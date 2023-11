Bước tiến của Chi hội Khoa học kỹ thuật lâm nghiệp Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Nghệ An

Được sự quan tâm của UBND tỉnh Nghệ An, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Sở, ngành liên quan, đặc biệt là Hội Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp, năm 2023, Chi hội Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng (trực thuộc Hội Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp Nghệ An), đã nỗ lực vươn lên đạt kết quả cao trong hoạt động.

Chi hội đã tư vấn, tham mưu, hỗ trợ một cách tích cực và thường xuyên tham gia viết tin, bài, làm các phóng sự, gửi đăng trên các phương tiện truyền thông và tổ chức các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau để tăng hiệu quả công tác truyền thông.

Chi hội tham mưu, đóng góp nhiều ý kiến bổ sung sửa đổi Dự thảo Sổ tay hướng dẫn triển khai thực hiện thoả thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ để thực hiện Nghị định số 107/2022/NĐ-CP ngày 28/12/2022 của Chính phủ về thí điểm chuyển nhượng kết quả giảm phát thải và quản lý tài chính thoả thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ (ERPA). Góp ý bổ sung sửa đổi Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; Thông tư số 25/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

Chi hội phối hợp với Viện Sinh thái rừng và Môi trường - Trường Đại học Lâm nghiệp thực hiện “Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý GIS (Geographic Information System) để theo dõi, phát hiện biến động hiện trạng rừng phục vụ việc xác định diện tích rừng được chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng”; Tập huấn “Chuẩn hóa bản đồ từ Mapinfo sang QGIS và xuất biểu thông tin phục vụ chi trả dịch vụ môi trường rừng” cho các chủ rừng là tổ chức; Tổ chức chi trả cấp huyện (hạt kiểm lâm) và các đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Ông Dương Ngọc Hùng - Phó Chi Hội trưởng Chi hội Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Nghệ An cho biết: Thời gian qua, Chi hội luôn quan tâm chú trọng công tác tư vấn, phản biện các hoạt động Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp như: Tham gia Hội đồng khoa học công nghệ đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh, phản biện đề tài khoa học “Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình nhân giống và trồng cây mắc khén trên địa bàn huyện Quế Phong", do Tiến sĩ Nguyễn Khắc Lâm - Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp Nghệ An, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng làm Uỷ viên Hội đồng phản biện; Đánh giá kết quả đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh “Điều tra, đánh giá tính đa dạng sinh học ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Huống và đề xuất các giải pháp bảo tồn, phát triển”; Phản biện kết quả thực hiện Dự án ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Xây dựng mô hình sản xuất cây gỗ lớn trên địa bàn huyện Quỳ Châu”.