Bùi Lan Hương lần đầu nói về bạn trai nổi tiếng giấu kín suốt 4 năm

Nghệ An tiếp tục vào tốp 10 thu hút vốn đầu tư nước ngoài cao nhất cả nước trong 3 tháng đầu năm 2023 (Baonghean.vn) - Thông tin trên vừa được Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố về tình hình đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 3 tháng đầu năm 2023.

HLV Park Hang-seo và trợ lý Lee Young Jin có thể tái xuất, dẫn dắt 1 đội V.League; Văn Toàn kiến tạo trong trận đại thắng của Seoul E-Land (Baonghean.vn) - Bộ đôi Park Hang-seo và Lee Young Jin hoàn toàn có thể tái xuất và tham gia dẫn dắt một đội bóng ở V.League; Tiền đạo Văn Toàn vào sân từ ghế dự bị nhưng có 1 đường chuyền để đồng đội ghi bàn...Đó là những thông tin thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Tổng Bí thư và Tổng thống Mỹ nhất trí thúc đẩy, phát triển quan hệ hai nước Tối 29/3, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã điện đàm cấp cao với Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Bộ Nội vụ đề xuất nhiều chính sách đột phá sắp xếp cán bộ, công chức dôi dư khi sáp nhập huyện, xã Bộ Nội vụ đề xuất nhiều chính sách đột phá, đủ mạnh nhằm khuyến khích, hỗ trợ thỏa đáng với cán bộ, công chức, viên chức dôi dư do sáp nhập huyện, xã.

Video pháo phản lực 'hỏa thần nhiệt áp' của Nga ở Ukraine Sputnik mới đây đã công bố video về việc sử dụng hệ thống pháo phản lực nhiều nòng TOS-1A Solntsepyok trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Cảnh báo đối tượng lừa đảo giả danh Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Thời gian vừa qua có tới 52/63 địa phương xảy ra vụ việc nhiều đối tượng giả danh Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ liên hệ với các cơ quan, doanh nghiệp, thậm chí đến trực tiếp để lừa đảo bán tài liệu, phương tiện, yêu cầu tổ chức các lớp tập huấn PCCC và CNCH nhằm trục lợi.

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An: 5 giờ 'chạy đua' nối lại cánh tay đứt rời cho bệnh nhân (Baonghean.vn) - Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An vừa thực hiện vi phẫu thành công nối lại cánh tay đã bị đứt rời do tai nạn lao động cho một bệnh nhân nữ, 47 tuổi trú tại tỉnh Hà Tĩnh.

Tòa Nghệ An tuyên tử hình kẻ giết con gái và bạn trai của con (Baonghean.vn) -Bực tức vì con gái không nghe lời cộng với có sẵn men rượu trong người, Ngọc đã cầm dao đâm chết con gái và bạn trai của con. Với tội giết người, Ngọc bị tòa tuyên án tử hình.

Tản văn hay: Quê hương không đi xa cũng nhớ (Baonghean.vn) - Ngô Văn Cư đã giãi bày tình cảm với quê hương của ông, nhưng khác với nhiều tác giả khác, ông không viết trong nỗi nhớ của một người tha hương. Ngay từ nhan đề tác phẩm, ông khẳng định rằng quê hương không đi xa cũng vẫn nhớ.

Nghệ An: Chưa có trường hợp nào uống siro ho, nước hoa quả mà bị phạt nồng độ cồn (Baonghean.vn) - Hơn 1 tháng, lực lượng Cảnh sát giao thông Nghệ An đã phát hiện xử lý 2.233 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Tất cả đều do uống rượu bia, không có trường hợp nào uống siro ho, nước hoa quả mà bị phạt như nhiều người lo lắng.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 29/3 (Baonghean.vn) - Hội nghị lần thứ 2 Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về Nghệ An; Nghệ An có 403 sản phẩm đạt sao OCOP; Tiểu thương nỗ lực xoay xở trước tình trạng kinh doanh ế ẩm… là những tin tức nổi bật ngày 29/3.

Ký kết hợp tác ngành Lao động, Thương binh và Xã hội của 3 tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa và Hà Tĩnh (Baonghean.vn) - Chiều 29/3, diễn ra lễ ký kết kế hoạch thực hiện chương trình hợp tác ngành Lao động, Thương binh và Xã hội giữa 3 tỉnh Nghệ An – Thanh Hóa – Hà Tĩnh giai đoạn 2023 – 2025.

Cựu Tổng thống Chile thăm, làm việc tại các khu công nghiệp WHA và VSIP Nghệ An (Baonghean.vn) - Trong chương trình làm việc tại Nghệ An, chiều 29/3, đoàn công tác do bà Michelle Bachelet - cựu Tổng thống Chile dẫn đầu đã thăm, làm việc tại các khu công nghiệp WHA và VSIP Nghệ An.

