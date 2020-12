Bôi nhọ tình cũ trên mạng xã hội để tống tiền 2 tỷ đồng

Đối tượng Nguyễn Thị Thu Hà.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1970, trú ở Trần Huy Liệu, phường Văn Miếu, TP Nam Định, tỉnh Nam Định) về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Theo nội dung vụ án, năm 2002, anh Nam (tên bị hại đã được thay đổi; giám đốc một công ty ở Hà Nội) quen biết, chung sống như vợ chồng với Nguyễn Thị Thu Hà và có con chung. Đến năm 2007, hai người "đường ai nấy đi". Con chung của hai người được anh Nam nuôi dưỡng.

Thời gian sau, biết Hà gặp khó khăn, anh Nam đã mua cho người phụ nữ này một căn nhà ở phố Trần Huy Liệu, phường Văn Miếu, TP Nam Định để kinh doanh, sinh sống. Sau đó, từ năm 2017-2019, anh Nam đã nhiều lần hỗ trợ Hà tiền trả nợ và kinh doanh với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng.

"Được voi vòi tiên", do nợ nần nhiều đối tượng ở Nam Định, Hà đề nghị anh Nam đưa 2,5 tỷ đồng để trả nợ nhưng anh này không đồng ý. Lúc này, Hà dùng mọi thủ đoạn để gây sức ép với anh Nam, mục đích để anh đưa tiền cho mình.Hà gọi điện, nhắn tin chửi bới, xúc phạm anh Nam; gọi điện cho con chung của hai người để đe dọa; dùng nhiều tài khoản facebook đăng tải thông tin sai sự thật để bôi nhọ, vu khống người tình cũ… Thậm chí, cuối năm 2019, Hà còn mang đồ đạc đến nhà con chung của hai người, "ăn vạ" tại đây, không chịu đi. Cuối tháng 4/2020, Hà tiếp tục lên facebook bôi nhọ, chửi bới, lăng mạ anh Nam. Khi thấy anh Nam "xuống nước", Hà yêu cầu nạn nhân phải đưa cho mình số tiền 2,5 tỷ đồng.Sau nhiều lần thỏa thuận, Hà đồng ý nhận số tiền 2 tỷ đồng để đoạn tuyệt ân nghĩa với anh Nam. Gặp nhau tại quán cà phê, anh Nam nói chỉ đồng ý cho Hà 1,5 tỷ đồng vì lý do dịch bệnh, công việc làm ăn không hoạt động được. Song Hà yêu cầu anh Nam phải đưa đủ 2 tỷ đồng nếu không sẽ không dừng lại các việc đang làm.Anh Nam buộc phải đồng ý giao tiền nhưng chỉ đưa trước số tiền 485 triệu đồng, số tiền còn lại sẽ đưa sau 20 ngày và yêu cầu Hà phải viết giấy cam kết rằng sau khi nhận đủ số tiền 2 tỷ đồng sẽ không đăng bài lên các mạng xã hội, không đòi nợ, không đe dọa, không làm phiền mình nữa.Sau khi viết giấy cam đoan, hai người đến ngân hàng để anh Nam rút tiền đưa cho Hà. Khi Hà đang làm thủ tục chuyển tiền vào tài khoản của mình, Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt quả tang và đưa Hà về trụ sở làm việc.