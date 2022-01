Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, chúc tết nhiều cơ quan, đơn vị của tỉnh Nghệ An

Đoàn đã tới thăm và chúc tết các đơn vị: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên Phòng tỉnh, Công an tỉnh, Báo Nghệ An, Đài PT-TH tỉnh, Hội Cựu Chiến binh tỉnh, Ủy ban Nhân dân Thành phố Vinh; Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Anh Sơn và Kỳ Sơn.



Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh: Lê Thắng

Thăm, chúc Tết các cơ quan, đơn vị, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn - Phó Tư lệnh Quân khu 4 chúc mừng những kết quả mà các cơ quan, đơn vị đạt được trong năm 2021, nhất là trong việc phối hợp tuyên truyền, thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh Nhân dân vững chắc, xây dựng LLVT ngày càng vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng - an ninh, xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội



Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Ảnh: Lê Thắng

Bước sang năm mới - Xuân Nhâm Dần 2022, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu cũng mong muốn cấp ủy, chính quyền, ban ngành tỉnh tiếp tục làm tốt công tác phối hợp, hiệp đồng lãnh đạo, chỉ đạo LLVT địa phương triển khai, thực hiện và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong năm 2020.

Đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xử lý kịp thời các tình huống, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện để địa phương phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.



Dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã đến dâng hoa, hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Việt - Lào./.