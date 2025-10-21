Thứ Ba, 21/10/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:

BYD Dolphin 2026 bản nâng cấp: thiết kế mới, pin lớn

CTVX21/10/2025 08:41

Nguyên mẫu BYD Dolphin 2026 xuất hiện với đèn pha mỏng hơn, pin Blade 2.0 và phạm vi công bố có thể vượt 520 km theo CLTC. Theo Car News China, xe dự kiến ra mắt tháng 6–8/2026, nhiều hạng mục khung gầm và hệ truyền động được cải tiến.

Theo Car News China, BYD đang hoàn thiện bản nâng cấp cho mẫu hatchback thuần điện cỡ nhỏ Dolphin. Xe chạy thử tại Trung Quốc với lớp ngụy trang kín nhưng vẫn để lộ những thay đổi quan trọng ở thiết kế, khung gầm và hệ pin. Trọng tâm được chú ý là gói pin Blade 2.0 và khả năng nâng phạm vi hoạt động lên trên 520 km/lần sạc theo chu trình CLTC ở cấu hình cao nhất.

Đáng chú ý, các nguồn tin địa phương cho biết BYD có thể áp dụng công nghệ Cell-To-Body cho Dolphin mới, đồng thời nâng cấp hệ thống treo sau và mở rộng dải cấu hình truyền động. Nhiều hạng mục hiện ở trạng thái đồn đoán hoặc thử nghiệm, nên cần chờ công bố chính thức khi xe ra mắt dự kiến trong khoảng tháng 6–8/2026.

Nguyen mau BYD Dolphin 2026 chay thu voi lop nguy trang
BYD Dolphin 2026

Ngôn ngữ Ocean Aesthetics, tinh gọn chi tiết khí động

Nhìn từ phía trước, BYD Dolphin 2026 xuất hiện với cụm đèn pha mỏng hơn và hốc gió thu nhỏ, tạo cảm giác gọn gàng và hiện đại hơn so với bản hiện hành. Phần đuôi được chỉnh sửa nhẹ nhằm đồng bộ hóa tổng thể theo ngôn ngữ Ocean Aesthetics của hãng.

Kích thước cơ bản được giữ nguyên, gồm dài x rộng x cao lần lượt 4.280 x 1.770 x 1.570 mm, chiều dài cơ sở 2.700 mm. Điều này cho thấy BYD tiếp cận bản nâng cấp theo hướng tối ưu hóa khí động và nhận diện thay vì thay đổi tỷ lệ thân xe.

Cum den phia truoc BYD Dolphin 2026 mong hon
BYD Dolphin ảnh 1

Cabin tối giản, tập trung màn hình nổi và kết nối

Nội thất theo mô tả sẽ đơn giản hơn, sử dụng ghế 2 tông màu và màn hình cảm ứng đặt nổi. Hệ thống giải trí DiLink 5.0 kèm chip Qualcomm 8295 là điểm nhấn, với khả năng phản hồi giọng nói được nói là đạt 0,8 giây (theo nguồn tin). Cách bố trí này phù hợp xu hướng tối ưu hóa trải nghiệm số trên táp-lô, giảm bớt các nút vật lý.

Các tính năng hỗ trợ người lái đạt mức L2+, tức vẫn là hỗ trợ nâng cao, không phải tự lái; người lái phải kiểm soát và sẵn sàng can thiệp trong mọi tình huống.

Khung gầm và truyền động: nhiều cải tiến hứa hẹn

Các báo cáo cho thấy BYD Dolphin mới có thể nâng cấp hệ thống treo sau, nhiều khả năng chuyển sang loại 4 liên kết hoặc thậm chí 5 liên kết. Nếu được áp dụng, đây là thay đổi đáng giá cho một mẫu hatchback điện nhỏ gọn, hướng tới cân bằng giữa độ êm và độ ổn định thân xe.

Mặt khác, BYD được cho là sẽ bổ sung tùy chọn dẫn động cầu sau, đi kèm động cơ điện mạnh mẽ hơn. Bản cao nhất có thể đạt phạm vi hoạt động trên 520 km/lần sạc, công bố theo CLTC, nhờ gói pin dung lượng lớn hơn. Pin Blade 2.0 cũng được nhấn mạnh ở khả năng chịu lạnh: có thể duy trì 82% dung lượng khả dụng ở nhiệt độ -30 độ C.

Duoi xe BYD Dolphin 2026 duoc dieu chinh nhe ve thiet ke
BYD Dolphin ảnh 2

Duy trì nền tảng kích thước, mở rộng cấu hình

Việc giữ nguyên kích thước và chiều dài cơ sở 2.700 mm cho thấy BYD không thay đổi không gian cơ bản của Dolphin. Thay vào đó, hãng tập trung vào công năng và phạm vi sử dụng: có thể bổ sung cốp trước, phạm vi hoạt động xa hơn và tùy chọn dẫn động cầu sau (theo tin đồn). Các thay đổi này, nếu được đưa vào bản thương mại, sẽ mở rộng tập khách hàng từ nhu cầu đô thị sang liên tỉnh.

An toàn và công nghệ: L2+ là trung tâm

Hệ thống hỗ trợ người lái L2+ dự kiến tiếp tục là trọng tâm, phối hợp với hạ tầng phần mềm DiLink 5.0. Với cấp độ L2+, xe hỗ trợ, không thay thế người lái; người lái phải chủ động quan sát và can thiệp khi cần. Thông tin về chứng nhận an toàn độc lập (ví dụ NCAP) chưa được nêu, cần chờ công bố khi xe ra mắt.

