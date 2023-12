Bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An và câu chuyện được, mất năm 2023

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Năm 2023, bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An trải qua những nốt trầm khiến cho người hâm mộ không khỏi chạnh lòng. Dẫu vậy, cách làm đang và sẽ triển khai hứa hẹn sẽ mang đến sức sống mới cho bóng đá xứ Nghệ trong tương lai.

U13 Sông Lam Nghệ An giành chức vô địch U13 Quốc gia 2023. Ảnh: CTV

Không để bệnh thành tích ảnh hưởng quá trình phát triển

Trong suốt nhiều năm qua, các đội bóng đá trẻ của Sông Lam Nghệ An luôn gặt hái được những thành công vang dội và trở thành một trong những lò đào tạo thành công bậc nhất của bóng đá nước nhà. Đặc biệt tại mùa giải 2022, lò đào tạo trẻ Sông Lam Nghệ An đã mang về phòng truyền thống tới 5 chiếc Cúp Vàng. Đó là điều khiến cho những trung tâm đào tạo trẻ giàu tiềm lực như Viettel, Hà Nội, PVF… phải mơ ước.

Tuy nhiên tại mùa giải năm 2023, Sông Lam Nghệ An không thể tái lập được thành tích như đã có ở năm 2022. Lò đào tạo bóng đá trẻ xứ Nghệ chỉ đạt được duy nhất chức vô địch ở Giải U13 Quốc gia. Các giải U9, U11 Quốc gia thường là nơi “hái Vàng” của Sông Lam Nghệ An thì năm nay đã bị các đội bóng ít tên tuổi hơn chiếm giữ.

Cụ thể, tại Giải Nhi đồng toàn quốc, U11 Sông Lam Nghệ An đã từng 7 lần giành chức vô địch, trong đó có tới 5 năm liên tiếp từ năm 2017 đến 2022 bước lên ngôi vương. Tại giải này, U11 xứ Nghệ đã thể hiện đẳng cấp hoàn toàn vượt trội và thường băng băng tiến về đích mà gần như không vấp phải sự cản trở nào từ các đối thủ. Đến mùa giải 2023, U11 Sông Lam Nghệ An tiếp tục là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Tuy nhiên, kết thúc giải U11 Sông Lam Nghệ An chỉ giành được huy chương Đồng.

Tương tự tại Giải U9 Quốc gia được tổ chức lần đầu vào năm 2021. Trong 3 mùa khởi tranh, U9 Sông Lam Nghệ An giành 2 chức vô địch ở các năm 2021 và 2022. Đáng nói, ở 2 mùa giải này, U9 xứ Nghệ đã khẳng định sức mạnh vượt trội và không có đối thủ cạnh tranh. U9 Sông Lam Nghệ An vô địch với những chiến thắng giòn giã. Những tưởng năm 2023, thành tích đó nghiễm nhiên được lặp lại. Dẫu vậy khi giải đấu khép lại, U9 Sông Lam Nghệ An chỉ giành về tấm Huy chương Đồng.

Nguyên nhân dẫn đến “tượng đài” của giải U9 và U11 Quốc gia bỗng chốc “rơi tự do” thì khán giả đã đều hiểu rõ. U9 và U11 Sông Lam Nghệ An chấp nhận rút lui trong lặng im là nước đi cần thiết; là phương án hữu hiệu để giải đấu không bị “giữa đường đứt gánh”.

Tuy nhiên, người hâm mộ đặt dấu hỏi rằng, liệu câu chuyện gian lận tuổi có còn lặp lại ở những giải đấu năm sau. Liệu Sông Lam Nghệ An có thực sự lo ngại căn bệnh thành tích sẽ gây ra những hệ lụy, tác động xấu đến sự phát triển của đội trong tương lai.

Nói về vấn đề này, ông Nguyễn Đình Nghĩa – Phó Tổng Giám đốc Sông Lam Nghệ An, Giám đốc Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An cho biết: "Sau khi sự việc đã xảy ra, Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An đã nghiêm túc nhìn nhận lại sự việc và xây dựng được những phương án để phát triển bóng đá theo phương châm vừa “sạch” vừa bền vững. Chúng tôi quyết tâm không để căn bệnh thành tích hủy hoại truyền thống bóng đá xứ Nghệ đã tạo dựng được qua nhiều thế hệ”.

Thành tích tại các giải trẻ do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức thực chất là bài kiểm tra về chất lượng đào tạo của Sông Lam Nghệ An trong một năm. Khi các em giành được thành tích cao thì cũng mang về niềm tự hào cho tỉnh nhà, cho người hâm mộ xứ Nghệ. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn luôn xác định những tấm huy chương không phải là đích đến mà Sông Lam Nghệ An cần đạt được bằng mọi giá. Chúng tôi mong muốn sẽ đào tạo ra được những cầu thủ tài năng để phục vụ đội 1 Sông Lam Nghệ An và bổ sung cho đội tuyển Việt Nam. - Ông Nguyễn Đình Nghĩa – Phó Tổng Giám đốc Sông Lam Nghệ An, Giám đốc Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An.

