Buổi giao nhận quân ngắn gọn của các địa phương ở Nghệ An

* Sáng 28/2, huyện Quỳnh Lưu tổ chức lễ giao nhận quân năm 2021. Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.



Năm nay, huyện Quỳnh Lưu được giao chỉ tiêu tuyển chọn 277 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó nghĩa vụ công an 17 thanh niên, nghĩa vụ quân sự 260 thanh niên được biên chế về các đơn vị gồm Lữ đoàn 101 Hải quân; Bộ tư lệnh Tăng Thiết Giáp; Trung đoàn 1/ Sư đoàn 324 (Quân khu 4); Trung đoàn 764 (Bộ chỉ huy quân sự tỉnh) và Bộ đội biên phòng Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông tặng hoa tân binh . Ảnh: Thanh Toàn Nhờ làm tốt công tác sơ khám tuyển nghĩa vụ quân sự nên tất cả thanh niên đều đảm bảo các điều kiện về sức khỏe, trình độ văn hóa, chính trị, phẩm chất đạo đức. Trong số thanh niên nhập ngũ lần này có 103 thanh niên trình độ cấp 3; 18 thanh niên trình độ Trung cấp, Cao đẳng, Đại Học; giáo dân 17 thanh niên, dân tộc Thái 8 thanh niên…

Lễ giao nhận quân năm nay diễn ra trong điều kiện dịch Covid 19 đang diễn biến phức tạp, thực hiện chỉ đạo của cấp trên, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Quỳnh Lưu đã có những điều chỉnh về thời gian, thực hiện theo phương châm nhanh gọn, giao đúng, giao đủ để đảm bảo sức khỏe cho tân binh. Các cơ sở vật chất, phương tiện của các đơn vị nhận quân được kiểm soát, phun hóa chất khử trùng trước khi đưa tân binh về đơn vị mới.

Tại lễ giao quân, các đồng chí lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu đã gặp gỡ, tặng quà, hoa chúc mừng, động viên các tân binh yên tâm, phấn khởi lên đường nhập ngũ. Đồng thời mong muốn các tân binh tích cực học tập, rèn luyện đạo đức cách mạng, phát huy tốt truyền thống Bộ đội cụ Hồ, phấn đấu rèn luyện, chiến đấu làm tròn nhiệm vụ trong quân đội.

Thanh Toàn

Lễ giao nhận quân năm nay diễn ra trong điều kiện dịch Covid 19 đang diễn biến phức tạp, thực hiện chỉ đạo của cấp trên, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Quỳnh Lưu đã có những điều chỉnh về thời gian, thực hiện theo phương châm nhanh gọn, giao đúng, giao đủ để đảm bảo sức khỏe cho tân binh. Các cơ sở vật chất, phương tiện của các đơn vị nhận quân được kiểm soát, phun hóa chất khử trùng trước khi đưa tân binh về đơn vị mới.Tại lễ giao quân, các đồng chí lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu đã gặp gỡ, tặng quà, hoa chúc mừng, động viên các tân binh yên tâm, phấn khởi lên đường nhập ngũ. Đồng thời mong muốn các tân binh tích cực học tập, rèn luyện đạo đức cách mạng, phát huy tốt truyền thống Bộ đội cụ Hồ, phấn đấu rèn luyện, chiến đấu làm tròn nhiệm vụ trong quân đội. * Tại huyện Diễn Châu, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện tổ chức lễ tiễn 310 thanh niên lên đường nhập ngũ. Dự lễ giao, nhận quân có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh. Năm 2021, huyện Diễn Châu có 310 niên lên đường nhập ngũ. Trong đó có 285 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự tại 5 đơn vị gồm: Lữ đoàn 101 quân chủng Hải quân, Trung đoàn 19 Sư đoàn 968, Trường Trung cấp kỹ thuật Bộ Tư lệnh Tăng Thiết Giáp, Trung đoàn 764 Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, Bộ chỉ huy Bội đội Biên phòng tỉnh Nghệ An và 25 thanh niên thực hiện nghĩa vụ tại Công an tỉnh Nghệ An. Năm 2021, huyện Diễn Châu có 310 niên lên đường nhập ngũ. Trong đó có 285 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự tại 5 đơn vị gồm: Lữ đoàn 101 quân chủng Hải quân, Trung đoàn 19 Sư đoàn 968, Trường Trung cấp kỹ thuật Bộ Tư lệnh Tăng Thiết Giáp, Trung đoàn 764 Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, Bộ chỉ huy Bội đội Biên phòng tỉnh Nghệ An và 25 thanh niên thực hiện nghĩa vụ tại Công an tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh dự lễ giao nhận quân ở Diễn Châu. Ảnh: CTV Năm nay, thanh niên Diễn Châu nhập ngũ được đánh giá có chất lượng cao với 76% đạt sức khỏe loại 1 và loại 2. Có 6 thanh niên trình độ đại học và 9 thanh niên trình độ cao đẳng. Do ảnh hưởng của dịch Covid - 19 nên lễ giao nhận quân năm nay được huyện Diễn Châu tổ chức nhanh gọn, nhưng vẫn đảm bảo trang trọng. Các đồng chí lãnh đạo đã động viên các tân binh phát huy sức trẻ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong quân ngũ, xứng đáng với truyền thống quê hương. Vân Anh * Sáng cùng ngày, huyện Nghi Lộc tổ chức Lễ giao, nhận quân với sự tham dự của đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh. Năm 2021, huyện Nghi Lộc được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 175 công dân lên đường nhập ngũ. Độ tuổi trung bình của các công dân từ 18 đến 27 tuổi; bảo đảm các tiêu chuẩn về sức khỏe, trong đó sức khỏe loại 1 và 2 chiếm 83% tăng 16% so với năm 2020, trình độ văn hóa được bảo đảm. Đặc biệt, 100% thanh niên tình nguyện viết đơn nhập ngũ. Tại lễ giao, nhận quân, 100% công dân nhập ngũ thể hiện rõ quyết tâm thực hiện tốt nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Người thân đeo khẩu trang đến chia tay các tân binh. Ảnh: Duy Đông Đợt giao, nhận quân năm nay diễn ra trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Nghi Lộc quán triệt các địa phương phải tổ chức lễ giao, nhận quân trên tinh thần trang trọng, nhanh gọn, ý nghĩa; tuân thủ các quy định của việc phòng, chống dịch bệnh, tổ chức vệ sinh, phun thuốc khử trùng khu vực tổ chức lễ; tuyên truyền, vận động người thân, gia đình hạn chế người nhà đưa tiễn; hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị trong việc giao, nhận thanh niên về các đơn vị chu đáo, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao và tạo khí thế hào hùng trong ngày hội tòng quân năm nay.

