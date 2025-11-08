Pháp luật Buôn gần 600g hồng phiến, 4 bị cáo lĩnh tổng cộng 78 năm tù Hám lợi, 4 bị cáo đã tham gia vào việc mua bán 30 gói hồng phiến. Phi vụ làm ăn bị phát hiện, 4 bị cáo phải chia nhau 78 năm tù.

Ngày 11/8, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 4 bị cáo về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Các bị cáo gồm: Đặng Thị Cường (SN 1982), trú phường Thái Hòa; Lô Văn Thốn (SN 1985) và Vi Đình Phan (SN 1998), cùng trú xã Mường Quàng và Lỳ Bá Pó (SN 1984), trú xã Tri Lễ, Nghệ An.

Theo hồ sơ vụ án, chiều 27/8/2024, Đặng Thị Cường gọi điện cho Thốn đặt mua 30 gói ma túy hồng phiến để về bán kiếm lời, cả hai thống nhất giá 65 triệu đồng. Ngay trong chiều đó, Cường bắt xe khách lên thị trấn Kim Sơn (cũ) để lấy “hàng”.

Có khách đặt mua ma túy, Thốn liên lạc với Lỳ Bá Pó hỏi mua “hàng”. Sau đó, Pó gọi điện cho người đàn ông tên Và (không rõ địa chỉ), nói có người hỏi mua hồng phiến. Và cho hay 30 gói hồng phiến có giá 40 triệu đồng, hứa cho Pó 3 triệu đồng.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Trần Vũ

Sau khi Cường thanh toán tiền mua ma túy, Thốn đi đến dốc Chanh leo thuộc xã Tri Lễ, nhận ma túy. Số ma túy trên, Thốn đem về nhà bỏ trong bao măng rồi đưa cho Cường.

Đồng thời, Thốn gọi cho Vi Đình Phan thuê chở Cường mang ma túy về thị xã Thái Hòa với tiền công 6 triệu đồng.

Khi về đến nhà, Cường liền đưa ma túy vào cất giấu trong nhà tắm và lấy 9 viên hồng phiến giấu tại phòng bếp.

Đến 0h30 phút ngày 28/8/2024, Tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với lực lượng chức năng vào nhà Cường kiểm tra. Lúc này, Cường vội chạy vào nhà tắm, lấy số ma túy cất giấu trước đó đưa ra phía sau nhà vứt nhưng đã bị lực lượng chức năng phát hiện.

Cơ quan điều tra xác định Đặng Thị Cường, Lô Văn Thốn, Lỳ Bá Pó và Vi Đình Phan phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán trái phép gần 600 gam ma túy.

Tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo Đặng Thị Cường biện minh vì hoàn cảnh khó khăn, mẹ đơn thân, đang mắc bệnh HIV, sức khỏe yếu nên buôn ma túy. Các bị cáo còn lại khai nhận vì hám lợi nên tham gia vào việc mua bán hồng phiến. Các bị cáo đều xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội làm lại cuộc đời.

Sau khi xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, HĐXX tuyên phạt Đặng Thị Cường, Lô Văn Thốn, Lỳ Bá Pó 20 năm tù. Tuyên phạt Vi Đình Phan 18 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.