Bốn nhóm giải pháp để bảo vệ thành quả chống dịch, duy trì trạng thái bình thường mới ở Nghệ An

Sáng 17/9, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid -19.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid - 19 tỉnh chủ trì tại điểm cầu UBND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh chủ trì tại điểm cầu Tỉnh ủy. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 21 huyện, thành, thị và 441/460 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh với tổng hơn 7.800 đại biểu là thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 từ tỉnh đến cơ sở.

QUYẾT TÂM MỞ RỘNG VÙNG XANH

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo, Chỉ huy trưởng Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh nhấn mạnh, để duy trì, bảo vệ thành quả phòng, chống dịch và tiến tới chuyển toàn bộ địa bàn tỉnh sang thực hiện Chỉ thị 19, mở rộng toàn tỉnh thành vùng xanh, vấn đề quan trọng nhất hiện nay là kiểm soát chặt chẽ được nguồn lây bên trong và nguồn lây từ bên ngoài.

Về nguồn lây bên trong, tại các địa bàn có nhiều F0, F1 trong thời gian qua, có thể còn sót các F0 chưa phát hiện ra. Ở những địa bàn này, các địa phương phải phối hợp với ngành Y tế tiến hành xét nghiệm tầm soát để phát hiện, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Tại các điểm công cộng có nguy cơ lây nhiễm cao như chợ, trung tâm thương mại, bệnh viện, trường học, các khu công nghiệp tập trung đông người lao động, các địa phương phải có giải pháp ưu tiên trong việc xét nghiệm tầm soát, tiêm vắc xin, đưa ra các biện pháp phù hợp để vẫn triển khai được các hoạt động nhưng phải đảm bảo được an toàn phòng, chống dịch.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid - 19 tỉnh chủ trì tại điểm cầu UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy Để kiểm soát nguồn lây từ bên ngoài, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương kiểm soát chặt người trở về từ vùng dịch, người ngoại tỉnh vào, người di chuyển nội tỉnh nhưng ở địa bàn còn có nguy cơ cao. Đặc biệt, phải kiểm soát để các phương tiện lưu thông, di chuyển qua địa bàn phải an toàn; không để phương tiện thuộc luồng xanh lợi dụng vận chuyển người trái phép. Chính quyền cơ sở phải phối hợp với ngành Công an quản lý chặt chẽ biến động dân cư trên địa bàn; tại các xóm, thôn, bản phải ký cam kết trong việc quản lý di biến động dân cư đến từng hộ gia đình.

Tại các điểm cửa ngõ ra, vào tỉnh và cửa ngõ ra, vào địa bàn các địa phương, tùy từng điều kiện cụ thể có thể thành lập các chốt kiểm soát, với quan điểm tạo điều kiện cho các phương tiện vận tải hàng hóa di chuyển, không gây ách tắc, khó khăn cho người dân nhưng phải đảm bảo an toàn. Các phương tiện này khi vào tỉnh phải có điểm tập kết hàng hóa tập trung, không để dừng đỗ, tập kết hàng hóa tùy tiện.

Các địa phương tiếp tục căn cứ vào tình hình để tổ chức phân vùng nguy cơ theo mức độ, triển khai phòng, chống dịch phù hợp với từng địa bàn. Những nơi xuất hiện ca dương tính phải thực hiện truy vết, khoanh vùng, cách ly xã hội ở mức cao để xét nghiệm, bóc tách F0 để tiến tới thu hẹp dần các vùng có nguy cơ, sớm khống chế được dịch. Đối với các vùng cam, vùng vàng, tùy tình hình để đưa ra các biện pháp phù hợp. Đối với vùng xanh phải có biện pháp vừa bảo vệ, giữ vững, vừa triển khai các hoạt động kinh tế - xã hội phù hợp.

Nhắc lại tinh thần chỉ đạo phòng, chống dịch của Thủ tướng Chính phủ: “Mỗi xã, phường, thị trấn là một pháo đài, mỗi người dân là một chiến sỹ”, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các địa phương phải rà soát cơ sở vật chất để đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch, đặc biệt là các cơ sở cách ly tập trung. Các địa phương phải tiếp tục chủ động rà soát, xây dựng phương án phòng, chống dịch, chuẩn bị các nguồn lực để đáp ứng trong tình huống mới.

Về công tác tiêm vắc - xin, người đứng đầu UBND tỉnh đề nghị các địa phương phải lựa chọn địa bàn, đối tượng ưu tiên để tiêm, chú trọng vào những địa bàn tập trung đông dân cư, nguy cơ cao. Khi được phân bổ vắc xin phải có phương án tổ chức tiêm nhanh, đảm bảo yêu cầu, an toàn.

Các ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền kết hợp với kiểm tra, giám sát để nâng cao ý thức của người dân và trách nhiệm của lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch. Công tác này trong thời gian tới phải đạt được mục tiêu để người dân nhận thức rõ mức độ nguy hiểm của dịch Covid-19 với nhiều biến chủng mới. Các cấp, ngành phải tổ chức các cuộc kiểm tra đột xuất để xử lý nghiêm, chấn chỉnh kịp thời các sai phạm, tồn tại, thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch.

