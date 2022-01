Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, chúc Tết Báo Nghệ An

Đoàn công tác Quân khu 4 thăm, chúc Tết Báo Nghệ An. Ảnh: Đức Anh

Tiếp đoàn công tác về phía Báo Nghệ An có các đồng chí Phó Tổng biên tập Trần Văn Hùng, Trần Hữu Nghĩa; các đồng chí trưởng, phó các phòng ban.



Báo cáo nhanh tình hình công tác hoạt động của Quân khu 4, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, trong năm qua mặc dù chịu tác động của dịch bệnh, nhưng công tác quốc phòng, an ninh trên địa bàn được đảm bảo; công tác diễn tập phòng thủ, sẵn sàng chiến đấu đã hoàn thành đến hơn 98% kế hoạch; hiệp đồng tốt với các cơ quan chức năng trên địa bàn, để triển khai nhiều biện pháp ứng phó, đẩy lùi dịch bệnh.



Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đức Anh

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn cũng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp hết sức có ý nghĩa của Báo Nghệ An dành cho lực lượng vũ trang Quân khu 4 nói chung và Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh nói riêng. Trong năm qua Báo Nghệ An đã bám sát, kịp thời phản ánh những hoạt động của cơ quan, đơn vị đóng quân trên địa bàn. Có nhiều bài báo viết về những gương tốt, việc tốt, điển hình trong quân khu, qua đó giúp lan tỏa, kịp thời khích lệ được cán bộ chiến sỹ đang làm nhiệm vụ.



Đồng chí Thiếu tướng cũng mong muốn trong thời gian tới, Báo Nghệ An tiếp tục phát huy những thế mạnh, hiệp đồng tốt với các đơn vị để có nhiều bài viết chuyên sâu, trong công tác quốc phòng an ninh trên địa bàn. Nhân dịp Tết đến Xuân về, đồng chí gửi lời chúc tốt đẹp đến cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An. Chúc tờ báo tỉnh nhà luôn giữ vững vị thế là một trong những tờ báo Đảng tốp đầu của cả nước.



Đồng chí Trần Văn Hùng cảm ơn những tình cảm mà đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã dành cho Báo Nghệ An. Ảnh: Đức Anh

Cảm ơn những tình cảm của đoàn công tác, đồng chí Trần Văn Hùng xin tiếp thu các ý kiến đóng góp chân tình của đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn dành cho Báo Nghệ An. Thay mặt Ban Biên tập, đồng chí Phó Tổng Biên tập khẳng định, thời gian tới, Báo Nghệ An sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng của Quân khu, tiếp tục nâng cao chất lượng các ấn phẩm báo in và báo điện tử, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh và hiệu quả hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu 4./.