Sức khỏe Bộ Y tế lên tiếng về loại thuốc cấm khiến 1 người chết, 3 người nguy kịch Bộ Y tế ngày 19/8 khẳng định kết quả tra cứu cơ sở dữ liệu cấp phép tại Cục Quản lý Dược cho thấy đến nay tại Việt Nam không có thuốc chứa hoạt chất Phenylbutazone có giấy đăng ký lưu hành còn hiệu lực.

Bệnh viện Bạch Mai mới đây phát đi cảnh báo khẩn liên quan việc từ đầu năm 2025 đến nay tiếp nhận loạt ca bệnh dị ứng thuốc nặng do Phenylbutazone, loại thuốc chống viêm giảm đau không steroid, được sử dụng từ lâu để điều trị bệnh gout cấp, viêm cứng khớp đốt sống, tuy nhiên đã bị Bộ Y tế cấm từ năm 2001.

Trong số này, có 1 người chết, 3 người nguy kịch do tự dùng thuốc. 4 bệnh nhân gồm 3 nam, 1 nữ, người trẻ nhất chỉ mới 39 tuổi. Trường hợp tử vong là người phụ nữ 70 tuổi ở Phú Thọ.

Dù là loại thuốc bị cấm từ lâu, nhưng theo tìm hiểu của VietNamNet, trên các sàn thương mại điện tử như Shopee và Lazada, các loại thuốc chứa thành phần Phenylbutazone vẫn được rao bán phổ biến với công dụng điều trị viêm khớp, đặc biệt là gout cấp tính. Giá bán dao động từ 170.000 - 220.000 đồng/hộp tùy cửa hàng.

Có tài khoản còn quảng cáo sản phẩm này là hàng xách tay từ Trung Quốc, không thuộc danh mục hàng cấm và an toàn cho người sử dụng.

Thuốc chứa Phenylbutazone bán trên mạng.





Liên quan đến các sản phẩm chứa Phenylbutazone không rõ nguồn gốc, ông Tạ Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế ngày 19/8 khẳng định kết quả tra cứu cơ sở dữ liệu cấp phép tại Cục, đến nay tại Việt Nam không có thuốc chứa hoạt chất Phenylbutazone có giấy đăng ký lưu hành còn hiệu lực.

"Cục Quản lý Dược không cấp phép nhập khẩu nguyên liệu Phenylbutazone cũng như thành phẩm thuốc có chứa chất này", ông Hùng cho biết.

Bác sĩ Chu Chí Hiếu, Trưởng phòng Dị nguyên, Trung tâm Dị ứng & Miễn dịch lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết Phenylbutazone là thuốc cấm vì nguy cơ gây dị ứng nghiêm trọng, suy đa tạng, thậm chí tính mạng người bệnh.

Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế 34 tỉnh/thành thông báo đến toàn bộ các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc và người dân tuyệt đối không mua, bán hoặc sử dụng các thuốc chứa Phenylbutazone hay bất kỳ thuốc không rõ nguồn gốc, thuốc không được cấp phép lưu hành.

Bệnh nhân dùng thuốc Phenylbutazone bị biến chứng nặng nề.

"Khi phát hiện sản phẩm có chứa Phenylbutazone lưu hành trên thị trường, đề nghị thông báo ngay đến Sở Y tế và các cơ quan liên quan để kịp thời kiểm tra, xử lý theo quy định", lãnh đạo Cục Quản lý Dược cho biết.

Các Sở Y tế cũng được đề nghị tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng (Ban Chỉ đạo 389, công an, quản lý thị trường...) tăng cường công tác kiểm tra, điều tra, xác minh xử lý nghiêm các trường hợp mua bán thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ, đặc biệt là các trường hợp quảng cáo, kinh doanh thuốc trực tuyến không đúng quy định.

Đối với các cơ sở kinh doanh dược, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trang thông tin điện tử, Cục Quản lý Dược yêu cầu rà soát lại toàn bộ thông tin đã đăng tải trên trang thông tin điện tử và gỡ bỏ các thông tin quảng cáo không đúng quy định về các sản phẩm chứa Phenylbutazone để tránh hiểu lầm đây là thuốc được cấp phép sử dụng tại Việt Nam.