Bưu điện tỉnh Nghệ An phấn đấu doanh thu năm 2022 đạt hơn 740 tỷ

Ngày 7/1, Bưu điện tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tới dự hội nghị có ông Nguyễn Kiên Cường - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Bà Bùi Thị Minh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bưu điện tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Ảnh: Đức Anh

Phát biểu tại hội nghị, bà Bùi Thị Minh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bưu điện tỉnh Nghệ An khẳng định, năm 2021, nền kinh tế cả nước trải qua một năm đầy biến động, khó khăn và thách thức bởi sức ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid 19 nhưng Bưu điện tỉnh Nghệ An đã tập trung triển khai các giải pháp tổ chức lại sản xuất để thích ứng với điều kiện mới, linh hoạt thay đổi phương thức kinh doanh. Bên cạnh đó kịp thời ứng dụng công nghệ vào các công đoạn SXKD, chú trọng các phong trào thi đua, đẩy mạnh kinh doanh các nhóm dịch vụ để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, khẳng định được vai trò trong thực hiện sứ mệnh phục vụ cộng đồng, vị trí của Bưu điện trên lĩnh vực kinh doanh và đóng góp cho sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Nghệ An.

Chia chọn bưu phẩm tại Trung tâm Khai thác Bưu điện tỉnh. Ảnh: Lâm Tùng Tổng doanh thu thực hiện năm 2021 ước đạt 576,5 tỷ đồng, hoàn thành 103% kế hoạch TCT giao, tăng 2% so với năm 2020. Năng suất lao động: đạt 185 triệu đồng/người/năm, tăng 11% so với năm 2020.



Một số kết quả nổi bật trong năm 2021 như: Hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; Đổi mới tổ chức sản xuất, nâng cấp cơ sở hạ tầng, ứng dụng Công nghệ thông tin phục vụ sản xuất tạo sự phát triển bứt phá trong đại dịch; Triển khai tốt các dịch vụ Hành chính công và chuyển phát hơn 1,6 triệu thẻ Căn cước công dân; Triển khai dịch vụ thu hộ tiền điện qua hệ thống Bưu điện tại 166 xã/phường. Dự kiến trong năm 2022, Bưu điện tỉnh Nghệ An và Điện lực tỉnh Nghệ An tiếp tục mở rộng các địa bàn thu trong toàn tỉnh. Cùng đó, Bưu điện tỉnh Nghệ An đãhoàn thành chỉ tiêu 100% xã có điểm phục vụ bưu chính có người phục vụ.

Năm 2021, Bưu điện tỉnh đã xét và công nhận cho 77 sáng kiến, giải pháp của 212 người tham gia, trong đó có 70 sáng kiến, giải pháp được công nhận cấp Bưu điện tỉnh. Các sáng kiến, giải pháp được triển khai áp dụng hiệu quả tại các đơn vị, thể hiện sự tâm huyết, sáng tạo trong công việc của người lao động.

Đội ngũ bưu tá của Bưu điện thành phố Vinh chuẩn bị xuất phát giao hàng. Ảnh: Lâm Tùng Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Bưu điện tỉnh đã thực hiện nghiêm túc, tuân thủ các văn bản chỉ đạo của chính quyền địa phương về công tác phòng chống dịch bệnh; Tuân thủ khuyến cáo 5K của Bộ Y tế; Tăng cường sử dụng các công cụ trực tuyến để trao đổi công việc, hạn chế tập trung đông người.



Đội ngũ bưu tá Bưu điện TP Vinh thực hiện nghiêm 5K, đảm bảo giao hàng an toàn cho khách. Ảnh: Lâm Tùng Phát huy truyền thống, năm 2021, Bưu điện tỉnh Nghệ An đã thực hiện các hoạt động cộng đồng, an sinh xã hội như: Phong trào ủng hộ quỹ phòng chống Covid 19 với số tiền 426 triệu đồng; Chương trình kêu gọi ủng hộ “Sóng và máy tính cho em” của Thủ tướng Chính phủ với số tiền 230 triệu đồng; Tham gia các chương trình đóng góp từ thiện như Tết vì người nghèo; Quỹ Bảo trợ trẻ em; Quỹ vì người nghèo, tặng quà xã nghèo Châu Thuận,…với tổng số tiền 360 triệu đồng; Tổ chức phong trào hiến máu nhân đạo thành công với 114 đơn vị máu nhằm lan tỏa giá trị truyền thống cao đẹp của dân tộc, phát động phong trào làm việc thiện của CBCNV Bưu điện.



Năm 2022, phát huy các kết quả đạt được của năm 2021, Bưu điện tỉnh xác định tiếp tục triển khai các giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh doanh nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD của Tổng công ty đề ra, bên cạnh đó tiếp tục duy trì và ngày càng nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng bưu chính công cộng; thực hiện mục tiêu đảm bảo ổn định đời sống, thu nhập của người lao động. Trên cơ sở kế hoạch SXKD Tổng công ty giao, Bưu điện tỉnh đặt ra mục tiêu cho năm 2022, xác định các nhiệm vụ và triển khai các giải pháp thực hiện mục tiêu như sau:

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Đức Anh

Mục tiêu phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, doanh thu đạt hơn 740 tỷ đồng. Đơn vị cũng đã đề ra các giải pháp cụ thể cho các nhóm dịch vụ Bưu chính chuyển phát; nhóm dịch vụ Tài chính Bưu chính; nhóm dịch vụ Phân phối truyền thông; Kinh doanh tại điểm BĐ-VHX; tổ chức sản xuất, ứng dụng công nghệ thông tin; Quản lý chất lượng; Chăm sóc khách hàng…

Ông Nguyễn Kiên Cường - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Đức Anh

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Kiên Cường - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam ghi nhận sự nỗ lực vượt bậc của Bưu điện Nghệ An trong 1 năm đầy khó khăn. Định hướng triển khai nhiệm vụ trong năm 2022, đồng chí mong muốn Bưu điện tỉnh Nghệ An tiếp tục khẳng định vị thế trong công cuộc chuyển đổi số của cả nước; tiếp tục nâng cao vị thế, tích cực đẩy mạnh các nền tảng Mpits, góp phần thực hiện đề án một cửa hành chính công. Bưu điện tỉnh Nghệ An cần quan tâm làm tốt hơn nữa việc thu thập thông tin khách hàng, chủ động trong cung ứng sản phẩm dịch vụ.

Bưu điện tỉnh Nghệ An vinh dự được tặng thưởng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Đức Anh Bưu điện thành phố Vinh được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Đức Anh UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2020 đến 2021. Ảnh: Đức Anh Công đoàn Bưu điện tỉnh Nghệ An được tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ảnh: Đức Anh

Với những thành tích xuất sắc trong năm 2021, tại hội nghị, Bưu điện tỉnh Nghệ An vinh dự được tặng thưởng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ; Bưu điện thành phố Vinh được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2020 đến 2021; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua cho Công đoàn Bưu điện tỉnh Nghệ An; Bộ Thông tin và Truyền thông tặng Cờ thi đua cho 2 tập thể là Bưu điện TP Vinh và Bưu điện huyện Yên Thành; Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tặng Giấy khen cho 11 đơn vị, vinh danh 9 cá nhân xuất sắc và 3 bưu tá xuất sắc năm 2021; Báo Nghệ An tặng Giấy khen cho 9 tập thể và 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc chỉ đạo mua và sử dụng báo Đảng.