BYD Dolphin 2026 bản nâng cấp: thiết kế mới, pin lớn Nguyên mẫu BYD Dolphin 2026 xuất hiện với đèn pha mỏng hơn, pin Blade 2.0 và phạm vi công bố có thể vượt 520 km theo CLTC. Theo Car News China, xe dự kiến ra mắt tháng 6–8/2026, nhiều hạng mục khung gầm và hệ truyền động được cải tiến.

Theo Car News China, BYD đang hoàn thiện bản nâng cấp cho mẫu hatchback thuần điện cỡ nhỏ Dolphin. Xe chạy thử tại Trung Quốc với lớp ngụy trang kín nhưng vẫn để lộ những thay đổi quan trọng ở thiết kế, khung gầm và hệ pin. Trọng tâm được chú ý là gói pin Blade 2.0 và khả năng nâng phạm vi hoạt động lên trên 520 km/lần sạc theo chu trình CLTC ở cấu hình cao nhất.

Đáng chú ý, các nguồn tin địa phương cho biết BYD có thể áp dụng công nghệ Cell-To-Body cho Dolphin mới, đồng thời nâng cấp hệ thống treo sau và mở rộng dải cấu hình truyền động. Nhiều hạng mục hiện ở trạng thái đồn đoán hoặc thử nghiệm, nên cần chờ công bố chính thức khi xe ra mắt dự kiến trong khoảng tháng 6–8/2026.

BYD Dolphin 2026

Ngôn ngữ Ocean Aesthetics, tinh gọn chi tiết khí động

Nhìn từ phía trước, BYD Dolphin 2026 xuất hiện với cụm đèn pha mỏng hơn và hốc gió thu nhỏ, tạo cảm giác gọn gàng và hiện đại hơn so với bản hiện hành. Phần đuôi được chỉnh sửa nhẹ nhằm đồng bộ hóa tổng thể theo ngôn ngữ Ocean Aesthetics của hãng.

Kích thước cơ bản được giữ nguyên, gồm dài x rộng x cao lần lượt 4.280 x 1.770 x 1.570 mm, chiều dài cơ sở 2.700 mm. Điều này cho thấy BYD tiếp cận bản nâng cấp theo hướng tối ưu hóa khí động và nhận diện thay vì thay đổi tỷ lệ thân xe.

BYD Dolphin ảnh 1

Cabin tối giản, tập trung màn hình nổi và kết nối

Nội thất theo mô tả sẽ đơn giản hơn, sử dụng ghế 2 tông màu và màn hình cảm ứng đặt nổi. Hệ thống giải trí DiLink 5.0 kèm chip Qualcomm 8295 là điểm nhấn, với khả năng phản hồi giọng nói được nói là đạt 0,8 giây (theo nguồn tin). Cách bố trí này phù hợp xu hướng tối ưu hóa trải nghiệm số trên táp-lô, giảm bớt các nút vật lý.

Các tính năng hỗ trợ người lái đạt mức L2+, tức vẫn là hỗ trợ nâng cao, không phải tự lái; người lái phải kiểm soát và sẵn sàng can thiệp trong mọi tình huống.

Khung gầm và truyền động: nhiều cải tiến hứa hẹn

Các báo cáo cho thấy BYD Dolphin mới có thể nâng cấp hệ thống treo sau, nhiều khả năng chuyển sang loại 4 liên kết hoặc thậm chí 5 liên kết. Nếu được áp dụng, đây là thay đổi đáng giá cho một mẫu hatchback điện nhỏ gọn, hướng tới cân bằng giữa độ êm và độ ổn định thân xe.

Mặt khác, BYD được cho là sẽ bổ sung tùy chọn dẫn động cầu sau, đi kèm động cơ điện mạnh mẽ hơn. Bản cao nhất có thể đạt phạm vi hoạt động trên 520 km/lần sạc, công bố theo CLTC, nhờ gói pin dung lượng lớn hơn. Pin Blade 2.0 cũng được nhấn mạnh ở khả năng chịu lạnh: có thể duy trì 82% dung lượng khả dụng ở nhiệt độ -30 độ C.

