Xã hội Bức thư viết vội và những hồi đáp nồng ấm bên Đông Trường Sơn Trong chuyến tác nghiệp tại vùng lũ ở miền Tây Nghệ An mới đây, ấn tượng khiến chúng tôi, những phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An, mỗi lần nhắc lại vẫn thấy sống mũi cay cay. Đó là khi chứng kiến sự “hồi đáp” của cán bộ xã, lực lượng Bộ đội Biên phòng giữa các bản hai bên biên giới Việt Nam - Lào trong hoạn nạn.

Đáp lời bức tâm thư viết vội

Xã biên giới Keng Đu cũng như các xã khác của Nghệ An vừa phải trải qua liên tiếp những đợt thiên tai, gần đây nhất là ảnh hưởng của cơn bão số 6, trước đó là bão số 5, bão số 3.

Đặc biệt, sau bão số 3 xảy ra cơn lũ lịch sử đêm 22/7, các bản giáp biên giới giữa xã Keng Đu và cụm bản Bò Nhìa, huyện Nọong Hét, tỉnh Xiêng Khoảng của nước bạn Lào đều bị thiệt hại, sạt lở nặng.

Xã biên giới Keng Đu gánh chịu nhiều thiệt hại sau các đợt thiên tai liên tiếp. Ảnh: CSCC

Để khắc phục hậu quả, xã Keng Đu huy động tối đa lực lượng “4 tại chỗ”, sau đó là sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của các cấp, ngành, các đoàn thiện nguyện giúp cho xã không có hộ dân nào bị cô lập, chia cắt và đảm bảo an toàn.

Bên Tây dãy Trường Sơn, phía các bản của nước bạn Lào, sau hơn 10 ngày bị lũ cô lập, 1 cán bộ Công an tỉnh Bôlykhămxay đã gửi bức “tâm thư” nhờ các bạn Việt Nam giúp đỡ. Bức thư nêu các thiệt hại khá lớn mà người dân 5 bản của nước bạn, trong đó có cụm bản Bò Nhìa, phải gánh chịu với hàng chục ngôi nhà bị cuốn trôi cùng nhiều tài sản khác.

Bức “tâm thư” được gửi từ tỉnh Bôlykhămxay, nước bạn Lào. Lãnh đạo xã Keng Đu và Đồn Biên phòng Keng Đu trao quà hỗ trợ bản nước bạn Lào gặp khó khăn do thiên tai sau khi nhận được “tâm thư”. Ảnh: P.V

Nhận được thông tin, các bản làng Việt Nam lập tức “đáp lời”. Trung tá Nguyễn Ngọc Tú - Chính trị viên Đồn Biên phòng Keng Đu cho hay: Biết được “người anh em” gặp khó khăn, cấp ủy, chính quyền xã và các lực lượng đã kêu gọi, quyên góp để hỗ trợ người dân các cụm bản Bò Nhìa và Đại đội Biên phòng 223 của nước bạn Lào. Các phần quà đã được trao ngay sau đó, vào ngày 14/8, gồm tiền mặt, gạo, cùng nhu yếu phẩm thiết yếu khác.

Gặp nhau, tay nắm tay vui mừng, nhận được những phần quà hỗ trợ nồng ấm tình hữu nghị anh em, Thượng tá Khăm Mừng Cong Vị Lay - Chính trị viên Đại đội 223, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Xiêng Khoảng xúc động nói: “Thay mặt cho Đại đội 223, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Xiêng Khoảng và nhân dân bản Piêng Hồng, cụm bản Bò Nhìa xin cảm ơn sự giúp đỡ kịp thời của nước Việt Nam nói chung và của Đồn Biên phòng Keng Đu, chính quyền xã Keng Đu nói riêng. Chúng tôi rất cảm ơn hàng viện trợ kịp thời của các anh em”.

Thượng tá Khăm Mừng Cong Vị Lay - Chính trị viên Đại đội 223, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Xiêng Khoảng (bên phải) cảm ơn cán bộ Việt Nam đã sang trao quà hỗ trợ cho nhân dân cụm bản Bò Nhìa. Ảnh: P.V

Thêm gắn kết tình hữu nghị

Không chỉ có chính quyền, các lực lượng ở xã Keng Đu, tại địa bàn các xã, bản biên giới khác như Thông Thụ, Mường Típ, khi biết các bản làng của anh em bên kia biên giới cũng bị thiệt hại bởi bão lụt, dù địa phương cũng muôn vàn khó khăn nhưng vẫn sẵn sàng “hồi đáp”, chia sẻ.

