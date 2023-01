Bưu điện tỉnh Nghệ An: Nỗ lực vượt qua thách thức để thành công

(Baonghean.vn) - Là đơn vị trực thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Bưu điện tỉnh Nghệ An có lợi thế các điểm giao dịch đặt tại khu vực đông dân cư.

Năm 2022, cùng với đội ngũ giao dịch viên được đào tạo chuyên nghiệp, lực lượng bưu tá dày dặn kinh nghiệm, am hiểu địa bàn, Bưu điện tỉnh Nghệ An đã duy trì ổn định kinh doanh và đóng góp cho sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà.

Năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn song Bưu điện tỉnh Nghệ An vẫn duy trì sự ổn định ở các mảng dịch vụ ngày càng tạo được niềm tin với Đảng, Chính phủ, Nhà nước, người dân và xã hội, tạo tiền đề triển khai các dịch vụ mới nhằm gia tăng doanh thu, lợi nhuận bên cạnh 3 lĩnh vực kinh doanh chủ đạo là Bưu chính Chuyển phát - Tài chính Bưu chính - Phân phối Truyền thông.

Tiếp tục giữ vững vị thế

Năm 2022, đại dịch Covid-19 vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, nhiều thời điểm chuỗi cung ứng bị đứt gãy, rồi ảnh hưởng của thiên tai, lũ lụt nhưng Bưu điện tỉnh Nghệ An vẫn hoạt động ổn định, xuyên suốt. Điều này cho thấy năng lực, tính đáp ứng và sẵn sàng của Bưu điện khi xã hội có những biến chuyển khôn lường. Dù trong đại dịch, hay trong thiên tai bão lũ thì Vietnam Post vẫn luôn vững vàng tiến về phía trước, hoàn thành tốt “nhiệm vụ kép”: Đảm bảo sản xuất kinh doanh an toàn và phục vụ cộng đồng trong bất kỳ tình huống nào.

Tiên phong trên hành trình phục vụ cộng đồng

Với sứ mệnh “phục vụ cộng đồng” - không chỉ gắn kết mọi người bằng dịch vụ chất lượng, thân thiện, hiện đại, Bưu điện tỉnh Nghệ An còn phối hợp tốt với các sở, ban, ngành, Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh để triển khai mở rộng các dịch vụ hành chính công.

Nổi bật trong năm 2022, Bưu điện tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an tỉnh tập trung triển khai chuyển phát an toàn thẻ Căn cước công dân, Hộ chiếu; Phối hợp với UBND các huyện/thị xã tiếp nhận chuyển phát an toàn hồ sơ đất; phối hợp với Sở Tư pháp tiếp nhận chuyển phát an toàn phiếu Lý lịch tư pháp tại tất cả các điểm phục vụ của Bưu điện phát đến địa chỉ theo yêu cầu của người dân. Bưu điện tỉnh Nghệ An không chỉ góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận một cửa các cấp, tạo sự đột phá trong công tác cải cách hành chính, tiết kiệm chi phí, cũng như đem lại sự thuận tiện và các lợi ích thiết thực cho người dân.

Mở rộng địa bàn thu hộ tiền điện, tiện ích cho người dân

Nhận được sự đồng tình ủng hộ của người dân trong giai đoạn đầu triển khai thí điểm thu hộ tiền điện, năm 2022, Bưu điện tỉnh Nghệ An tiếp tục phối hợp với Công ty Điện lực Nghệ An triển khai mở rộng địa bàn thu hộ tiền điện qua hệ thống Bưu điện đến 356 phường/xã tại 21 huyện, thị xã, thành phố Vinh với tổng số 1.735 điểm thu. Dịch vụ đã mang lại thuận lợi cho khách hàng, dễ dàng lựa chọn thanh toán mọi lúc, mọi nơi, giúp việc thanh toán ngày càng linh hoạt, tạo sự thoải mái, nâng cao dịch vụ khách hàng.

Khẳng định thương hiệu phân phối hàng tiêu dùng

Những tháng đầu năm 2022, khi chuỗi cung ứng hàng hóa bị gián đoạn, các mặt hàng thiết yếu hạn chế, Bưu điện tỉnh Nghệ An đã triển khai phủ hàng tại tất cả các điểm phục vụ với đa dạng sản phẩm, hàng hóa và hình thức phục vụ linh hoạt cho người dân trên địa bàn.

Bưu điện tỉnh Nghệ An dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn sẵn sàng đồng cam cộng khổ, phát huy truyền thống của ngành “Trung thành - Dũng cảm - Tận tụy - Sáng tạo - Nghĩa tình”, đưa ngành Bưu điện phát triển vững mạnh, phục vụ tốt các dịch vụ bưu chính công ích, đảm bảo an toàn an ninh thông tin bưu chính, phục vụ sự chỉ đạo, điều hành thông tin của chính quyền địa phương, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Tổng công ty Bưu điện Việt Nam giao./.