Song song với việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tại các địa bàn, thì các ngành, các địa phương phải quan tâm đến việc triển khai các biện pháp phục hồi kinh tế - xã hội, tùy theo điều kiện của từng địa bàn, mức độ nguy cơ về dịch của từng địa phương.

Đối với vùng xanh thì tập trung cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ một cách an toàn; gắn với các biện pháp trong tình hình mới. Tại các nhà máy, xí nghiệp thì hoạt động sản xuất giãn cách, có thể phân theo từng nhóm. Các ngành phải phối hợp với các địa phương hướng dẫn cho các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp tổ chức sản xuất an toàn; trường hợp khi có ca nhiễm thì có biện pháp khoanh vùng, cách ly, không để đến mức phải ngừng sản xuất.

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN NHÂN DÂN

Sau khi nghe báo cáo của Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 tỉnh và 15 ý kiến của các đại biểu tham dự hội nghị ở các điểm cầu, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đã kết luận cuộc làm việc.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của hội nghị, với thái độ hết sức nghiêm túc, thể hiện quan điểm và quyết tâm rất cao để chuẩn bị cho trạng thái bình thường mới, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 đã lưu ý nhiều nội dung trọng tâm về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.

Tính từ ngày 13/6 đến nay, trên địa bàn Nghệ An có 1.805 ca, riêng từ ngày 14/8 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có đến 1.334 ca. Đây là đợt triển khai chống dịch căng thẳng, cam go nhất từ khi có dịch bệnh. Theo Bí thư Tỉnh ủy, toàn tỉnh đã vào cuộc rất quyết liệt, có những giải pháp để khống chế dịch bệnh. Cho thời điểm hiện nay, Nghệ An đã cơ bản khống chế và kiểm soát dịch bệnh, nhiều địa phương đã trở lại trạng thái bình thường mới và vùng có nguy cơ được thu hẹp.

Để có kết quả trên, theo Bí thư Tỉnh ủy có rất nhiều yếu tố, trong đó có 2 yếu tố rất quan trọng. Trước hết là công tác điều hành đảm bảo thông suốt, dứt khoát và linh hoạt, có nhiều giải pháp mạnh, biện pháp cao hơn, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, nguồn lực để khống chế dịch. Đến thời điểm này có thể thấy các quyết sách đó là chính xác, đúng đắn và hiệu quả. Yếu tố thứ hai không kém phần quan trọng là Nhân dân toàn tỉnh ủng hộ, đồng thuận, cùng tham gia chống dịch.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá rất cao, ghi nhận, biểu dương nỗ lực của toàn hệ thống chính trị, đặc biệt là biểu dương cao lực lượng tuyến đầu tham gia chống dịch trong giai đoạn vừa qua.

Thông qua hội nghị, thay mặt lãnh đạo tỉnh, người đứng đầu Tỉnh ủy bày tỏ trân trọng cảm ơn Nhân dân tỉnh đã luôn sát cánh với hệ thống chính trị, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đồng lòng, đồng thuận, ủng hộ và rất trách nhiệm để thực hiện công tác phòng, chống dịch thời gian vừa qua.

Trước hơn 7.800 lãnh đạo, thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 ở 3 cấp trong tỉnh, bên cạnh ghi nhận những kết quả đạt được, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cũng thẳng thắn chỉ ra rằng, dù đã khoanh được vùng, dập được dịch nhưng tỉnh cũng đã phải tập trung dồn hết công sức; ngoài kinh phí, còn huy động vật chất, con người để phòng, chống dịch, như: huy động hơn 12.700 lượt cán bộ, nhân viên y tế, hơn 11.900 cán bộ, chiến sỹ Công an, Quân đội, kêu gọi hơn 6.000 tình nguyện viên, 172.000 lượt cán bộ cơ sở xã, phường, thị trấn, khối, xóm, làng, bản tham gia trực tiếp dập dịch;... Toàn tỉnh phải cách ly y tế 111 khu vực, giãn cách xã hội 221 xã, cách ly xã hội 58 xã; các hoạt động kinh tế bị ngừng trệ, các hoạt động đời sống xã hội khác phải tạm dừng lại, thậm chí phải kỷ luật cả cán bộ chủ chốt xã vì chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch.

Đặt câu hỏi: “Vì sao dịch bệnh lây lan như trên?” Bí thư Tỉnh ủy chỉ rõ nguyên nhân cơ bản là vì còn chủ quan, lơ là, mất cảnh giác sau khi thực hiện tốt công tác dập dịch từ ngày 13/6 đến ngày 10/7 trên địa bàn thành phố Vinh. Cùng với đó là tâm lý nóng vội đưa lại trạng thái bình thường mới ở giai đoạn trên nhưng thiếu chuẩn bị, kiểm soát địa bàn, trong khi đó rất nhiều địa phương cả nước đang dịch bệnh; tỷ lệ tiêm vắc xin trên địa bàn tỉnh còn rất thấp.