Bảng thông số chính và các mốc đáng chú ý

Hạng mụcBYD Dolphin hiện hành (VN GLX 2024)BYD Dolphin 2026 (dự kiến)
Kích thước (mm)4.280 x 1.770 x 1.570; trục cơ sở 2.700Giữ nguyên 4.280 x 1.770 x 1.570; trục cơ sở 2.700
Động cơĐiện, 94 mã lực, 180 NmMạnh hơn (theo báo cáo), chi tiết chưa công bố
Hệ dẫn độngKhông công bốCó thể có dẫn động cầu sau
Hệ thống treo sauKhông công bốCó thể 4 liên kết hoặc 5 liên kết
Phạm vi hoạt động tối đa405 km/lần sạcTrên 520 km/lần sạc (chu trình CLTC, bản cao cấp)
PinKhông công bốBlade 2.0; có thể duy trì 82% dung lượng ở -30 độ C
Nội thất/InfotainmentMàn hình trung tâm; theo cấu hình VNMàn hình nổi; DiLink 5,0; chip Qualcomm 8295; phản hồi giọng nói 0,8 giây
Thời điểm/giáGiá 659 triệu đồng (VN, GLX 2024)Ra mắt dự kiến 6–8/2026; 99.800–129.800 NDT (khoảng 14.000–18.200 USD)

Giá bán, định vị và bối cảnh thị trường

Tại Trung Quốc, BYD Dolphin đạt doanh số 21.888 xe riêng tháng 9 (theo Car News China), dẫn đầu phân khúc xe điện nhỏ gọn. Bản nâng cấp dự kiến có giá 99.800–129.800 NDT, tương đương khoảng 14.000–18.200 USD, tùy cấu hình. Ở Việt Nam, Dolphin ra mắt từ tháng 6/2024 với một phiên bản GLX, giá 659 triệu đồng; phạm vi công bố tối đa 405 km/lần sạc, công suất 94 mã lực và mô-men xoắn 180 Nm.

Như vậy, bản 2026 định vị là bước tiến về phạm vi hoạt động và công nghệ pin, đồng thời mở rộng lựa chọn hệ truyền động (nếu được thương mại hóa đúng như thông tin thử nghiệm). Những thay đổi về thiết kế chủ yếu tinh chỉnh nhận diện, phù hợp chu kỳ nâng cấp giữa vòng đời.

BYD Dolphin hien hanh tai Viet Nam
BYD Dolphin ảnh 3

Kết luận: nâng cấp trọng tâm vào pin và dải cấu hình

BYD Dolphin 2026 cho thấy định hướng nâng cao hiệu quả sử dụng bằng việc chuyển dịch sang pin Blade 2.0 và cải thiện hệ truyền động/khung gầm. Trong khi thiết kế được tinh chỉnh vừa đủ, các thay đổi ở nền tảng và công nghệ hứa hẹn tạo khác biệt rõ ở phạm vi hoạt động và sự đa dụng, đặc biệt nếu tùy chọn dẫn động cầu sau và treo sau đa liên kết xuất hiện trên xe thương mại.

  • Ưu điểm: phạm vi công bố có thể vượt 520 km (CLTC) ở bản cao; pin Blade 2.0; nhiều hạng mục khung gầm và truyền động được nâng cấp; nội thất tối giản kèm nền tảng DiLink 5.0.
  • Hạn chế/điểm cần làm rõ: phần lớn thông số chưa công bố; nhiều thông tin ở mức đồn đoán; hỗ trợ lái L2+ không phải tự lái; thời điểm ra mắt còn phải chờ xác nhận.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Bảng giá xe điện BYD mới nhất tháng 10/2025

Bảng giá xe điện BYD mới nhất tháng 10/2025

BYD Seal 5 PHEV: Sedan C lai điện giá 696 triệu

BYD Seal 5 PHEV: Sedan C lai điện giá 696 triệu

Đánh giá BYD SEAL 5 DM-i PHEV: Sedan hạng C giá 696 triệu

Đánh giá BYD SEAL 5 DM-i PHEV: Sedan hạng C giá 696 triệu

BYD DM-i Super Hybrid: Phân tích sâu công nghệ xe lai mới

BYD DM-i Super Hybrid: Phân tích sâu công nghệ xe lai mới

Bảng giá xe điện BYD tháng 9 tại Việt Nam: Danh mục đa dạng từ hatchback, SUV, sedan đến MPV và mẫu hybrid sắp ra mắt

Bảng giá xe điện BYD tháng 9 tại Việt Nam: Danh mục đa dạng từ hatchback, SUV, sedan đến MPV và mẫu hybrid sắp ra mắt

Đọc tiếp

Bảng giá xe điện BYD mới nhất tháng 10/2025

Bảng giá xe điện BYD mới nhất tháng 10/2025

BYD Seal 5 PHEV: Sedan C lai điện giá 696 triệu

BYD Seal 5 PHEV: Sedan C lai điện giá 696 triệu

Đánh giá BYD SEAL 5 DM-i PHEV: Sedan hạng C giá 696 triệu

Đánh giá BYD SEAL 5 DM-i PHEV: Sedan hạng C giá 696 triệu

BYD DM-i Super Hybrid: Phân tích sâu công nghệ xe lai mới

BYD DM-i Super Hybrid: Phân tích sâu công nghệ xe lai mới

Bảng giá xe điện BYD tháng 9 tại Việt Nam: Danh mục đa dạng từ hatchback, SUV, sedan đến MPV và mẫu hybrid sắp ra mắt

Bảng giá xe điện BYD tháng 9 tại Việt Nam: Danh mục đa dạng từ hatchback, SUV, sedan đến MPV và mẫu hybrid sắp ra mắt

Xem thêm Xe

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Xe
      BYD Dolphin 2026 bản nâng cấp: thiết kế mới, pin lớn

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO