BrightDrop 400/600: Đánh giá và hồi kết dưới tay GM GM dừng hẳn sản xuất dòng xe tải điện thương mại BrightDrop tại nhà máy CAMI (Canada) sau thời gian tạm dừng từ tháng 5/2025, giữa bối cảnh nhu cầu suy yếu khi tín dụng thuế EV 7.500–40.000 USD bị chấm dứt. Doanh số kém và sức ép cạnh tranh từ Rivian, Ford e-Transit là các tác nhân then chốt.

General Motors chính thức chấm dứt sản xuất dòng xe tải điện thương mại BrightDrop, khép lại một dự án từng được kỳ vọng dẫn dắt mảng logistics không phát thải của hãng. Quyết định đến sau khi dây chuyền tại nhà máy CAMI ở Canada bị tạm dừng từ tháng 5/2025 và sẽ đóng cửa hoàn toàn. Theo GM, thị trường xe điện thương mại phát triển chậm hơn dự kiến, môi trường pháp lý thay đổi và việc chấm dứt tín dụng thuế xe điện tại Mỹ đã khiến nhu cầu sụt giảm nhanh.

Từ ngày 30/9/2025, chính phủ Mỹ chấm dứt khoản tín dụng thuế EV trị giá 7.500 USD (khoảng 184 triệu VNĐ) cho xe cá nhân và 40.000 USD (khoảng 982 triệu VNĐ) cho xe thương mại. Chỉ trong vài tuần, nhu cầu với BrightDrop suy giảm mạnh, góp phần dẫn tới quyết định “rút phích cắm”.

Định vị sản phẩm BrightDrop 400/600

BrightDrop gồm hai mẫu xe tải điện thương mại 400 và 600. Từ tháng 5/2025, GM tạm dừng sản xuất cả hai mẫu do doanh số thấp, đồng thời sa thải 500 nhân viên. Kế hoạch tái khởi động dự kiến vào tháng 7 bị hoãn đến tháng 10, và ngay cả đến tháng 11, doanh số vẫn không cải thiện. Năm ngoái, GM sáp nhập BrightDrop vào Chevrolet nhằm tận dụng sức mạnh thương hiệu và hệ thống bán hàng, nhưng hiệu quả thị trường không đạt kỳ vọng.

Hiệu năng thị trường và biểu đồ doanh số

Trong bức tranh cạnh tranh, BrightDrop hụt hơi trước các đối thủ chính. Đến cuối quý 3/2025, GM bán được 3.976 xe, trong đó khoảng 60% đến từ giai đoạn người mua “tranh thủ” tín dụng thuế sắp hết hạn. Năm 2024, GM giao 1.529 xe; năm 2023 chỉ bán 497 xe. Trái lại, Rivian bán 6.809 xe tải điện cho mạng lưới giao hàng của Amazon tính đến hết quý 3/2025, còn Ford e-Transit đạt 4.174 xe chỉ trong nửa đầu năm 2025.

Mốc/Đối thủ Số liệu Ghi chú BrightDrop (2023) 497 xe Giai đoạn sáp nhập lại vào GM BrightDrop (2024) 1.529 xe Doanh số cả năm BrightDrop (đến Q3/2025) 3.976 xe Khoảng 60% do người mua tranh thủ tín dụng thuế sắp hết hạn Rivian (đến Q3/2025) 6.809 xe Dành cho mạng lưới giao hàng của Amazon Ford e-Transit (H1/2025) 4.174 xe Giá khởi điểm thấp hơn tới 22.400 USD so với BrightDrop trước khi giảm giá Chính sách EV Mỹ 7.500–40.000 USD Chấm dứt tín dụng thuế từ 30/9/2025; cá nhân 7.500 USD, thương mại 40.000 USD

Giá và định vị cạnh tranh

Bên cạnh cú sốc chính sách, chênh lệch giá cũng gây bất lợi cho BrightDrop. Ford e-Transit có giá khởi điểm thấp hơn tới 22.400 USD (khoảng 550 triệu VNĐ) so với BrightDrop trước khi GM buộc phải giảm giá mạnh, trong khi đối thủ Rivian tiếp tục mở rộng đội xe cho Amazon. Trong bối cảnh lợi nhuận sụt giảm, mục tiêu cắt giảm khí thải và đầu tư hạ tầng pin trở nên khó đạt hơn khi nhu cầu chưa bùng nổ.

Kết luận: Bài học cho kỷ nguyên “tự tin thái quá”

Sự sụp đổ của BrightDrop là ví dụ điển hình cho giai đoạn “tự tin quá mức” trong điện khí hóa, khi các hãng tin rằng người dùng sẵn sàng trả giá cao cho mọi danh mục. Thực tế chi phí pin lớn, giá bán cao và sự phụ thuộc vào tín dụng thuế khiến nhu cầu biến động mạnh.

Ưu điểm

Một nỗ lực dám nghĩ, dám làm của GM trong giai đoạn chuyển giao sang kỷ nguyên điện hóa.

Nhanh chóng triển khai sản xuất tại CAMI, thể hiện quyết tâm chiến lược.

Hạn chế

Doanh số thấp kéo dài; tạm dừng sản xuất từ tháng 5/2025 và không phục hồi như kỳ vọng.

Phụ thuộc lớn vào tín dụng thuế; nhu cầu giảm mạnh sau mốc 30/9/2025.

Sức ép cạnh tranh rõ rệt: Rivian và Ford e-Transit đạt số bán tốt hơn; e-Transit có giá khởi điểm thấp hơn tới 22.400 USD.

Dù vậy, BrightDrop vẫn “xứng đáng được nhớ đến như một nỗ lực” trong lộ trình điện hóa của GM. Biết đâu, trong “thời kỳ hậu Ultium”, hãng sẽ tìm ra hướng đi thực tế hơn, linh hoạt hơn và quan trọng nhất là hợp túi tiền hơn.