Duy Đông * Dự lễ giao nhận quân sáng nay ở thị xã Thái Hòa có thiếu tướng Võ Trọng Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc công an tỉnh. Đợt này, thị xã Thái Hòa có 76 tân binh lên đường làm nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân, đảm bảo 100% chỉ tiêu được giao. Trong đó, nhập ngũ trong các đơn vị quân đội là 70 tân binh, nhập ngũ tại các đơn vi Công an nhân dân là 6 công dân. Các thanh niên này được giao cho các đơn vị là: Tổng cục kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh, Bộ chuy huy biên phòng Nghệ An. Các thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ đã được ưu tiên xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 miễn phí. Chất lượng thanh niên nhập ngũ đợt này tiếp tục đảm bảo được các tiêu chí về sức khỏe, chính trị, văn hóa, đạo đức. Thiếu tướng Võ Trọng Hải tặng hoa các tân binh. Ảnh: CTV Thu Trang – Quang Huy * Sáng 28/2, tham dự và chỉ đạo lễ giao, nhận quân ở huyện Nghĩa Đàn có Thiếu tướng Lê Tất Thắng, Phó Tư Lệnh Quân Khu 4. Trước khi vào buổi lễ giao nhận quân, huyện Nghĩa Đàn tổ chức đo thân nhiệt cho các tân binh. Động viên tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: TD Đợt giao quân năm 2021 này, huyện Nghĩa Đàn có 149 thanh niên lên đường nhập ngũ, biên chế về các đơn vị là Sư đoàn 324; Lữ đoàn PB16 - QK4; Trung đoàn 764 - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An; Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh và Công an tỉnh Nghệ An. Để nâng cao chất lượng công tác tuyển quân, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự từ huyện đến các xã, thị trấn đã chủ động làm tốt công tác rà soát, thâm nhập, tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ ngay từ cơ sở. Các thanh niên có đủ điều kiện về trình độ, sức khỏe, tư cách đạo đức để phục vụ trong quân đội. Trần Dũng huyện Con Cuông, sáng nay có 105 thanh niên lên đường nhập ngũ. Buổi lễ giao quân được tổ chức nhanh gọn, nhưng hết sức long trọng với sự tham gia của các lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, cùng nhiều cấp, ngành địa phương. * Tại, sáng nay có 105 thanh niên lên đường nhập ngũ. Buổi lễ giao quân được tổ chức nhanh gọn, nhưng hết sức long trọng với sự tham gia của các lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, cùng nhiều cấp, ngành địa phương.