Tại xã Thông Thụ, trong những ngày 10 - 11/8, dù các bản làng ở Thông Thụ còn ngổn ngang do bão lũ, nhưng cuộc gặp, trao quà hỗ trợ giữa các bản làng hai bên biên giới diễn ra thật nồng ấm, đậm tình hữu nghị, gắn kết.

Trung tá Hoàng Thế Tài - Chính trị viên Đồn Biên phòng Thông Thụ cho biết, đơn vị đã vận động kêu gọi các nhà hảo tâm (Công ty TNHH Masan MB chi nhánh Nghệ An) trao tặng 60 suất quà cho các hộ gia đình bị thiệt hại do bão số 3 của bản Phiêng Khun, huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn (Lào); trao tặng Đại đội Biên phòng 216, Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn và Trạm Công an huyện Sầm Tớ tổng 90 suất quà, mỗi suất trị giá 700.000 đồng. Đơn vị cũng kêu gọi hỗ trợ các hộ bị thiệt hại của xã Thông Thụ 79 suất quà.

Đồn Biên phòng Thông Thụ tặng quà hỗ trợ Đại đội Biên phòng 216, Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn và Trạm Công an huyện Sầm Tớ. Ảnh: P.V

Chúng tôi đã nhiều lần đến xã Mường Típ, cũng là xã biên giới của huyện Kỳ Sơn (cũ), nay xã mới được thành lập trên cơ sở hợp nhất xã Mường Típ và Mường Ải. Hệ lụy từ cơn lũ lịch sử hôm 22/7 cũng để lại cho Mường Típ nhiều thiệt hại nặng nề và bị cô lập hơn 10 ngày. Tuy nhiên, trong muôn vàn khó khăn, quá trình tiếp nhận sự hỗ trợ, giúp đỡ của các cấp, ngành, của cộng đồng xã hội, chính cán bộ, người dân và các nhà hảo tâm khi mang quà hỗ trợ đến với người dân, chính quyền xã Mường Típ cũng sẵn sàng chia sẻ hỗ trợ nhân dân các bản nước bạn Lào có chung đường biên giới trên địa bàn xã Mường Típ.

Ngày 10/8/2025, đồng chí Vi Thị Quyên - Bí thư Đảng ủy xã Mường Típ cùng đoàn công tác đến trạm chốt biên giới giáp biên với cụm bản Xám Chè, huyện Mường Mọc (Lào) trao tặng 80 phần quà gồm gạo, quần áo… cho nhân dân cụm bản Xám Chè nhằm hỗ trợ bà con sớm vượt qua khó khăn. Ngoài ra, xã cũng đã kết hợp với đoàn thiện nguyện Thành phố Hải Phòng trao 80 suất quà gồm gạo, mỳ tôm, bát đĩa, quần áo, chăn màn và một số nhu yếu phẩm khác cho nhân dân cụm bản Xám Chè (Lào). Cụm bản Xám Chè là cụm kết nghĩa với bản Huồi Khe, xã Mường Típ. Đây cũng là lần thứ 3 sau cơn lũ số 3 xã Mường Típ kết nối với các đoàn thiện nguyện chia sẻ những món quà tình cảm hỗ trợ nhân dân nước bạn Lào. Trước đó, xã Mường Típ đã 2 lần trao quà hỗ trợ cho người dân cụm bản Na Mương, tỉnh Xiêng Khoảng, là cụm bản kết nghĩa với bản Ta Đo của xã.

Đoàn công tác xã Mường Típ tặng quà cụm bản Xám Chè. Ảnh: Hoài Thu

Những sự chia sẻ, hồi đáp đầy nồng ấm ấy, như lời Trưởng bản Na Mương Pọc Pom từng nói: “Chúng tôi gặp khó khăn đã có anh em Việt Nam giúp đỡ. Sự giúp đỡ ấy luôn khẳng định là tình cảm keo sơn Việt-Lào, tình cảm của những người anh em núi liền núi, sông liền sông, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”./.