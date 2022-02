BTC SEA Games 31 đổi luật, HLV Park Hang-seo cùng U23 Việt Nam tự tin bảo vệ ngôi vương

Mỗi đội U23 nam dự SEA Games 31 đều được bổ sung thêm 3 cầu thủ trên 23 tuổi.

Theo thông tin mới nhất, BTC SEA Games 31 chuẩn bị thông qua điều lệ giải, cụ thể giải đấu sẽ áp dụng độ tuổi U23 + 3 cho môn bóng đá nam. Hiện tại đã có 10 đội tuyển nam (trừ Brunei) đồng ý với điều lệ trên và đăng ký tham gia.



Điều lệ về độ tuổi tham dự năm nay của môn bóng đá nam khác hơn so với những năm trở lại đây. Theo đó, thay vì đá với đội hình U22 + 2 cầu thủ quá tuổi như tại SEA Games 30, mỗi đội U23 nam dự SEA Games 31 đều được bổ sung thêm 3 cầu thủ trên 23 tuổi.

Hùng Dũng giúp Việt Nam giải cơn khát vàng ở SEA Games 30 với tư cách là cầu thủ quá tuổi. Ảnh: Hiếu Lương

Nguyên nhân là do SEA Games 31 theo kế hoạch ban đầu sẽ tổ chức vào năm 2021, nhưng do đại dịch nên đã phải lùi sang năm 2022, trùng với năm diễn ra ASIAD, nên điều lệ môn bóng đá cũng đã có những thay đổi nhằm giúp các nước chuẩn bị cho ASIAD Hàng Châu 2022. Cũng theo một quan chức Tổng cục TDTT giải thích thì sự điều chỉnh này là do SEA Games bị lùi lại 1 năm, nên sẽ tăng thêm 1 tuổi cho các cầu thủ tham dự (sinh từ năm 1999 về sau).

Trước mắt, thông tin này sẽ khiến sức mạnh của U23 Việt Nam mạnh hơn đáng kể khi hậu vệ Đoàn Văn Hậu (sinh năm 1999) vẫn ở đội tuổi hợp lệ để tham dự giải với suất U23 (dưới 23 tuổi). Dự kiến, Văn Hậu sẽ kịp trở lại ở SEA Games 31 sau ca phẫu thuật chấn thương bên Hàn Quốc.

Về trường hợp của 3 cầu thủ quá tuổi, dĩ nhiên rồi, HLV Park Hang -seo sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi nhiều khả năng ông sẽ triệu tập bộ 3 các công thần của ĐTQG Việt Nam để giúp sức, cùng các "đàn em" bảo vệ tấm Huy chương Vàng tại SEA Games 31. Những Quang Hải, Hoàng Đức, Hùng Dũng, Công Phượng hay Tiến Linh...(các cầu thủ đã quá 23 tuổi) nếu được triệu tập chắc chắn sẽ trở thành điểm tựa vô cùng vững chắc để các em ở đội U23 dựa vào.

Trong 2 năm qua, các cầu thủ U23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 31 không được thi đấu nhiều ở giải quốc nội, lại ít được thi đấu quốc tế vì dịch Covid-19. Cụ thể, U23 Việt Nam đã mất cơ hội tham dự Toulou Cup tại Pháp để cọ xát và tích lũy kinh nghiệm trước các đội bóng trẻ mạnh của thế giới.

Đội chỉ có 2 trận giao hữu quốc tế trong chuyến tập huấn nước ngoài duy nhất tại UAE, trước khi tham dự vòng loại U23 châu Á 2022 tại Kyrgyzstan hồi tháng 10/2021.

Đó là một trong những lý do khiến U23 Việt Nam thi đấu thiếu thuyết phục tại vòng loại U23 châu Á 2022. Vì thế, ưu tiên số 1 của VFF trong năm 2022 là đầu tư tốt hơn cho lứa U23 nhằm bảo vệ thành công Huy chương Vàng tại SEA Games 31 được tổ chức trên sân nhà vào tháng 5 tới.

Chia sẻ với truyền thông, một thành viên của BHL ĐT U23 Việt Nam cho rằng, việc được bổ sung tới tận 3 cầu thủ quá tuổi dự SEA Games 31 sẽ giải quyết được vấn đề lớn liên quan đến nhân sự.

"Như các bạn đã biết, U23 Việt Nam là một tập thể dù đã chơi cùng nhau một thời gian nhưng kinh nghiệm là thứ mà chúng tôi chưa thực sự tự tin.

Vậy nên, HLV Park qua những buổi họp trực tuyến đã tỏ ra rất vui khi được bổ sung tới 3 cầu thủ quá tuổi cho đội. Thứ chúng tôi còn thiếu chính là 1 thủ lĩnh nơi hàng thủ, một tiền vệ cầm trịch lối chơi và một hậu vệ trái kinh nghiệm.

Cá nhân tôi nghĩ rằng, HLV Park cũng đã có cho mình những cái tên phù hợp rồi".

HLV Park Hang- seo vui mừng với sự thay đổi ở SEA Games 31 nhưng sẽ đau đầu khi chọn 3 cái tên nào để cùng đội U23 tham dự giải đấu này. Ảnh tư liệu P.V

Còn nhớ, ở SEA Games cách đây 3 năm, U22 Việt Nam đã xuất sắc giành tấm HCV đầu tiên trong lịch sử với sự đóng góp rất lớn của 2 cầu thủ quá tuổi là Hùng Dũng và Trọng Hoàng. Với mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vương, HLV Park hẳn sẽ thở phào vì được gọi thêm 3 cầu thủ ở kỳ đại hội lần này.



Môn bóng đá nam sẽ thi đấu 2 bảng tại Phú Thọ và Nam Định, dự kiến trận bán kết và chung kết sẽ đá tại sân Mỹ Đình. Tính đến lúc này, theo thông tin từ BTC, có tổng cộng 10 đội nam (trừ Brunei), 9 đội nữ (trừ Brunei, Đông Timor và Myanmar) đã đăng ký tham dự môn bóng đá nam, nữ SEA Games 31.