Pháp luật Buôn bán tem giả, vé giả sẽ bị xử lý như thế nào? Anh Nguyễn Văn Tài trú tại huyện Nghi Lộc hỏi: Theo quy định của pháp luật, tội buôn bán tem giả, vé giả sẽ bị xử lý như thế nào?

Trả lời:

Theo Bộ Công an: Tại Điều 202, Bộ luật Hình sự quy định về tội "Làm, buôn bán tem giả, vé giả” như sau:



1. Người nào làm, buôn bán các loại tem giả, vé giả thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:



a) Tem giả, vé giả không có mệnh giá có số lượng từ 15.000 đến dưới 30.000 đơn vị;



b) Tem giả, vé giả có mệnh giá có tổng trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;



c) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;



d) Thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng.



2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:



a) Có tổ chức;



b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;



c) Tem giả, vé giả không có mệnh giá có số lượng 30.000 đơn vị trở lên;



d) Tem giả, vé giả có mệnh giá có tổng trị giá 200.000.000 đồng trở lên;



đ) Thu lợi bất chính 100.000.000 đồng trở lên;



e) Tái phạm nguy hiểm.



3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.