BYD bị điều tra tại Australia vì tồn kho hơn 1.600 xe Hơn 1.600 xe BYD bị phát hiện lưu trữ tại bãi đỗ Jamberoo Action Park, cách Sydney khoảng 90 phút, khi chưa được cấp phép. Hội đồng Kiama xác nhận đang làm việc với chủ sở hữu, trong bối cảnh BYD chịu sức ép cạnh tranh lớn tại Australia.

BYD đang bị chính quyền Australia điều tra sau khi hơn 1.600 chiếc ôtô của hãng bị phát hiện lưu trữ trái phép tại khu đỗ xe của công viên nước Jamberoo Action Park, cách Sydney khoảng 90 phút di chuyển. Hội đồng Kiama cho biết đang làm việc với chủ sở hữu khu vui chơi để đảm bảo khu vực này chỉ được sử dụng đúng mục đích được cấp phép, trong khi hồ sơ xin chuyển đổi công năng sang kho bãi được nộp từ đầu tháng 9 vẫn đang chờ xem xét.

BYD cho hay hoạt động lưu kho tại bang New South Wales do một đối tác hậu cần thứ ba phụ trách, nhưng chưa tiết lộ danh tính đơn vị này. Theo truyền thông địa phương, số xe được chuyển từ cảng Port Kembla gần đó về Jamberoo trước khi có quyết định chính thức về giấy phép.

Hàng trăm xe BYD được lưu trữ tại bãi đỗ của Jamberoo Action Park, cách Sydney khoảng 90 phút di chuyển. Ảnh: Reuters

Quy mô lưu kho bất thường và yêu cầu tuân thủ địa phương

Việc các hãng xe thuê tạm bãi để chứa xe chờ phân phối không phải hiếm trong ngành ôtô. Tuy nhiên, quy mô lưu trữ liên quan BYD tại Jamberoo được đánh giá là bất thường, đặc biệt khi quá trình di chuyển xe diễn ra trước khi có giấy phép chuyển đổi công năng. Cơ quan quản lý địa phương nhấn mạnh nguyên tắc sử dụng đất đúng mục đích cấp phép, buộc các bên phải tuân thủ quy trình xét duyệt trước khi vận hành kho bãi.

Yếu tố Thông tin Số lượng xe Hơn 1.600 chiếc Vị trí lưu trữ Bãi đỗ Jamberoo Action Park (New South Wales) Nguồn xe Chuyển từ cảng Port Kembla Tình trạng giấy phép Hồ sơ xin chuyển đổi công năng nộp từ đầu tháng 9; đang xem xét Bên vận hành kho Đối tác hậu cần thứ ba (BYD chưa tiết lộ) Phản hồi cơ quan quản lý Hội đồng Kiama đang làm việc với chủ sở hữu để đảm bảo sử dụng đúng mục đích

Danh mục sản phẩm BYD tại Australia và bối cảnh mở rộng

BYD mới gia nhập thị trường Australia vài năm với mẫu gầm cao Atto 3, sau đó nhanh chóng mở rộng danh mục gồm bán tải Shark 6, các dòng Sealion 6, Sealion 7 và sedan Seal. Tốc độ mở rộng sản phẩm cho thấy tham vọng tăng hiện diện thương hiệu, song cũng tạo áp lực lên chuỗi cung ứng, tồn kho và hệ thống phân phối khi nhu cầu thực tế biến động theo khu vực và thời điểm.

Tác động đến chuỗi cung ứng và khách hàng

Việc lưu kho quy mô lớn tại khu vực chưa được cấp phép có thể kéo theo rủi ro tuân thủ và chậm trễ trong công tác phân phối, tùy thuộc tiến độ xử lý hồ sơ của địa phương. Các đại lý và khách hàng có thể chịu tác động về thời gian nhận xe nếu bãi chứa tạm thời phải dừng hoạt động hoặc điều chuyển phương tiện sang điểm lưu trữ khác. Về phía doanh nghiệp, chi phí phát sinh cho bãi tạm, vận chuyển và quản trị tồn kho có thể tăng, trong khi hình ảnh thương hiệu chịu áp lực khi thông tin bị chú ý rộng rãi.

Sức ép cạnh tranh tại Australia

Sự việc diễn ra trong bối cảnh BYD chịu sức ép cạnh tranh lớn tại Australia. Theo truyền thông địa phương, doanh số năm nay của BYD bị đối thủ đồng hương GWM vượt qua. Trong môi trường cạnh tranh gay gắt, tối ưu tồn kho và phân phối đúng pháp lý là yếu tố quan trọng để duy trì tốc độ tăng trưởng mà không làm phát sinh rủi ro ngoài ý muốn.

Những gì còn chờ làm rõ

Hiện chưa có thông tin về biện pháp chế tài nếu có sai phạm trong sử dụng đất, cũng như danh tính đối tác hậu cần phụ trách khu lưu trữ của BYD tại New South Wales. Quyết định của Hội đồng Kiama về hồ sơ chuyển đổi công năng sẽ là điểm mấu chốt, quyết định khả năng tiếp tục sử dụng bãi đỗ của Jamberoo như kho tạm. Trước khi có kết luận, các bên liên quan được kỳ vọng tuân thủ hướng dẫn của cơ quan quản lý trong việc sử dụng khu đất đúng mục đích.

Kết luận

Vụ việc hơn 1.600 xe BYD “đổ dồn” về bãi đỗ của Jamberoo Action Park cho thấy rủi ro vận hành khi nhu cầu mở rộng nhanh chưa đi cùng hạ tầng kho bãi và thủ tục pháp lý tương ứng. Trong bối cảnh cạnh tranh quyết liệt, việc quản trị tồn kho, tuân thủ quy định địa phương và minh bạch thông tin với thị trường sẽ là chìa khóa để BYD ổn định phân phối và bảo vệ hình ảnh tại Australia.