Bí thư Huyện ủy Con Cuông Nguyễn Đình Hùng tặng hoa tân binh. Ảnh: Bá Hậu Các thanh niên ưu tú nhập ngũ lần này được tuyển chọn từ 13 xã, thị trấn của huyện và được giao cho các đơn vị nhận quân là: Sư đoàn 324 70 thanh niên, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An: 10 thanh niên, Biên phòng Nghệ An 6 thanh niên, Bộ Công an 6 thanh niên.

Phát biểu tại lễ giao quân, đồng chí Hoàng Sỹ Kiện - Chủ tịch UBND huyện Con Cuông căn dặn các công dân lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ và xây dựng Tổ quốc luôn trung thành với Đảng, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, xứng danh là những người con của quê hương “miền Trà Lân trúc chẻ tro bay”. Phát biểu tại lễ giao quân, đồng chí Hoàng Sỹ Kiện - Chủ tịch UBND huyện Con Cuông căn dặn các công dân lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ và xây dựng Tổ quốc luôn trung thành với Đảng, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, xứng danh là những người con của quê hương “miền Trà Lân trúc chẻ tro bay”.

Quang cảnh buổi giao nhận quân ở Con Cuông. Ảnh: Bá Hậu Bảo Hân



* Huyện Đô Lương năm nay có 237 nam thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân. Thời gian qua, hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền, tổ chức khám tuyển đảm bảo chỉ tiêu, tiêu chuẩn, số lượng, chất lượng và thời gian quy định. Để đảm bảo giao quân đúng đủ và đạt chất lượng, trước đó, ngày 25/2 ban chỉ huy quân sự huyện Đô Lương đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho toàn thể thanh niên nhập ngũ cả chính thức và dự phòng

Buổi lễ giao nhận quân ở Đô Lương. Ảnh: HK

Tại buổi lễ, các thanh niên đều được kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt, hướng dẫn đeo khẩu trang và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid - 19. Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị nên việc giao quân đảm bảo 100% quân số và các nam thanh niên nhập ngũ đều phấn khởi, hăng hái lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc.

Huy Khôi - Kim Tới





*Trong khi đó, tại huyện Quỳ Hợp có 173 nam thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân.

Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị nên việc giao quân đảm bảo 100% quân số, các nam thanh niên nhập ngũ đều phấn khởi, hăng hái lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc.

Quang cảnh lễ giao nhận quân ở Quỳ Hợp. Ảnh: PG Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp, các chiến sỹ mới được trang bị khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, có các cán bộ và nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt cho các chiến sỹ.

Buổi lễ giao nhận quân đã diễn ra trọng thể, trang nghiêm, nhanh gọn và đảm bảo an toàn tuyệt đối, hàng ngàn người thân và nhân dân đã phấn khởi tiễn đưa các chiến sỹ mới lên đường làm nhiệm vụ.

Phan Giang - Trung Hiếu

* Sáng 28/2, huyện vùng cao Kỳ Sơn cũng long trọng tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2021, tiễn các thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của Tổ quốc.

Trong đợt tuyển quân năm 2021, huyện Kỳ Sơn được giao chỉ tiêu tuyển chọn 104 tân binh thực hiện nhiệm vụ, trong đó Sư đoàn 324 có 70 chiến sĩ, Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng 10 chiến sĩ, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 14 chiến sĩ và 10 chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ công an. Quá trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Kỳ Sơn tổ chức lựa chọn, sàng lọc đáp ứng các chỉ tiêu đề ra, thực hiện công khai, minh bạch và tiếp tục nâng cao về chất lượng công dân là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Buổi lễ giao nhận quân đã diễn ra trọng thể, trang nghiêm, nhanh gọn và đảm bảo an toàn tuyệt đối, hàng ngàn người thân và nhân dân đã phấn khởi tiễn đưa các chiến sỹ mới lên đường làm nhiệm vụ.* Sáng 28/2,cũng long trọng tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2021, tiễn các thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của Tổ quốc.Trong đợt tuyển quân năm 2021, huyện Kỳ Sơn được giao chỉ tiêu tuyển chọn 104 tân binh thực hiện nhiệm vụ, trong đó Sư đoàn 324 có 70 chiến sĩ, Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng 10 chiến sĩ, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 14 chiến sĩ và 10 chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ công an. Quá trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Kỳ Sơn tổ chức lựa chọn, sàng lọc đáp ứng các chỉ tiêu đề ra, thực hiện công khai, minh bạch và tiếp tục nâng cao về chất lượng công dân là con em đồng bào dân tộc thiểu số.