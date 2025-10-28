BTV Thu Uyên: Gương mặt VTV gây ấn tượng tại Olympia 2025 Tốt nghiệp xuất sắc ngành Ngôn ngữ Anh, BTV Thu Uyên của Vietnam Today gây chú ý khi đặt câu hỏi tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 với giọng Anh chuẩn quốc tế.

Màn xuất hiện bất ngờ tại chung kết Olympia 2025

Trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 diễn ra sáng 26/10, BTV Thu Uyên của kênh Vietnam Today đã gây chú ý khi xuất hiện để đặt câu hỏi cho các thí sinh. Cô chia sẻ đây là một giấc mơ trở thành hiện thực theo cách không ngờ, khi cô tham gia chương trình với vai trò "người tạo chướng ngại vật" thay vì là một "nhà leo núi" như ao ước thuở nhỏ.

Sự xuất hiện của Thu Uyên cùng khả năng sử dụng tiếng Anh lưu loát, tự nhiên đã nhận được nhiều lời khen ngợi. Đây là kết quả của một quá trình rèn luyện không ngừng nghỉ và một hành trình sự nghiệp đầy những bước ngoặt thú vị.

Hành trình từ giáo viên đến BTV truyền hình

Trước khi trở thành BTV-MC của Vietnam Today, Thu Uyên tốt nghiệp loại Xuất sắc chuyên ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Cô từng là giáo viên IELTS và trưởng bộ phận phát triển nội dung. Quyết định ứng tuyển vào VTV đến với cô khá tình cờ và vào phút chót.

Dù có nền tảng tốt về ngoại ngữ và kinh nghiệm MC nghiệp dư, Thu Uyên vẫn phải trải qua các vòng tuyển chọn khắt khe. Điều cô tự tin nhất ở bản thân là khả năng làm việc dưới cường độ cao và tốc độ thích ứng nhanh. Ban đầu ứng tuyển vị trí biên tập, cô bất ngờ được chọn vào nhóm đào tạo dẫn chương trình và nhận được sự dìu dắt từ các BTV kỳ cựu cũng như chuyên gia nước ngoài.

Thu Uyên tự tin về khả năng làm việc cường độ cao và thích ứng nhanh.

Thử thách và những kỷ niệm đầu tiên

Thời gian đầu chuẩn bị lên sóng là giai đoạn đầy áp lực với cả ê-kíp. Thu Uyên cho biết mọi người gần như phải làm việc liên tục, nhưng chính điều đó đã giúp cô học hỏi và gắn kết hơn với các đồng nghiệp. Lần đầu tiên dẫn chương trình, cô hồi hộp đến mức đau dạ dày nhưng đã vượt qua nhờ sự hỗ trợ của đồng nghiệp và tâm niệm "hãy cứ đọc, camera sẽ đi theo".

Lần đầu lên sóng, Thu Uyên hồi hộp đến đau dạ dày.

Áp lực lớn nhất đối với một BTV bản tin quốc tế là không được phép mắc sai sót. Kịch bản có thể thay đổi liên tục tùy theo dòng tin tức từ hiện trường, đòi hỏi người dẫn phải luôn cập nhật và có kiến thức nền vững chắc. Ngoài vai trò MC, cô còn đảm nhiệm công việc phóng viên hiện trường và biên tập viên.

Bí quyết luyện giọng Anh như người bản xứ

Để có được chất giọng và ngữ điệu chuẩn quốc tế, Thu Uyên duy trì thói quen luyện tập đều đặn. Mỗi sáng, cô dành 20-30 phút nghe podcast từ các đài lớn như CNN, BBC, Vox để cập nhật tin tức và luyện tập nhại lại cách nhấn nhá, phát âm của các BTV bản xứ.

Mỗi sáng Thu Uyên nghe nghe podcast CNN, BBC để luyện giọng của người bản xứ.

Bên cạnh đó, cô luôn mang theo sách điện tử Kindle để đọc mọi lúc, mọi nơi nhằm trau dồi vốn từ và khả năng diễn đạt. Việc uống đủ nước cũng là một bí quyết đơn giản nhưng hiệu quả để giữ cho cổ họng luôn ở trạng thái tốt nhất. Nhờ vậy, cô thường nhận được lời khen từ khách mời quốc tế về giọng nói tự nhiên của mình.

Cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân

Dù lịch làm việc có thể kéo dài 12 tiếng mỗi ngày, 5-6 ngày một tuần, Thu Uyên vẫn tìm được sự cân bằng cho riêng mình. Cô cho rằng cân bằng không có nghĩa là làm việc 8 tiếng rồi về nhà, mà là vẫn có không gian riêng để tái tạo năng lượng dù công việc bận rộn.

Cô duy trì việc chơi cầu lông, chạy bộ và trekking để giữ gìn sức khỏe và điều hòa hơi thở, một yếu tố quan trọng cho nghề dẫn chương trình. Ngoài ra, những sở thích như đi chợ, nấu ăn, cắm hoa giúp cô thư giãn sau giờ làm việc. Bí quyết quản lý thời gian của Thu Uyên là lập kế hoạch chi tiết cho tuần mới vào mỗi cuối tuần để đảm bảo mọi khoảng thời gian đều được sử dụng hiệu quả.