Bóc gỡ đường dây cá độ bóng đá nghìn tỷ ở Nghệ An

Cầm đầu đường dây này là Nguyễn Phạm Hùng (SN 1983,) trú tại xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, Nghệ An. Hùng là tổng tài khoản cá độ bóng đá, tổ chức cho các con bạc trên địa bàn thành phố Vinh, huyện Diễn Châu, huyện Đô Lương và thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh tham gia đánh bạc.

Tang vật thu giữ. Ảnh: Bình Minh

Đây là đường dây đánh bạc rất lớn, liên quan đến nhiều đối tượng ở Nghệ An, Hà Tĩnh và Hà Nội, phương thức hoạt động của các đối tượng rất tinh vi, sử dụng các ứng dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi phạm tội.

Vì vậy, Đại tá Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã trực tiếp chỉ đạo Ban chuyên án. Mục tiêu là phải quyết tâm đấu tranh làm rõ, bắt giữ từ đối tượng cầm đầu đến chân rết cuối cùng của mạng lưới. Yêu cầu là phải vừa đảm bảo phòng chống dịch vừa đáp ứng công tác nghiệp vụ công an.