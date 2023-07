Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) -Ngày 11/7, Công an huyện Diễn Châu, Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Văn Toản (SN 1982), trú xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.