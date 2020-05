Bước ngoặt chiến lược trong phát triển nền Đông y của Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An

Chiều 22/5, đã diễn ra Hội nghị đánh giá 1 năm thực hiện ký kết hợp tác, hỗ trợ giữa Viện Y, Dược học dân tộc thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An.

Dự hội nghị có: PGS.TS Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An; ông Trần Minh Tuệ - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An; BS.CKII Huỳnh Nguyễn Lộc - Viện trưởng Viện Y, Dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh; BS.CKII Hồ Văn Thăng - Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An; cùng đại diện lãnh đạo 2 đơn vị.

Chất lượng bệnh viện được nâng cao

Báo cáo tại hội nghị, BS.CKII Hồ Văn Thăng - Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An khẳng định, bản ký kết hợp tác, hỗ trợ với Viện Y, Dược học dân tộc thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện từ ngày 28/6/2019, là hướng đi mới, mang tính chiến lược; với mục tiêu phát triển bền vững của bệnh viện.

BS.CKII Hồ Văn Thăng - Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An báo cáo kết quả thực hiện ký kết hợp tác, hỗ trợ với Viện Y, Dược học dân tộc thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Đinh Nguyệt Trong 1 năm qua, Viện đã chuyển giao kỹ thuật mới: “Nội soi ống cứng can thiệp - Tiêm xơ búi trĩ” bằng thuốc PG60 cho Bệnh viện YHCT Nghệ An. Kỹ thuật mới ưu việt đã thực hiện được 2.895 mũi tiêm xơ cho hơn 300 người bệnh, từng bước khẳng định thương hiệu cho Bệnh viện YHCT Nghệ An.



Các chuyên gia, y, bác sỹ của Viện đã trực tiếp hướng dẫn một số phương pháp khám bệnh, định hướng trong điều trị bệnh lý, để đạt hiệu quả tốt nhất; đồng thời trực tiếp đào tạo, tập huấn bào chế Đông dược, bào chế thành phẩm Đông dược cho các y, bác sĩ Bệnh viện.

Lãnh đạo Viện Y, Dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh thăm quan Bệnh viện YHCT Nghệ An. Ảnh: Đinh Nguyệt Trước khi thực hiện biên bản ký kết, quản lý chất lượng Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An thuộc nhóm thấp nhất trong hệ thống các bệnh viện y học cổ truyền, chỉ đạt 2.17; trang thiết bị y tế hạn chế, không đồng bộ. Nhờ sự hỗ trợ, đào tạo, bồi dưỡng của Viện, năm 2019 quản lý chất lượng Bệnh viện đạt 3.3 điểm…



Chuyên môn vững mạnh, nhờ vậy lượng bệnh nhân đến thăm khám, điều trị tại Bệnh viện tăng đột biến so với cùng kỳ năm trước, có thời điểm, người bệnh điều trị nội trú gần 900 người; từ đó tạo cơ hội để Bệnh viện có nguồn thu mua sắm trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác khám, chữa bệnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Đinh Nguyệt Ngày 6/1/2020, Bệnh viện YHCT Nghệ An đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt đề án tự chủ, tự chịu thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính, bước sang một giai đoạn phát triển mới và nâng quy mô giường bệnh lên thành 450 giường bệnh, đến năm 2022 sẽ là 550 giường bệnh. Trong năm 2020, Bệnh viện nâng tổng số lên 5 phòng chức năng và 14 khoa.

Đổi mới, phát triển bền vững

Định hướng phát triển Bệnh viện thời gian tới, ông Hồ Văn Thăng khẳng định: Tiếp tục đẩy mạnh, phát triển những thế mạnh đã có; Tập trung quản lý chất lượng Bệnh viện, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Bồi dưỡng cán bộ, nguồn nhân lực phát triển chuyên sâu ngày càng chuyên nghiệp, làm việc có hiệu quả. Đẩy mạnh sản xuất thuốc đa dạng về chủng loại có chất lượng cao; đưa các sản phẩm thuốc vào danh mục BHYT; cung ứng thuốc cho các cơ sở y tế tỉnh.

Học tập, phát triển mảng chuyên môn là thế mạnh của Viện Y, Dược dân tộc thành phố Hồ Chí Minh là du lịch chữa bệnh, kỹ thuật chuyên môn cao, sản xuất thuốc YHCT.

BS.CKII Huỳnh Nguyễn Lộc - Viện trưởng Viện Y, Dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh khẳng định tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, nâng cao chất lượng chuyên môn cho Bệnh viện. Ảnh: Đinh Nguyệt Phát biểu tại hội nghị, đại diện Viện Y, Dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh mong muốn 2 đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa, đồng thời sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ đào tạo phát triển nguồn nhân lực để nâng cao chất lượng chuyên môn cho Bệnh viện.

Viện hỗ trợ, chuyển giao các kỹ thuật là điểm mạnh, chuyển giao quy trình và trực tiếp chia sẻ cách thức sản xuất thuốc y, dược học cổ truyền cho Bệnh viện YHCT Nghệ An.

PGS.TS Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An mong muốn, Viện Y, Dược học dân tộc thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đồng hành, hỗ trợ toàn diện đối với Bệnh viện YHCT Nghệ An. Ảnh: Đinh Nguyệt Đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt, hiệu quả giúp đỡ, hỗ trợ toàn diện của Viện Y, Dược học dân tộc thành phố Hồ Chí Minh đối với Bệnh viện YHCT Nghệ An thời gian qua, PGS.TS Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An nhấn mạnh: “Kết quả rõ nét nhất là sự thay đổi nếp nghĩ, cách làm việc của cán bộ, nhân viên y, bác sĩ, tinh thần tự chủ, dám nghĩ, dám làm, đoàn kết, thống nhất của tập thể Bệnh viện; môi trường Bệnh viện khang trang, sạch, đẹp; phát triển về chuyên môn, kỹ thuật hiệu quả, lượng bệnh nhân tăng lên”.



Đồng chí mong muốn, Viện tiếp tục đồng hành, hỗ trợ nhân lực, quản lý chất lượng, phát triển chuyên môn, kỹ thuật cho Bệnh viện. Với sự quan tâm của lãnh đạo sở, hỗ trợ của Viện Y, Dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh, Bệnh viện cần quyết tâm, nỗ lực phát triển các chế phẩm thuốc, đổi mới, phát triển bền vững./.