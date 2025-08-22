Thứ Sáu, 22/8/2025
Sức khỏe

Bộ Y tế cấp mới, gia hạn giấy đăng ký lưu hành gần 800 loại thuốc

Thùy Giang 22/08/2025 13:58

Cục Quản lý Dược vừa cấp mới, gia hạn gần 800 loại thuốc, nguyên liệu làm thuốc trong và ngoài nước để đáp ứng nhu cầu điều trị, phòng chống dịch bệnh.

Ngày 22/8, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) thông tin đã công bố danh mục gần 800 loại thuốc, nguyên liệu làm thuốc sản xuất trong nước và nước ngoài được cấp mới, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam để phục vụ nhu cầu điều trị, phòng chống dịch bệnh.

Theo đó, có 432 sản phẩm thuốc sản xuất trong nước được cấp mới giấy đăng ký lưu hành; 69 thuốc sản xuất trong nước được gia hạn giấy đăng ký lưu hành; 292 thuốc nước ngoài được cấp giấy gia hạn đăng ký lưu hành và 4 thuốc có chứng minh tương đương sinh học được cấp giấy gia hạn.

Trong số 432 sản phẩm thuốc trong nước được cấp mới giấy đăng ký lưu hành có 422 thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành trong 5 năm; 10 sản phẩm còn lại được cấp giấy đăng ký lưu hành trong 3 năm.

thuoc-chua-benh.jpg
Lấy thuốc chữa bệnh tại cơ sở y tế. Ảnh: T.G/Vietnam+

Trong số 69 thuốc sản xuất trong nước được gia hạn giấy đăng ký lưu hành có 44 sản phẩm thuốc, nguyên liệu làm thuốc được cấp giấy gia hạn lưu hành trong 5 năm; 20 sản phẩm thuốc, nguyên liệu làm thuốc được gia hạn lưu hành trong 3 năm; 5 sản phẩm còn lại có giá trị gia hạn lưu hành đến 31/12/2025.

Trong số 229 thuốc nước ngoài được cấp giấy gia hạn đăng ký lưu hành dịp này có 187 thuốc được gia hạn 5 năm; 38 thuốc cấp gia hạn trong 3 năm và 1 sản phẩm thuốc cấp gia hạn đến ngày 31/12/2025.

Cục Quản lý Dược yêu cầu cơ sở sản xuất và cơ sở đăng ký thuốc có trách nhiệm sản xuất thuốc theo đúng các hồ sơ, tài liệu đã đăng ký với Bộ Y tế và phải in hoặc dán số đăng ký được Bộ Y tế Việt Nam cấp lên nhãn thuốc; Chỉ được sản xuất, đưa ra lưu hành các thuốc kiểm soát đặc biệt khi có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược phạm vi kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt phù hợp với phạm vi hoạt động.

Cục Quản lý Dược yêu cầu cơ sở đăng ký thuốc phải bảo đảm duy trì điều kiện kinh doanh dược theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 42 Luật Dược trong thời hạn hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc...

Các sản phẩm thuốc sản xuất trong nước và nước ngoài được cấp mới, gia hạn giấy đăng ký lưu hành lần này khá đa dạng về nhóm tác dụng dược lý gồm: nhóm thuốc điều trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, thuốc điều trị thoái hóa khớp, thuốc điều trị tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, điều trị ung thư, thuốc kháng virus, thuốc kháng sinh, giảm đau, kháng viêm, thuốc tương đương sinh học.../.

Theo vietnamplus.vn
https://www.vietnamplus.vn/bo-y-te-cap-moi-gia-han-giay-dang-ky-luu-hanh-gan-800-loai-thuoc-post1057159.vnp
      Bộ Y tế cấp mới, gia hạn giấy đăng ký lưu hành gần 800 loại thuốc

