí Lê Hồng Vinh- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự hội nghị. Ảnh: Hoàng Anh

Năm 2021, Đảng ủy Quân sự tỉnh Nghệ An đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn LLVT tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng. Triển khai đồng bộ nhiều biện pháp bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh nhà phát triển.



Kiểm tra công tác bảo quản vũ khí, trang bị kỹ thuật tại Ban CHQS huyện Tân Kỳ. Ảnh: Hoàng Anh

Trong năm, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã chủ trộng triển khai công tác chuẩn bị diễn tập KVPT tỉnh và 05 huyện như: xây dựng văn kiện, kịch bản; hướng dẫn các Sở, ban ngành xây dựng hệ thống kế hoạch B; khảo sát xây dựng Sở chỉ huy diễn tập các cấp; tổ chức các hội nghị triển khai nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị, địa phương, hiệp đồng huấn luyện thực binh… đến nay cơ bản đã hoàn thành và sẵn sàng tổ chức diễn tập theo kế hoạch.



Bên cạnh đó, công tác phòng, chống dịch Covid -19 được triển khai đồng bộ, quyết liệt. Từ đầu đợt dịch thứ 4 đến nay, Bộ CHQS tỉnh đã huy động 4.762 cán bộ, chiến sĩ, lực lượng DQTV tham gia thực hiện nhiệm vụ tại 742 chốt kiểm soát; 689 khu cách ly; huy động 66 quân nhân chuyên nghiệp phối hợp với BCH BĐBP tỉnh tuần tra, kiểm soát tuyến biên giới; triển khai 4 Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid - 19; tổ chức 6 “Gian hàng 0 đồng” trên địa bàn T.P Vinh (tổng trị giá hơn 255 tỷ đồng) và “Điểm cấp phát an sinh xã hội” ủng hộ công dân từ các tỉnh phía Nam về qua địa bàn; tổ chức quyên góp ủng hộ hơn 589 triệu đồng; hỗ trợ Bộ Tư lệnh T.P HCM 200 triệu đồng; tổ chức 679 ngày công giúp nhân dân thu hoạch mùa trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá cao.

Kiểm tra việc thực hiện Công tác Đảng, Công tác Chính trị tại Ban CHQS huyện Đô Lương. Ảnh: Hoàng Anh

Đồng thời, chủ động triển khai công tác phối hợp phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Năm 2021, Bộ CHQS tỉnh đã huy động hơn 33.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, Dân quân tự vệ tham gia cứu hộ, cứu nạn, chữa cháy rừng, phòng chống dịch Covid- 19. Đặc biệt, từ ngày 23-27/9/2021, đã huy động bộ đội, dân quân di chuyển 804 hộ dân thuộc các huyện Quỳnh Lưu, Nghĩa Đàn, Thị xã Thái Hòa ra khỏi vùng ngập lụt do ảnh hưởng sau bão số 6 bảo đảm an toàn…



Trên tinh thần vừa kiểm tra, đánh giá đúng thực chất, vừa bảo đảm an toàn công tác phòng, chống dịch Covid-19; đoàn công tác đã phân công chặt chẽ từng bộ phận và tiến hành kiểm tra toàn diện các mặt công tác: Tham mưu, Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật chặt chẽ, nhanh, gọn.



Qua thực tế kiểm tra tại cơ quan Bộ CHQS tỉnh; Ban CHQS các huyện Đô Lương; Tân Kỳ và Trung đoàn 764; đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Qk4 đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ QS-QP năm 2021 của Bộ CHQS tỉnh Nghệ An.

Đồng thời yêu cầu, trong thời gian tới, Đảng ủy; Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ QS - QP trên địa bàn. Triển khai, bổ sung hoàn thiện các hạng mục, sẵn sàng cho nhiệm vụ tổ chức diễn tập KVPT tỉnh diễn ra theo kế hoạch; Duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện kỹ thuật, sẵn sàng cơ động tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn và phòng, chống dịch Covid -19; Triển khai có hiệu quả Công tác Đảng – Công tác Chính trị trong các nhiệm vụ; phát huy vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy đơn vị; tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.