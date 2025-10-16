Sức khỏe Bộ Y tế tổ chức tư vấn sức khoẻ và hỗ trợ người dân Nghệ An bị ảnh hưởng bởi mưa bão Sáng 16/10, tại Trung tâm Y tế Anh Sơn, Bộ Y tế, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp cùng Sở Y tế Nghệ An, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Nghệ An tổ chức Chương trình tư vấn sức khoẻ và trao tặng nguồn lực cho nhân dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 và cơn bão số 11.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn thăm hỏi bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Y tế Anh Sơn. Ảnh: Thành Chung

Tham dự chương trình có Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn – Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia; đại diện lãnh đạo các cục, vụ thuộc Bộ Y tế; lãnh đạo Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Thị Phương Thuý – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An; Lê Thị Hoài Chung – Giám đốc Sở Y tế Nghệ An; Nguyễn Hữu Sáng – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Anh Sơn. Cùng dự còn có Bác sĩ Chuyên khoa 2 Nguyễn Thanh Hải – Giám đốc Bệnh viện Phổi Nghệ An, Chủ tịch Hội Thầy Thuốc trẻ tỉnh Nghệ An; đại diện lãnh đạo Trung tâm Y tế Anh Sơn; các doanh nghiệp, đơn vị đồng hành, tài trợ chương trình; đông đảo người dân trên địa bàn huyện Anh Sơn cũ.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn và Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Lê Thị Hoài Chung thăm hỏi, tặng quà cho người dân đến tham dự chương trình. Ảnh: Thành Chung

Phát biểu tại chương trình, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn – Thứ trưởng Bộ Y tế đã gửi lời thăm hỏi, chia sẻ tới cấp uỷ, chính quyền địa phương, người dân và cán bộ y tế bị thiệt hại trong cơn bão số 10 vừa qua. Thứ trưởng Bộ Y tế bày tỏ niềm vui khi biết Trung tâm Y tế Anh Sơn đã có nhiều bước phát triển vượt bậc, đặc biệt trong việc nghiên cứu, sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật cao và thực hiện bệnh án điện tử trong những năm qua.

Thứ trưởng Bộ Y tế gửi lời thăm hỏi, chia sẻ với người dân và cán bộ y tế bị thiệt hại trong cơn bão số 10 vừa qua. Ảnh: Thành Chung

Thứ trưởng Bộ Y tế nêu rõ: Chương trình tư vấn sức khoẻ và trao tặng nguồn lực cho nhân dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 và cơn bão số 11 là một chuỗi hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc; thể hiện tình nhân ái của cán bộ, nhân viên ngành y hướng tới nhân dân, cũng như thể hiện quyết tâm của ngành y không để ai bị bỏ lại phía sau trong công tác chăm sóc sức khoẻ.

Thứ trưởng Bộ Y tế trao tặng phần quà trị giá 730 triệu đồng gồm tiền mặt, vật tư y tế và quà tặng cho nhân dân tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Chung

Thứ trưởng Bộ Y tế bày tỏ mong muốn: Tỉnh Nghệ An, Sở Y tế Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động, kêu gọi nguồn lực, xã hội hoá nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao chất lượng hoạt động các đơn vị y tế. Các cơ sở y tế, cán bộ y tế cố gắng vượt qua khó khăn, khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra, sớm đưa các hoạt động bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cho người dân đi vào ổn định, nề nếp.

Thứ trưởng Bộ Y tế và Giám đốc Sở Y tế Nghệ An tặng quà cho cán bộ, nhân viên y tế bị thiệt hại tài sản do các cơn bão trong năm 2025. Ảnh: Thành Chung

Trong khuôn khổ chương trình, Thứ trưởng Bộ Y tế cùng các đồng chí lãnh đạo Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, Sở Y tế Nghệ An, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Nghệ An, xã Anh Sơn và các doanh nghiệp, đơn vị đồng hành đã thăm hỏi, tặng quà cho Trung tâm Y tế Anh Sơn, 2 trạm y tế xã trên địa bàn huyện Anh Sơn cũ; tặng quà cho 50 cán bộ, nhân viên y tế bị thiệt hại tài sản do bão lũ; thăm và tặng quà cho các bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Y tế Anh Sơn và 2 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Anh Sơn.

Thăm hỏi và tặng quà cho bệnh nhân người Lào sang điều trị tại Trung tâm Y tế Anh Sơn. Ảnh: Thành Chung

Thăm và tặng quà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Anh Sơn. Ảnh: Thành Chung

Chương trình ra trong ngày 16/7 tại Trung tâm Y tế Anh Sơn. Tại chương trình, ban tổ chức và các y bác sĩ sẽ thực hiện khám, tư vấn sức khoẻ và tặng quà cho khoảng 1.000 người dân trên địa bàn.