Những tín hiệu tích cực

Trên bước đường làm “sạch” bóng đá trẻ, lò đào tạo Sông Lam Nghệ An quyết định thanh lọc lại toàn bộ hệ thống. Công tác kiểm tra tuổi thật vận động viên được triển khai nghiêm túc, bài bản.

Theo đó, trước thềm mỗi giải đấu, trung tâm sẽ yêu cầu tất cả các cầu thủ phải có hồ sơ xác nhận năm sinh tại cơ quan Tư pháp từ cấp huyện trở lên, thay vì chỉ xác nhận từ cơ quan Tư pháp cấp xã. Bên cạnh đó, các huấn luyện viên bằng kinh nghiệm sẽ xác nhận lại một lần nữa độ tuổi của các vận động viên.

Những cầu thủ thật sự đáp ứng được chuyên môn, thể hình, thể lực và có hồ sơ hợp lệ mới đủ tiêu chuẩn để nằm trong các đội trẻ của Sông Lam Nghệ An. Qua những cách làm này, bước đầu đã lấy lại được hình ảnh của Sông Lam Nghệ An trong mắt người hâm mộ.

U12 Sông Lam Nghệ An tham gia Giải bóng đá trẻ quốc tế “58 Fighter Cup” diễn ra tại tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc). Ảnh: CTV

Bên cạnh đó, nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Sông Lam Nghệ An đã liên kết, hợp tác với nhiều địa phương trên cả nước để tuyển chọn ra những cầu thủ tài năng đưa về trung tâm. Cụ thể, sau khi kết thúc giải U13 Quốc gia 2023, Sông Lam Nghệ An đã thu hút được 5 vận động viên tài năng từ Bắc Ninh, bổ sung cho U13 Sông Lam Nghệ An.

Ông Nguyễn Quang Dũng – Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo trẻ Sông Lam Nghệ An nhận xét: “Qua giải U13 Quốc gia 2023, và quá trình kiểm tra chuyên môn tại trung tâm, chúng tôi đánh giá 5 cầu thủ này rất tiềm năng, có đạo đức tốt. Các em khi được vào môi trường tập luyện chuyên nghiệp tại Sông Lam Nghệ An sẽ có nhiều dự địa để phát triển sự nghiệp. Bên cạnh đó, lực lượng đội trẻ của Sông Lam Nghệ An cũng sẽ mạnh lên. Chúng tôi mong cách làm này sẽ tiếp tục được nhân rộng, từ đó giúp Sông Lam Nghệ An có nguồn tài nguyên phong phú, chất lượng hơn”.

Ngoài việc thu hút nguồn nhân lực chất lượng về trung tâm, Sông Lam Nghệ An cũng đã dần tiếp cận được với các môi trường bóng đá phát triển ở châu lục và trên trường quốc tế. Điều này giúp cho các huấn luyện viên, cầu thủ mở mang thêm nhiều kiến thức, từ đó trưởng thành hơn trong chuyên môn.

Cụ thể, vào trung tuần tháng 11, đội U12 Sông Lam Nghệ An, đại diện cho bóng đá trẻ Việt Nam tham dự Giải bóng đá trẻ quốc tế “58 Fighter Cup” diễn ra tại tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc). Với việc được thi thố tài năng với các đội bóng hàng đầu châu Âu như, Olympique Lyonnais (Pháp) và Benfica (Bồ Đào Nha)... các cầu thủ xứ Nghệ đã có được những trải nghiệm quý giá, học hỏi thêm cách chơi bóng hiện đại của các đồng nghiệp đến từ châu Âu.

Cũng trong dịp cuối năm 2023, Sông Lam Nghệ An sẽ chính thức ký kết hợp tác với Câu lạc bộ Mito Hollyhock. Qua việc hợp tác này, Sông Lam Nghệ An sẽ được đối tác hỗ trợ chuyên sâu về công tác tác đào tạo trẻ, cử chuyên gia sang hướng dẫn, chuyển giao các giáo án đào tạo giúp câu lạc bộ phát triển bền vững hơn trong tương lai. Các cầu thủ xứ Nghệ cũng sẽ thường xuyên được du đấu, tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Câu lạc bộ Mito Hollyhock.

Có thể nói, bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An đã trải qua một năm với nhiều thăng trầm. Tuy nhiên, những cách làm mà câu lạc bộ đang triển khai hứa hẹn sẽ mang đến những điều tích cực, để bóng đá trẻ xứ Nghệ phát triển rực rỡ hơn nữa trong tương lai.