BYD DM-i Super Hybrid: Phân tích sâu công nghệ xe lai mới Hệ thống DM-i Super Hybrid của BYD đặt động cơ điện làm trung tâm, hứa hẹn mang lại trải nghiệm lái như xe thuần điện và hiệu suất nhiên liệu ấn tượng tại Việt Nam.

Kỷ nguyên mới của xe hybrid tại Việt Nam

Trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam đang dần điện hóa, BYD đã chính thức gia nhập với một chiến lược sản phẩm kép, bao gồm cả xe điện thuần (EV) và xe hybrid sạc ngoài (PHEV). Trọng tâm trong chiến lược này là công nghệ DM-i Super Hybrid, một hệ truyền động độc đáo được thiết kế với triết lý ưu tiên sử dụng điện năng. Mẫu xe đầu tiên ứng dụng công nghệ này là chiếc SUV BYD Sealion 6, mang đến một định nghĩa mới về hiệu quả vận hành và trải nghiệm lái cho phân khúc xe lai.

Cấu trúc và nguyên lý hoạt động của DM-i Super Hybrid

Khác biệt với các hệ thống hybrid truyền thống thường xem động cơ xăng là nguồn lực chính, công nghệ DM-i Super Hybrid của BYD lại lấy truyền động điện làm nền tảng. Cấu trúc cốt lõi của hệ thống này bao gồm ba thành phần chính: động cơ xăng 1.5L hiệu suất cao, hệ thống mô-tơ điện EHS (Electric Hybrid System) và pin Blade Battery độc quyền của BYD.

Mô hình cấu trúc của hệ truyền động DM-i Super Hybrid, nhấn mạnh vai trò trung tâm của động cơ điện và pin Blade.

Nguyên lý hoạt động của hệ thống là tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng ở mọi dải tốc độ. Động cơ xăng phần lớn thời gian hoạt động như một máy phát điện để sạc cho pin, hoặc chỉ trực tiếp tham gia truyền động bánh xe ở tốc độ cao và ổn định, nơi nó đạt hiệu suất nhiệt tốt nhất. Điều này giúp giảm thiểu mức tiêu thụ nhiên liệu và mang lại cảm giác vận hành mượt mà, êm ái tương tự xe điện.

Các chế độ vận hành thông minh

Hệ thống DM-i Super Hybrid có khả năng tự động chuyển đổi giữa ba chế độ vận hành để đảm bảo hiệu quả tối ưu trong các điều kiện di chuyển khác nhau:

Chế độ EV: Khi pin được sạc đầy, xe hoạt động hoàn toàn bằng điện, mang lại trải nghiệm không phát thải và yên tĩnh. BYD công bố quãng đường di chuyển thuần điện có thể đạt hơn 120 km, phù hợp cho nhu cầu đi lại hàng ngày trong đô thị.

Khi pin được sạc đầy, xe hoạt động hoàn toàn bằng điện, mang lại trải nghiệm không phát thải và yên tĩnh. BYD công bố quãng đường di chuyển thuần điện có thể đạt hơn 120 km, phù hợp cho nhu cầu đi lại hàng ngày trong đô thị. Chế độ HEV nối tiếp: Ở dải tốc độ thấp hoặc trung bình khi pin yếu, động cơ xăng sẽ khởi động và hoạt động như một máy phát để cung cấp năng lượng cho mô-tơ điện, đồng thời sạc lại cho pin. Bánh xe vẫn được dẫn động hoàn toàn bằng mô-tơ điện.

Ở dải tốc độ thấp hoặc trung bình khi pin yếu, động cơ xăng sẽ khởi động và hoạt động như một máy phát để cung cấp năng lượng cho mô-tơ điện, đồng thời sạc lại cho pin. Bánh xe vẫn được dẫn động hoàn toàn bằng mô-tơ điện. Chế độ HEV song song: Khi di chuyển ở tốc độ cao trên cao tốc hoặc cần tăng tốc nhanh, cả động cơ xăng và mô-tơ điện sẽ cùng lúc truyền lực tới các bánh xe, tối đa hóa công suất và hiệu năng.

BYD Sealion 6 là mẫu SUV đầu tiên tại Việt Nam được trang bị công nghệ DM-i Super Hybrid.

Hiệu suất thực tế và tiện ích mở rộng

Triết lý “điện trước - xăng sau” không chỉ giúp DM-i Super Hybrid đạt được mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng mà còn cải thiện đáng kể trải nghiệm lái. Người lái sẽ cảm nhận được sự phản ứng tức thời từ mô-tơ điện, loại bỏ độ trễ thường thấy trên các động cơ đốt trong truyền thống. Trong một hành trình xuyên Việt được tổ chức vào tháng 6, mẫu xe Sealion 6 đã ghi nhận quãng đường di chuyển 1.795,1 km chỉ với một bình xăng và một lần sạc đầy pin, một minh chứng cho hiệu quả của hệ thống trong điều kiện vận hành thực tế.

Khoang lái các dòng xe BYD thế hệ mới tập trung vào công nghệ với màn hình cảm ứng trung tâm có thể xoay.

Bên cạnh đó, BYD còn trang bị cho các mẫu xe của mình những tiện ích gia tăng. Hệ thống hỗ trợ sạc nhanh DC cho phép nạp từ 30% lên 80% dung lượng pin trong khoảng 35 phút. Đặc biệt, công nghệ V2L (Vehicle-to-Load) cho phép xe trở thành một trạm phát điện di động, cung cấp năng lượng cho các thiết bị điện tử trong các chuyến dã ngoại hoặc trong các tình huống khẩn cấp, tăng cường tính đa dụng cho chiếc xe.

Định vị sản phẩm và chiến lược tại Việt Nam

Với việc ra mắt Sealion 6 và sắp tới là mẫu sedan Seal 5, BYD đang từng bước xây dựng một danh mục sản phẩm đa dạng, đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau. Công nghệ DM-i Super Hybrid là vũ khí chiến lược giúp BYD cạnh tranh trong phân khúc xe xanh, mang đến một lựa chọn hấp dẫn cho những khách hàng muốn trải nghiệm lợi ích của xe điện mà không phải lo ngại về cơ sở hạ tầng trạm sạc.

Công nghệ DM-i Super Hybrid là một phần trong cam kết của BYD về một tương lai di chuyển bền vững và hiệu quả hơn.

Chính sách bảo hành cũng là một điểm nhấn, với gói bảo hành 6 năm hoặc 150.000 km cho toàn bộ xe và 8 năm hoặc 160.000 km cho các thành phần cốt lõi của hệ thống điện như pin, mô-tơ và bộ điều khiển. Điều này thể hiện sự tự tin của thương hiệu vào độ bền và chất lượng của công nghệ.

Kết luận

Công nghệ DM-i Super Hybrid của BYD không đơn thuần là một hệ truyền động hybrid khác trên thị trường. Nó đại diện cho một cách tiếp cận khác biệt, ưu tiên tối đa hóa vai trò của điện năng để mang lại hiệu quả vượt trội và trải nghiệm lái tinh tế. Sự thành công của công nghệ này trên các mẫu xe như Sealion 6 sẽ là yếu tố quyết định vị thế của BYD trong cuộc đua điện hóa tại Việt Nam.