Bộ Tư lệnh Quân khu 4 ủng hộ nhu yếu phẩm trị giá hơn 2 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào bị lũ lụt tỉnh Nghệ An

Trọng Kiên 07/08/2025 16:46

Ngày 7/8, tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã bàn giao 38 tấn hàng hóa trị giá hơn 2 tỷ đồng do lực lượng vũ trang Quân khu 4 quyên góp, hỗ trợ các xã miền Tây tỉnh Nghệ An bị lũ lụt.

Tham dự lễ có các đồng chí: Lê Văn Trung - Phó Chính ủy Quân khu 4; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

qk1
Bàn giao biểu trưng 38 tấn hàng hóa hỗ trợ các địa phương bị thiệt hại nặng nề do bão số 3 gây ra trên địa bàn xã miền Tây Nghệ An. Ảnh: Trọng Kiên

Ngay sau khi xảy ra trận lũ lụt lịch sử gây thiệt hại hết sức nặng nề đối với người dân các xã miền Tây Nghệ An, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã kêu gọi cán bộ, chiến sĩ quyên góp hỗ trợ đồng bào được hơn 38 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm như: gạo, mỳ tôm, nước khoáng, sữa tươi, đồ dùng học sinh… trị giá hơn 2 tỷ đồng.

qk
Kiểm tra công tác chuẩn bị vận chuyển hàng hóa đến bàn giao hỗ trợ cho các địa phương. Ảnh: Trọng Kiên

Đây là tình cảm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 4 gửi tới đồng bào bị lũ lụt với mong muốn người dân vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống, góp phần thắt chặt mối quan hệ đoàn kết máu thịt quân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, cảm ơn những tình cảm, sẻ chia của lực lượng vũ trang Quân khu 4 đối với đồng bào bị lũ lụt trong suốt thời gian qua. Đồng chí khẳng định, với sự giúp đỡ hết sức kịp thời, trách nhiệm của Quân khu 4 về con người, phương tiện, máy móc....người dân vùng lũ đã nhanh chóng dựng lại được nhà cửa, vệ sinh môi trường, phòng dịch bệnh sau lũ, sớm ổn định lại cuộc sống.

qk4
Cán bộ, chiến sĩ Quân khu 4 tiến hành vận chuyển hàng hóa, các nhu yếu phẩm. Ảnh: Trọng Kiên

Theo kế hoạch, sau khi bàn giao tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An, Quân khu 4 sẽ tổ chức đoàn xe vận chuyển hàng hóa đến bàn giao hỗ trợ cho các địa phương, nơi bị thiệt hại do bão số 3 gây ra tại xã miền Tây Nghệ An.

      Bộ Tư lệnh Quân khu 4 ủng hộ nhu yếu phẩm trị giá hơn 2 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào bị lũ lụt tỉnh Nghệ An