Sun Life Việt Nam với cuộc thi ảnh 'Light up love – Nói lời yêu' (Baonghean.vn) - Sau gần một tháng từ ngày 14/2 đến ngày 8/3, Light Up Love đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của khách hàng tham gia với 272 tác phẩm ẩn chứa nhiều thông điệp ý nghĩa và giàu cảm xúc cho người xem.

Nghệ An: Rút kinh nghiệm huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ (Baonghean.vn) - Chiều 29/3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật Quý I và công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023.

Hội nghị lần thứ 2 Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về Nghệ An (Baonghean.vn) - Đây là Hội nghị Ban Chỉ đạo lần cuối để góp ý vào dự thảo Báo cáo tổng kết, Tờ trình, Nghị quyết mới, thống nhất các nội dung giúp Thường trực Tổ Biên tập tiếp tục hoàn thiện các sản phẩm của Đề án và báo cáo Bộ Chính trị theo Kế hoạch đề ra, dự kiến vào giữa tháng 4/2023.

Nghệ An ban hành kế hoạch thực hiện Đề án truyền thông về quyền con người (Baonghean.vn) - Thực hiện Quyết định 1079/QĐ-TTg ngày 14/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 182/KH-UBND triển khai Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 2023-2028 trên địa bàn Nghệ An.

Thí sinh cần biết: Nhiều điểm mới trong Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (Baonghean.vn) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT, trong đó có một số quy định liên quan trách nhiệm của thí sinh khi tham dự kỳ thi nhằm hạn chế gian lận thi cử.

Former Chilean President Michelle Bachelet visits Nghe An Museum (Baonghean.vn) - Visiting the museum, Ms. Michelle Bachelet - former Chilean President was moved when getting to know more about the local people, the process of formation and development of Nghe An - President Ho Chi Minh's hometown.



Kỹ sư trẻ với ước mơ 'bay cao' cùng nông nghiệp Việt Nam Với việc đưa công nghệ máy bay không người lái vào nông nghiệp và lập sàn nông sản 'Vũ trụ ảo AgriVerse,' kỹ sư trẻ Nguyễn Văn Thiên Vũ là 1 trong 10 người giành Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam 2022.

Xác động vật, rác thải 'bức tử' nhiều tuyến kênh thủy lợi ở Quỳnh Lưu (Baonghean.vn) - Thời gian qua, nhiều tuyến kênh thuỷ lợi trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu đang bị ô nhiễm nặng nề do tình trạng vứt bỏ xác chết động vật, rác thải bừa bãi của người dân, trong khi xử lý vấn đề này gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo UBND thị xã Cửa Lò đối thoại với người dân về vấn đề xe điện 4 bánh (Baonghean.vn) - Sáng nay (29/3), Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò đã chủ trì buổi đối thoại với các hộ dân kinh doanh dịch vụ xe điện 4 bánh trên địa bàn để làm rõ những vấn đề liên quan đến phương án quản lý hoạt động kinh doanh đối với loại hình phương tiện này trong năm 2023.

Nghệ An: Linh hoạt trong triển khai chiến dịch truyền thông dân số (Baonghean.vn) - Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/Kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng dân số là nhiệm vụ quan trọng hàng năm của ngành dân số. Năm 2023, vượt lên những khó khăn, chiến dịch đang được triển khai rầm rộ tại nhiều địa phương.

Khởi tố hai đối tượng làm giả vỏ pháo hoa Bộ Quốc phòng để bán kiếm lời (Baonghean.vn) - In ấn các giấy giả mạo rồi thay đổi vỏ bọc pháo hoa nổ thành pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất để bán kiếm lời, hai đối tượng vừa bị Công an huyện Thanh Chương, Nghệ An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội mua bán, vận chuyển hàng cấm.

Số 13541 ngày 29-3-2023 (Baonghean.vn) - Nghệ An nhật báo Số 13541 ngày 29-3-2023

Bà Michelle Bachelet - cựu Tổng thống Chile thăm Bảo tàng Nghệ An (Baonghean.vn) - Tại buổi tham quan Bảo tàng, bà Michelle Bachelet - cựu Tổng thống Chile bày tỏ xúc động khi được hiểu thêm về con người, quá trình hình thành, phát triển của vùng đất Nghệ An - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Investment policy of a factory complex worth more than VND 1,128 billion in Thai Hoa town approved (Baonghean.vn) - The policy was adopted by the Standing Committee of the Nghe An Provincial Party Committee at the March 2023 regular meeting held on March 28.



Nghệ An có 403 sản phẩm đạt sao OCOP, đứng thứ 2 cả nước (Baonghean.vn) - Sáng 29/3, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc họp nghe và cho ý kiến về Đề án Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023 - 2025. Dự họp có đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành cùng đại diện các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An tập trung đẩy nhanh tiến độ đại hội công đoàn các cấp đảm bảo đúng kế hoạch (Baonghean.vn) - Đến thời điểm này, có gần 45% công đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An hoàn thành tổ chức đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028.