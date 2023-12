Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân và ban tuyên giáo tỉnh uỷ 6 tỉnh sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc. Ảnh: Trần Mai

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả chương trình phối hợp tuyên truyền giữa Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân và ban tuyên giáo tỉnh uỷ 6 tỉnh, gồm: Nghệ An, Tuyên Quang, Nam Định, Quảng Ninh, Thái Bình và Hưng Yên.

Dự hội nghị có Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Luyện - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân; Chuẩn Đô đốc Trần Xuân Văn - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân; đại diện lãnh đạo và chuyên viên ban tuyên giáo tỉnh uỷ 6 tỉnh nói trên; đại diện cơ quan Quân chủng Hải quân và hơn 200 cán bộ, chiến sĩ cơ quan Bộ Tư lệnh Vùng.

Năm 2023, công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân và ban tuyên giáo tỉnh uỷ các tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần vào thắng lợi của công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh biển, đảo; nâng cao nhận thức, trách nhiệm, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tin, niềm tự hào, tự tôn dân tộc; làm chuyển biến mạnh mẽ ý thức, hành động của nhân dân chung tay, góp sức, huy động mọi nguồn lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội gắn với quản lý, bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc. Đồng thời, xây dựng tiềm lực quốc phòng, an ninh ở các địa phương vững mạnh, tích cực phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh theo phương châm “Biển yên gắn với bờ vững, bờ vững gắn với biển yên”; xử trí kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Đại biểu tham quan và chụp ảnh lưu niệm tại Khu Di tích lịch sử Bạch Đằng Giang. Ảnh: Mai Trần

Nhiều hình thức phối hợp tuyên truyền đã được triển khai hiệu quả, như các chương trình, mô hình: “Đồng hành cùng ngư dân bám biển", "Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân"; phối hợp tổ chức cho 90 cán bộ, phóng viên đến thăm, động viên và tác nghiệp tại đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1.

Các ngành, địa phương tổ chức triển khai các chương trình như: tặng quà, tặng cờ Tổ quốc và các vật dụng cần thiết cho ngư dân; hưởng ứng “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam”, “Tuần lễ biển, đảo Tổ quốc”... Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân cũng đã chủ trì, phối hợp với các địa phương nhận đỡ đầu cho 33 cháu con ngư dân các tỉnh ven biển có hoàn cảnh khó khăn đến năm 18 tuổi, với trị giá 197 triệu đồng, trong đó, Nghệ An có 3 cháu tại huyện Nghi Lộc.

Tại hội nghị, Quân chủng Hải quân và Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân đã tặng Bằng khen, Giấy khen cho 15 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2023.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Vùng 1 Hải quân. Ảnh: Mai Trần

Trong khuôn khổ chương trình hội nghị, các đại biểu đã tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa: Tham quan Khu Di tích lịch sử Bạch Đằng Giang; tổ chức dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Vùng 1 Hải quân.