BỐN NHÓM GIẢI PHÁP CĂN CƠ

Chỉ ra những kết quả đạt được, cũng như những bài học đắt giá như trên, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý - Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 tỉnh Nghệ An đã nhấn mạnh 4 nhóm giải pháp để bảo vệ thành quả chống dịch, duy trì ổn định trạng thái bình thường mới vững chắc, lâu dài; từ đó khôi phục sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh cả nước còn dịch bệnh, tỷ lệ tiêm vắc xin thấp.

Trước hết, Bí thư Tỉnh ủy nhiều lần nhấn mạnh cần phải tránh tâm lý lơ là, mất cảnh giác và chủ quan nóng vội. Để không rơi vào 2 tình trạng trên, toàn tỉnh phải thực hiện thật tốt quan điểm của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo là xây dựng những “pháo đài” vững chắc; phòng dịch phải từ xa, từ sớm, từ cơ sở. Nhưng để từ mỗi làng, mỗi xóm, mỗi bản, mỗi xã, mỗi cơ quan, xí nghiệp là “pháo đài” thì phải có kế hoạch, kịch bản theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện, xã.

Cùng với đó, nội dung nào đủ điều kiện mới để hoạt động trong điều kiện giám sát chặt chẽ; phải kiểm soát địa bàn, di biến động dân cư, do đó, Tổ Covid cộng đồng, Tổ giám sát cộng đồng cần tích cực trong giai đoạn này; khuyến khích cơ chế thưởng, phạt trong phòng, chống dịch. Mặt khác, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid - 19 tỉnh nghiên cứu phương án để hướng dẫn xét nghiệm ngẫu nhiên trong các vùng xanh; tiêm vắc xin đảm bảo đúng tiến độ, an toàn, đúng đối tượng.

Nội dung thứ hai mà Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 tỉnh yêu cầu thực hiện là tiếp tục duy trì tinh thần phòng, chống dịch bệnh ở mức cao và rất nghiêm; không “nới lỏng” trong tinh thần phòng, chống dịch bệnh. Lãnh đạo mỗi địa phương, đơn vị phải chịu trách nhiệm về lây lan dịch bệnh trên địa bàn hoặc dịch ở ngoài xâm nhập vào vùng xanh; vì vậy, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 tỉnh cần nghiên cứu tham mưu theo hướng càng lượng hóa cụ thể càng tốt, để có cơ chế quy định rõ mức độ xử lý nếu không kiểm soát được dịch bệnh.

Cùng với đó, tổ chức ký cam kết gắn trách nhiệm của toàn dân đối với phòng, chống dịch theo hướng cam kết càng cụ thể càng tốt. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh cần gương mẫu thực hiện để tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân đối với bản thân, gia đình và cộng đồng.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu tiếp tục gắn trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh đối với cơ quan, đơn vị, địa phương được phân công phụ trách. Tương tự, các đơn vị cấp huyện, xã cần giao trách nhiệm cho các ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch ở cấp mình.

Mặt khác, cần tăng cường kiểm tra, giám sát tận cơ sở với phương châm: thành phần kiểm tra gọn, địa bàn kiểm tra rộng, đối tượng kiểm tra đa dạng; kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch; thậm chí tới đây nếu còn để dịch bệnh xâm nhập mà có yếu tố chủ quan thì có thể thay thế cả cán bộ, chứ không chỉ dừng lại ở mức kỷ luật như vừa qua.

Nhóm giải pháp thứ ba trong trạng thái bình thường mới, theo Bí thư Tỉnh ủy quan trọng hàng đầu, có tính quyết định là ý thức, trách nhiệm của người dân; sự tham gia phòng, chống dịch của người dân. Do đó, cùng song hành với pháp luật nghiêm minh, rất cần công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục, vận động, hướng dẫn Nhân dân phòng, chống dịch bệnh một cách kịp thời với phương châm đúng, đủ, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, gắn với biểu dương, khen thưởng, xử phạt; đấu tranh với những luận điệu sai trái, thông tin xấu, độc về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn. Mục tiêu là mọi người dân đều đồng tình, ủng hộ, tham gia trách nhiệm với công tác phòng, chống dịch; nắm được kỹ năng cơ bản để phòng, chống dịch bệnh cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Mọi người như một, không ai ở ngoài guồng phòng, chống dịch bệnh trong giai đoạn mới.

Cuối cùng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý yêu cầu tiếp tục rà soát để củng cố vững chắc 4 tại chỗ. Trong đó, cần động viên, xây dựng kế hoạch "xoay tua" tái tạo sức lao động cho lực lượng tuyến đầu; tăng cường tiết kiệm để có nguồn lực phòng, chống dịch lâu dài; chủ động bảo đảm an dân, an sinh xã hội, nhất là nhóm người nghèo, người cao tuổi, phụ nữ, trẻ em, nhóm người yếu thế, dễ bị tổn thương trong xã hội; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, trong đó tuyệt đối không để các đối tượng lợi dụng công tác phòng, chống dịch bệnh để trục lợi, vi phạm pháp luật.

Cùng với công tác phòng, chống dịch, tùy vào bối cảnh, tình hình, các địa phương cần xem xét các yếu tố đảm bảo chống dịch một cách hợp lý, khoa học trên nguyên tắc cao và nghiêm để khuyến khích, động viên phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế.