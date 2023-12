Bốn trận liên tiếp không thắng, HLV Gong Oh Kyun chưa nghĩ áp lực bị sa thải; Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn chưa biết mùi chiến thắng

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - HLV Gong Oh Kyun cho biết, ông chưa nghĩ đến chuyện sẽ bị sa thải; Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn chưa thể có trận thắng đầu tiên khi bị Hà Nội FC gỡ 1-1 trong hiệp 2. Đó là những thông tin thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Bốn trận liên tiếp không thắng, HLV Gong Oh Kyun chưa nghĩ áp lực bị sa thải

Khi được hỏi về việc có phải đối diện với áp lực sa thải sau chuỗi 4 trận liên tiếp không thắng, HLV Gong Oh Kyun cho biết, ông chưa nghĩ đến vấn đề ấy.

Ngoài trận thắng HAGL ở Cúp Quốc gia, Công an Hà Nội trải qua 4 trận liền không thắng ở V.League 2023/24 khi đặt dưới trướng của cựu HLV U23 Việt Nam này. Đây là kết quả đầy thất vọng của nhà ĐKVĐ, khiến cho giới mộ điệu "vỡ mộng" so với những gì ông đã thể hiện cùng U23 Việt Nam tại VCK u23 châu Á 2022. Trước câu hỏi liệu chuỗi thành tích nghèo nàn ấy ở V.League có ảnh hưởng tới chiếc ghế HLV trưởng, ông Gong Oh Kyun tỏ ra bình thản: “Tôi vẫn chưa nghĩ đến vấn đề đó và tôi sẽ phải nỗ lực hơn ở những trận đấu tiếp theo. Tôi không cảm thấy áp lực”.

Kết quả Hà Nội 1–1 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn chưa biết mùi chiến thắng

Ghi bàn khá sớm, nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn chưa thể có trận thắng đầu tiên khi bị Hà Nội FC gỡ 1-1 trong hiệp 2. Tiếc cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh khi họ không giữ được trọn vẹn 3 điểm khi rời sân Hàng Đẫy.

Sau trận đấu, HLV Nguyễn Thành Công cho biết, bản thân ông khá tiếc nuối về trận đấu này, khi lẽ ra các học trò có thể làm tốt hơn. May mắn là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn giữ được 1 điểm đến cuối trận và họ vẫn đang có 7 vòng liên tiếp chưa nếm được mùi chiến thắng.

Kết quả Man City 4-0 Fluminense: Lên đỉnh thế giới

Man City hoàn tất "cú ăn năm" trong năm 2023.

Trận chung kết FIFA Club World Cup 2023 giữa Man City vs Fluminense diễn ra với thế trận một chiều, khi nhà vô địch Champions League tỏ ra quá lấn lướt để giành chiến thắng dễ dàng 4-0, qua đó hoàn tất "cú ăn năm" và lần đầu tiên lên đỉnh thế giới.

Kết quả Al Nassr 3-1 Al Ettifaq: Ronaldo vừa ghi bàn vừa kiến tạo

Trận đấu Al Nassr vs Al Ettifaq đã kết thúc với tỷ số 3-1 nghiêng về phía đội chủ nhà. Đáng chú ý, Cristiano Ronaldo đóng góp 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo.

Đánh bại Al Ettifaq với tỷ số 3-1, Al Nassr có được 40 điểm sau 17 trận và kém Al Hilal 10 điểm nhưng lại thi đấu ít hơn đối thủ 1 trận.