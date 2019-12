Bưu điện tỉnh Nghệ An phấn đấu năm 2020 doanh thu đạt 575 tỷ đồng

Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2019:

- Tổng doanh thu thực hiện được 581 tỷ 321 triệu đồng, đạt 104% kế hoạch giao, tăng trưởng 29% so với thực hiện năm 2018. Trong đó: nhóm dịch vụ bưu chính chuyển phát 166 tỷ 684 triệu đồng, đạt 95% kế hoạch, tăng trưởng 32% so với năm 2018, chiếm tỷ trọng 29% trong tổng doanh thu Bưu điện tỉnh; nhóm dịch vụ tài chính Bưu chính 122 tỷ 463 triệu đồng, đạt 92% kế hoạch, tăng trưởng 9% so với năm 2018, chiếm tỷ trọng 21% trong tổng doanh thu; nhóm dịch vụ phân phối truyền thông 299 tỷ 829 triệu đồng, đạt 119% kế hoạch, tăng trưởng 40% so với năm 2018, chiếm tỷ trọng 52% trong tổng doanh thu... Bình quân thu nhập người lao động đạt 11,4 triệu đồng/tháng, tăng 6% so với năm 2018.