Xã hội Bộ Y tế và UBND tỉnh Nghệ An trao Bằng khen cho 1 tập thể, 8 cá nhân dũng cảm bảo vệ bệnh nhân trong tình huống nguy cấp tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An Sáng 28/10, tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế và Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho tập thể, cá nhân đã có hành động dũng cảm, bảo vệ an toàn cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân trong tình huống nguy cấp xảy ra tại bệnh viện ngày 23/10 vừa qua.

Các đại biểu tham dự buổi lễ trao tặng Bằng khen. Ảnh: Thành Chung

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An; Đặng Thanh Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Lê Thị Hoài Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An.

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho tập thể Khoa Sơ sinh và 2 điều dưỡng Trần Thị Hồng, Nguyễn Thị Hồng. Ảnh: Thành Chung

Tại buổi lễ, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn đã trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho 1 tập thể và 4 cá nhân thuộc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vì đã có hành động dũng cảm, không quản nguy hiểm để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người bệnh và người nhà bệnh nhân, bao gồm: Tập thể Khoa Sơ sinh; điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang; điều dưỡng Nguyễn Thị Thu Hoài; điều dưỡng Trần Thị Hồng; điều dưỡng Nguyễn Thị Hồng.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh đã trao tặng Bằng khen cho 4 cá nhân: Điều dưỡng Nguyễn Thị Nhung; điều dưỡng Phan Thị Oanh; ông Lưu Xuân Dũng và ông Trần Kim Quyền.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đã biểu dương hành động dũng cảm của các cán bộ, nhân viên y tế. Ảnh: Thành Chung

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đã biểu dương hành động dũng cảm đối mặt, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho bệnh nhi và đồng nghiệp, đồng thời tổ chức cấp cứu ngay tại chỗ cho những người bị thương của các cá nhân và tập thể thuộc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Các điều dưỡng đã là lá chắn sống giữa bệnh nhân và hiểm họa; là người gìn giữ niềm tin xã hội vào đạo lý và công lý.

Thứ trưởng Bộ Y tế trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho điều dưỡng Nguyễn Thuỳ Trang. Ảnh: Thành Chung

Thứ trưởng Bộ Y tế nêu rõ: Những bằng khen được trao hôm nay chính là lời cảm ơn từ ngành Y tế và cũng là lời khẳng định cán bộ, nhân viên y tế không đơn độc. Phía sau mỗi cán bộ, nhân viên y tế là ngành Y tế và cả xã hội. Và ở phía trước, là sự sống đang đợi chúng ta không được chậm một giây.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trao Bằng khen cho điều dưỡng Nguyễn Thị Nhung. Ảnh: Thành Chung

Thứ trưởng Bộ Y tế trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho điều dưỡng Nguyễn Thị Thu Hoài. Ảnh: Thành Chung

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn bày tỏ mong muốn: Sau câu chuyện này, mỗi bệnh viện sẽ rút ra một bài học quý giá để củng cố hệ thống cảnh báo, gia cố đội ngũ bảo vệ, xây dựng quy trình xử trí, chăm sóc tâm lý nhân viên sau sang chấn. Và cao hơn thế, để xây dựng một môi trường y tế nhân văn, an toàn, chuyên nghiệp, xứng đáng với niềm tin của người dân và xứng tầm với nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ Nhân dân mà Đảng và Nhà nước đã giao phó.

Lãnh đạo Bộ Y tế và tỉnh Nghệ An thăm hỏi, tặng quà cho bà Phan Thị Tứ. Ảnh: Thành Chung

Lãnh đạo Bộ Y tế và tỉnh Nghệ An thăm hỏi, tặng quà cho bà Ngô Thị Thu Thuỷ. Ảnh: Thành Chung

Ngay sau buổi lễ, tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, đồng chí Trần Văn Thuấn và Lê Hồng Vinh, cùng lãnh đạo Sở Y tế đã tới Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để trực tiếp thăm hỏi, động viên và trao bằng khen tới 3 điều dưỡng đang điều trị tại đây là điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang, điều dưỡng Nguyễn Thị Thu Hoài và điều dưỡng Nguyễn Thị Nhung; thăm hỏi và trao quà cho 2 người nhà bệnh nhân bị thương là bà Ngô Thị Thu Thuỷ và bà Phan Thị Tứ.