BYD Dolphin ảnh 2

Duy trì nền tảng kích thước, mở rộng cấu hình

Việc giữ nguyên kích thước và chiều dài cơ sở 2.700 mm cho thấy BYD không thay đổi không gian cơ bản của Dolphin. Thay vào đó, hãng tập trung vào công năng và phạm vi sử dụng: có thể bổ sung cốp trước, phạm vi hoạt động xa hơn và tùy chọn dẫn động cầu sau (theo tin đồn). Các thay đổi này, nếu được đưa vào bản thương mại, sẽ mở rộng tập khách hàng từ nhu cầu đô thị sang liên tỉnh.

An toàn và công nghệ: L2+ là trung tâm

Hệ thống hỗ trợ người lái L2+ dự kiến tiếp tục là trọng tâm, phối hợp với hạ tầng phần mềm DiLink 5.0. Với cấp độ L2+, xe hỗ trợ, không thay thế người lái; người lái phải chủ động quan sát và can thiệp khi cần. Thông tin về chứng nhận an toàn độc lập (ví dụ NCAP) chưa được nêu, cần chờ công bố khi xe ra mắt.

Bảng thông số chính và các mốc đáng chú ý

Hạng mục BYD Dolphin hiện hành (VN GLX 2024) BYD Dolphin 2026 (dự kiến) Kích thước (mm) 4.280 x 1.770 x 1.570; trục cơ sở 2.700 Giữ nguyên 4.280 x 1.770 x 1.570; trục cơ sở 2.700 Động cơ Điện, 94 mã lực, 180 Nm Mạnh hơn (theo báo cáo), chi tiết chưa công bố Hệ dẫn động Không công bố Có thể có dẫn động cầu sau Hệ thống treo sau Không công bố Có thể 4 liên kết hoặc 5 liên kết Phạm vi hoạt động tối đa 405 km/lần sạc Trên 520 km/lần sạc (chu trình CLTC, bản cao cấp) Pin Không công bố Blade 2.0; có thể duy trì 82% dung lượng ở -30 độ C Nội thất/Infotainment Màn hình trung tâm; theo cấu hình VN Màn hình nổi; DiLink 5,0; chip Qualcomm 8295; phản hồi giọng nói 0,8 giây Thời điểm/giá Giá 659 triệu đồng (VN, GLX 2024) Ra mắt dự kiến 6–8/2026; 99.800–129.800 NDT (khoảng 14.000–18.200 USD)

Giá bán, định vị và bối cảnh thị trường

Tại Trung Quốc, BYD Dolphin đạt doanh số 21.888 xe riêng tháng 9 (theo Car News China), dẫn đầu phân khúc xe điện nhỏ gọn. Bản nâng cấp dự kiến có giá 99.800–129.800 NDT, tương đương khoảng 14.000–18.200 USD, tùy cấu hình. Ở Việt Nam, Dolphin ra mắt từ tháng 6/2024 với một phiên bản GLX, giá 659 triệu đồng; phạm vi công bố tối đa 405 km/lần sạc, công suất 94 mã lực và mô-men xoắn 180 Nm.

Như vậy, bản 2026 định vị là bước tiến về phạm vi hoạt động và công nghệ pin, đồng thời mở rộng lựa chọn hệ truyền động (nếu được thương mại hóa đúng như thông tin thử nghiệm). Những thay đổi về thiết kế chủ yếu tinh chỉnh nhận diện, phù hợp chu kỳ nâng cấp giữa vòng đời.

BYD Dolphin ảnh 3

Kết luận: nâng cấp trọng tâm vào pin và dải cấu hình

BYD Dolphin 2026 cho thấy định hướng nâng cao hiệu quả sử dụng bằng việc chuyển dịch sang pin Blade 2.0 và cải thiện hệ truyền động/khung gầm. Trong khi thiết kế được tinh chỉnh vừa đủ, các thay đổi ở nền tảng và công nghệ hứa hẹn tạo khác biệt rõ ở phạm vi hoạt động và sự đa dụng, đặc biệt nếu tùy chọn dẫn động cầu sau và treo sau đa liên kết xuất hiện trên xe thương mại.